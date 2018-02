Obdivovatel Miloše Zemana Tomio Okamura vyrazí možná už brzy v jeho tragikomické stopě. Zeman jako premiér ulovil do sítě své protikorupční akce Čisté ruce coby první rybu vlastního ministra (Ivo Svobodu), šéf SPD a propagátor odvolatelnosti politiků má zase šanci stát se historicky prvním odvolaným představitelem sněmovny.

Vděčí za to nejen své prostořekosti. Dokud se proti Okamurovu zlehčování utrpení Romů v táboře v Letech ohrazovali jen lidovci, TOP 09 a starostové, mohl být šéf Svobody a přímé demokracie v klidu. Sněmovní většina ANO, KSČM a SPD by výzvu k jeho odvolání hladce rozdrtila. Jenže teď se k požadavku připojil i úřadující předseda ČSSD Milan Chovanec − a obratně z něj učinil dlouho hledaný rozcestník pro Andreje Babiše.

Premiér v demisi, pověřený znovu sestavením vlády, se bude muset jasně rozhodnout. Bude dávat jako dosud přednost fungujícímu spojenectví s SPD (komunisty a Zemanem)? Nebo pomůže ČSSD a lidovcům vypudit nahnědlého Okamuru z vedení sněmovny a vykročí k sestavení demokratické koalice?

Bylo by správné, kdyby Okamuru stály funkci už jen samotné nehorázné řeči, pošlapávající památku umučených a jejich pozůstalých. I obyčejná pieta je však v současném Česku předmětem mocenského licitování. Jak to nakonec s Okamurou dopadne, bude záviset na dvou politických faktorech.

Prvním je míra Babišova respektu k hlasům uvnitř ANO, které nechtějí být ve vládě podporované SPD. Konkrétně to odmítli ministři zahraničí a spravedlnosti Martin Stropnický a Robert Pelikán. S nimi částečně souzní i ministr dopravy Dan Ťok a ministryně obrany Karla Šlechtová. Těžko sice věřit, že by v hnutí miliardářského magnáta mohla existovat nějaká frakce či vnitřní opozice, ale silněji se vůči Babišovi v ANO dosud nikdo nevymezil. Každopádně případnou hromadnou ztrátu několika nejznámějších tváří by i výřečný Babiš vysvětloval voličům obtížně.

Druhým a podstatnějším faktorem bude ochota ČSSD podpořit jednotně Chovancův "protiokamurovský" postoj. Úřadujícího předsedu totiž chytrý tah favorizuje pro blížící se stranický sjezd a volbu nového vedení. A to se nemusí líbit protikandidátům, kteří nejsou s Babišem až tak na kordy.

Ale ať se Chovanec třeba jen snaží pragmaticky přitáhnout zbylé liberály v sociální demokracii, pro rozklíženou partaj i pro českou parlamentní demokracii je jeho okamurovská výhybka šancí na přijatelné východisko z povolebního pádu do temnoty.

