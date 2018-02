Oblíbený argument propagátorů přímé demokracie zní, že "voliči nejsou hloupí", takže v referendech lze rozhodovat o sebesložitějších otázkách. Lituji, ale to je nesmysl.

Někteří lidé prostě hloupí jsou. Nemusíme rovnou souhlasit s Milošem Zemanem, který v roce 1992 prohlásil, že "třetina národa je slabá duchem", to by bylo asi moc přísné. Ale faktem je, že spousta lidí není schopná odpovědného racionálního rozhodování ani v privátní rovině, když jde o jejich vlastní peníze, natož v rovině politické. Vždyť se podívejme, kolik lidí si vezme likvidační úvěr, aniž by si spočítali, že nikdy nebudou mít na splácení. Podívejme se na úspěchy "šmejdů", kterým se daří prodávat předražené hrnce.

Spousta lidí je zkrátka mimo (často za to samozřejmě nemohou), takže jim lze namluvit cokoli. Opravdu chceme těm, kdo zaslouží především soucit a pomoc, dát do ruky možnost přímého rozhodování o budoucnosti země?

Ano, je tady námitka, že i nepříliš zorientovaní lidé už o budoucnosti rozhodují − ve volbách. "To jim snad chcete brát i volební právo?!" čílí se zastánci referend. Klid, jistěže ne. Každý má právo být demokraticky reprezentován. Ale přímé rozhodování, to je úplně jiná kvalita.

Aby bylo jasno: každý si může samozřejmě svobodně vybrat, jakým letadlem chce letět, ale to ještě neznamená, že je rozumné kohokoli pustit rovnou za knipl.

Americký politický filozof a prezident James Madison už v 19. století napsal: "Výhoda zastupitelské demokracie spočívá v tom, že je možné názory veřejnosti vytříbit a zdokonalit prostřednictvím zvoleného sboru občanů, kteří díky své moudrosti nejlépe rozpoznají skutečný zájem země a u kterých bude méně pravděpodobné, že by podlehli pomíjivým úvahám."

Zní to sice staromódně a o moudrosti některých českých zákonodárců lze pochybovat, ale zhruba to stále platí. Zastupitelská demokracie dokáže poměrně kvalitně eliminovat radikální populistické nesmysly. Příklad? Tomio Okamura před volbami sliboval zrušení daní na pivo a teď už po tom zaplaťbůh neštěkne ani pes.

Naproti tomu v demokracii přímé, postavené na binárním rozhodování ANO/NE, populistické nesmysly tak snadno eliminovat nelze. Marketingově schopní demagogové přihodí zmatené a lehce ovlivnitelné nešťastníky na svou hromadu stejně snadno, jako se hází uhlí lopatou. Ukázku, jak lze v případě těsného výsledku vyhrát skrze primitivní útok na první signální soustavu, jsme viděli v prezidentské volbě. "Stop migrantům a Drahošovi." A bylo hotovo.

Zastánci referenda často argumentují Švýcarskem, kde přímá demokracie funguje. Jenže Švýcarsko, to je naprosto ojedinělý případ, geneze tamního systému je unikátní.

Je to zajímavé: zatímco v biologii princip endemitů většinou chápeme a z toho, že se tvorovi jménem ploskorep fantastický daří na Madagaskaru, většinou nevyvozujeme, že bude prosperovat v Polabí, v případě referenda je řada jinak inteligentních lidí takové "úvahy" schopna.

Je to o to horší, že implementace referenda do našeho prostředí by byla spíš něco jako vypustit v Brdech rodinku tygra ussurijského.

Že je to přehnaný příměr? Ne. Zatímco Švýcaři používají referendum jako nástroj odpovědného rozhodování, u nás to spíš vypadá, že má být nástrojem pomsty. Pomsty "zlému Bruselu", "špatným politikům" atd. Pomsta zpravidla není dobrou motivací pro správu věcí veřejných. Mimochodem, také nemáme "přímou spravedlnost", která by se odehrávala na ulici, ale nezávislé soudnictví.

Další paradox: zatímco lynčování odsoudí každý, v rovině politické přijde leckomu neodvolatelný rozsudek nad budoucností vynesený na vlně emocí úplně v pořádku.

Říká se, že víc demokracie znamená víc svobody. Jenže ono to se stupňováním demokracie je spíš jako se stupňováním teploty. Když je 25 stupňů, je tak akorát. Když přidáte, už to moc k životu není.

V extrémním případě lze skrze argument "více demokracie" dojít až k neomezené vládě většiny. Na tu se nakonec odvolávali i komunisté, když tvrdili, že nejdemokratičtější demokracie je diktatura proletariátu.

A když se dostaneme takhle daleko, tak už ani referendum nepomůže. Prostě proto, že žádné další se už nekoná.

