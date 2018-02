Sedíme u kulatého stolu v jedné ze zasedacích místností ministerstva dopravy s výhledem na Vltavu a Pražský hrad. Přesně v jedenáct hodin se otevřou dveře a dovnitř vchází ministr. Podáváme si ruce.

Slovo si po chvíli bere fotograf: "Bylo by, pane ministře, možné, abyste se posadil sem na tuhle židli?" "Kvůli tomu obrazu, že ano?" vytuší ministr a všichni se podíváme na olejomalbu lokomotivy ve zlatém rámu.

"Víte, ministerstvo dopravy má vlastní sbírku obrazů. Já jsem za dobu svého působení nechal některé z nich zrenovovat. Jeden obraz mi také visí v pracovně, můžu vám ho pak ukázat."

Dan Ťok je plný energie a dobré nálady. Že by předzvěst jeho dalšího působení ve vládě Andreje Babiše?

HN: Svou funkci vykonáváte přes tři roky. Považujete se za úspěšného ministra dopravy?

Určitě ano. Ne že bych se přeceňoval, ale to, že tady člověk vydrží po letech nestability, kdy se ministři střídali v průměru každých osm měsíců, je úspěch. Když jsem nastoupil, bylo zde plno zanedbaných věcí. Ředitelství silnic a dálnic bylo v rozkladu, vyhazovalo se a nestavělo. Obrovským úspěchem pro mě je, že dnes stavíme jako nikdy a hlavně že ministerstvo získalo stabilitu. To, že se nemění vedení a lidé zde mohou v klidu pracovat, je z dlouhodobé koncepce věc, která tu desetiletí nebyla.

Dan Ťok (58) ◼ Narodil se 4. března 1959. Vystudoval Fakultu strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. ◼ Od roku 1983 pracoval v První brněnské strojírně, kde se postupem času dostal do vrcholného managementu. V 90. letech byl ředitelem ABB Energetické systémy. ◼ Funkci ředitele následně zastával ve společnostech ALSTOM Power, KKCG Industry a Skanska. Právě ze Skansky, kterou řídil od roku 2008 do roku 2014, přešel do politiky. ◼ Dan Ťok má dvě děti.

HN: Říkáte, že se staví jako nikdy.

Když se ale podíváme na loňský rok, plánovali jste začít stavět 140 kilometrů dálnic a ve finále šlo pouze o nějakých 20 kilometrů.

Ono se jich začalo stavět víc. Řekl jsem, že když všechno dobře půjde, tak rozestavíme 140 kilometrů. Jenže všechno dobře nešlo. To už ale lidé zapomněli a říkají mi, že jsem slíbil 140 kilometrů dálnic, tak kde jsou.

Já se za tři roky, co jsem ve funkci, v porovnání s mými předchůdci nemám za co stydět.

Vytváří se zde mediální obraz, že jsem jako ministr slabý, za čímž stojí firmy, které by mě chtěly odstřelit. Například Kapsch (firma provozující mýtný systém v Česku − pozn. red.) je tady přes deset let, dal stovky milionů do sportu a reklamy a vybudoval si tady vztahy s novináři, které já nikdy nevybuduji, nemám na to rozpočet.

A bohužel se v Česku dává spíše na mediální obraz než na tvrdá data.

HN: Jak takový mediální obraz ovlivnil Andreje Babiše? Počítá s vámi i při druhém pokusu o sestavení vlády?

Já se necítím jako typický politik. Přišel jsem na ministerstvo, protože mi jako šéfovi Skansky strašně vadilo, když jsem musel hlásit, jak to tady v Česku nejde. Takže já jsem přišel pomoct a chci, aby za mnou zůstal kus dobré práce. Ale jestli tady zítra nebudu, tak mám co dělat a budu se s radostí dívat, jak to můj nástupce geniálně vyřeší. Protože tohle nejsou věci, které jde vyřešit lusknutím prstu.

HN: Řekl byste, že důvěra ze strany Andreje Babiše k vám je stejná, jako když jste v roce 2014 nastoupil do funkce?

Pan Babiš není s nikým příliš spokojen. Mně dává najevo, že by výstavba měla být rychlejší, což slyším každou chvíli. Na druhou stranu se mě zastane a myslím si, že důvěru mám. Já mám jediný problém: nechtěl bych být ve vládě s podporou Tomia Okamury. V takovém případě bych já sám řekl, že nechci. Ale jestli bude od pana Babiše zájem, jsem připraven. Kdybych nebyl poslancem, čekala by mě půlroční dovolená a pak bych si dělal svůj byznys.

HN: Přemýšlel jste už o tom, jaký byznys byste dělal?

Konkrétní plány nemám. Vždy jsem měl příležitosti dělat, co mě bavilo, a nikdy mě nikdo nevyhodil. Pro mě je tohle neocenitelná zkušenost, která mě stála pár let života a pár kilo navíc, a když budu moct, tak rád pomůžu. Když ne, bez problémů se uživím jinde.

HN: Pokud na ministerstvu zůstanete, čeho chcete dosáhnout v následujícím období?

Zaprvé bych chtěl, aby se začalo stavět rychleji a aby se podařila vyřešit řada administrativních problémů. V některých záležitostech jsme schizofrenický národ. Na jednu stranu se divíme, proč se nestaví, a na druhé straně se dojímáme nad srdceryvnou reportáží hluboce lidského příběhu někoho, kdo má v trase dálnice unikátní stanoviště žab a už pět let odolává hroznému státu. Já se neztotožňuji s termínem "ekologičtí teroristé". Existuje hromada slušných ekologů. Na druhé straně jsou tu tací, kteří z toho mají byznys a blokují výstavbu. Vezměte si D1, kde Děti Země zpochybňují stanoviska na každém úseku. Šéf ŘSD mi nedávno říkal: My už dnes neřešíme tolik technické věci, stále více se z nás stávají ekologové a právníci, abychom se dostali k pozemkům a vyřešili všechny ekologické záležitosti.

HN: Prvním krokem, jak výstavbu zrychlit, je novela takzvaného zákona o liniových stavbách, kterou jste přinesl minulý týden na vládu. Stát by podle ní mohl stavět i na pozemcích, které mu nepatří. Kde konkrétně by mohla pomoci nejdříve?

Novela může pomoci okamžitě na každé stavbě. Pokud bude chtít majitel za svůj pozemek vyšší cenu, než kolik mu stát nabízí, má možnost si ji vysoudit, ale už nebude brzdit výstavbu. Na každé stavbě máme dnes stovky majitelů pozemků a s každým vedeme jednání. Vždy se objeví pět až deset vlastníků, kteří pozemek nechtějí prodat a které vyvlastňujeme.

Často jsou to lidé, kteří nakoupili pozemky, o nichž věděli, že přes ně povede dálnice, a dnes z toho mají výhodný byznys a brzdí nám výstavbu.

HN: Při přípravě novely se vedla debata, na jaké stavby by stát mohl předběžnou držbu uplatňovat. Zda má jít o úzké množství staveb − dálnice a pár železnic. Nebo zda tam mají být například i obchvaty či trasy metra. K čemu se kloníte vy?

My musíme zabezpečit, aby u poslanců byla co největší shoda, ale aby se to nezvrhlo. Například s Prahou jsme debatovali o tom, že pokud chtějí zavést metro D, musí přinést vlastní pozměňovací návrh a přesvědčit o něm poslance. Takto se dá pracovat i s některými obchvaty.

Je třeba počítat s tím, že jednotliví poslanci se budou chtít ubezpečit, že se bude stavět v regionech, kde byli zvoleni. To znamená, že to bude politikum a všichni budou navrhovat, co by tam mělo být. Byl bych ale rád, abychom se příliš nepřehlasovávali. Měli bychom najít mezi poslanci co největší průnik toho, co v novele chceme, to prosadit a pak sledovat, jak to bude fungovat a zda se nebude předběžná držba zneužívat, jak se obávají kritici. Pokud vše půjde dobře, vytvoří se nám tím třeba podmínky pro rozšíření o další typy silnic. Myslím si ale, že se z toho dělá kontroverznější věc, než ve skutečnosti je. Stát má mít právo si veřejný zájem vynutit. Od toho tady je. Jinak tu nepostavíme vůbec nic.

HN: Podaří se vám dotáhnout do zdárného konce tendr na provozovatele mýtného systému po roce 2019?

Já už teď začínám věřit, že se nám podaří 8. března otevřít obálky a že obyvatelé Česka poprvé v historii zjistí, jaká je tržní cena za výběr mýta.

A že mě dnes někdo kritizuje za to, že má být mýto rozšířeno o dalších 900 kilometrů silnic prvních tříd? My máme dnes zpoplatněno 230 kilometrů silnic prvních tříd z celkových skoro šesti tisíc kilometrů. Plánované rozšíření tedy z mého pohledu není nic zásadního. Zaprvé tam bude mýto trochu nižší než na dálnicích, navíc jsou to většinou trasy, které tranzitující kamiony používají k objíždění placené dálnice. A obavy, že budou řidiči kamionů placené úseky objíždět po silnicích druhých a třetích tříd? Ono stačí, když si ten řidič zadá trasu do navigace. To, co mu zabere po dálnicích tři hodiny, by po dvojkách a trojkách jel sedm hodin.

Pokud s některými nově zpoplatněnými úseky nastane problém, jsme to připraveni řešit, ale rušit celé plánované rozšíření je podle mě hloupost.

HN: Podle některých kritiků hrozí, že pokud se bude na nové úseky rozšiřovat současný mikrovlnný systém, nemusí se do roku 2020 kvůli zdlouhavým povolovacím procesům podařit vybudovat nové mýtné brány.

Na to se v soutěži pamatuje. Bude tam čtrnáctiměsíční zkušební provoz. Druhá otázka ale zní, zda budou mýtné brány vůbec zapotřebí. Třeba někdo řekne, že zachováme současnou mikrovlnnou technologii, kde dneska je, a na rozšíření použijeme jinou technologii.

HN: Myslíte satelitní?

Schválně neříkám satelitní. Jsou zde i jiné technologie, které umožňují jiná řešení, a já se docela těším, s jakým kreativním řešením firmy přijdou.

HN: Hospodářská komora či Svaz průmyslu ČR doporučovaly, aby se tendr zrušil a vypsal nový. Soutěží se zabývá také antimonopolní úřad. Co by se stalo, kdyby se státu po roce 2019 nepodařilo vybrat nového provozovatele? Nevybíralo by se mýto?

Ve svém důsledku by to mohlo nastat, proto teď tendr nemůžeme rušit. Už to, že bychom soutěž zrušili a neměli jasný plán B, by znamenalo velké riziko, že se mýto nebude vybírat. Doufám, že tuhle situaci nikdy nezažijeme. Jednak by to přineslo výpadek 10 miliard ročně, další důsledek by byl také takový, že by přes Česko začal jezdit veškerý tranzit. Z českých dálnic by se stalo parkoviště kamionů. Já nad plánem B přemýšlím. Současnou soutěž jsme ale takto vypsali primárně proto, aby byla férová a nikdo ji neshodil kvůli formalitám.

HN: Jak by takový plán B vypadal?

Plán B by byl takový, že by stát musel zaktivizovat to, co dneska má, a provozovat systém sám. Za jakých podmínek, to dneska nevím. Asi by to byla jediná možnost, nicméně velmi riskantní a problematická. Proto dávám přednost v první řadě tomu, otevřít obálky s nabídkami.

HN: Po volbách ze strany hnutí ANO zazněl plán zavést železnici zdarma pro lidi do 26 let a seniory nad 65 let. Pokročili jste v tomto plánu?

My tento návrh analyzujeme a připravujeme. Neradi bychom opakovali chyby států, které to již zavedly. Plánujeme vytvořit pracovní skupinu se slovenskými kolegy. Právě na Slovensku byly vlaky najednou zahlceny bezdomovci a kultura cestování se strašně zkazila. Nárůst cestujících byl navíc tak enormní, že si Slováci museli půjčovat vlaky od Českých drah. Proto dnes říkáme, že bychom za symbolickou částku zavedli senior pas. Pak tu je ještě jedna věc, kterou bychom museli vyřešit. Zejména kolem Prahy máme poměrně hustou regionální dopravu a ve špičkách je již docela plná. Debata se proto nyní vede i o tom, jestli by tady nebylo vhodné pro seniory zavést určitou regulaci. Aby se ti, kdo nemusí jezdit ve špičce, přesunuli na jiné časy. Na řadě tras už totiž není možné navyšovat kapacitu, další vlaky se tam prostě nevejdou. Chceme vše nachystat co nejlépe, aby opatření nevypudilo cestující z vlaků zpět na silnici.

HN: Podle zákona o pozemních komunikacích měly loni v září ve velkém mizet billboardy podél dálnic. Proč dosud nezmizely?

Billboardy postupně mizí, ale ne tempem, které by se mi líbilo. Je to podobné jako s výstavbou dálnic. Tady někdo před pěti lety s velkou pompou prohlásil: Zakážeme billboardy u dálnic. Do právní úpravy se pak dostalo, že budou odstraněny, ale podmínky pro odstranění jsou extrémně komplikované. Podle nich například nejsou u dálnic zakázané všechny billboardy. Zůstat mohou třeba ty, které byly povoleny a postaveny ještě podle obecných stavebních předpisů bez nutnosti souhlasu silničních správních úřadů a bez časového omezení stavebního povolení.

Nicméně v jednu chvíli to už vypadalo, že vlastníci billboardů je budou odstraňovat sami. Řekli nám, že jich každý den odstraní pět. Zpočátku něco dělali, ale teď na to trochu zapomněli. My jsme jich sami odstranili asi 85. Už jsem z toho dneska skutečně hodně rozčilený a nechci již v tomto ohledu na nikoho spoléhat. Rozhodl jsem se proto celou věc řešit jiným způsobem, který bude účinnější.

HN: A prozradíte nám, jakou metodu zvolíte?

Až celou věc nastartujeme, dáme vám vědět. Bude to sice náročné, bude to stát více peněz, ale zase půjde o účinnější řešení.

Ministr dopravy Dan Ťok Foto: HN - Honza Mudra