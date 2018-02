Zemědělci letos na řepce vydělají méně. Cena druhé nejoblíbenější plodiny na českých polích se meziročně propadla o pětinu. A podle pěstitelů i obchodníků není vyloučené, že by mohlo dojít k zlevnění řepkového oleje. To je dobrá zpráva pro spotřebitele, protože řepkový olej je nedílnou součástí mnoha českých domácností a jeho prodeje jdou posledních pár let nahoru.

"K poklesu spotřebitelských cen rostlinných olejů v následujícím období dojde, ale pokles cen mají v rukou obchodní řetězce, které stanovují konečnou cenu pro spotřebitele," uvádí ředitel Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin Martin Volf.

Například obchodní řetězec Billa zlevnění řepkového oleje nevyloučil. "Pokud klesající cenu projeví zemědělci, potažmo výrobci v cenách konečných produktů, naše společnost promítne tento pokles do ceny prodávaných výrobků," říká mluvčí řetězce Billa Dana Bratánková.

Za propad cen řepky může několik událostí. S řepkou se obchoduje na světových burzách, kde se také tvoří její cena. Ta je ovlivněna momentálním nadbytkem olejniny v Evropě. Až na Německo a Česko, kde zemědělcům loňská sklizeň klesla přibližně o 200 tisíc tun na 1,14 milionu, se evropským farmářům dařilo. Loňská úroda byla v EU o 1,3 milionu tun větší. Poptávku po řepkovém oleji také negativně ovlivnilo snížení cel na dovoz metylesteru pro výrobu biopaliv z Argentiny − základ metylesteru tam tvoří sója, a nikoliv řepka. Vzhledem k národním podporám dokázala Argentina velmi levně vyvážet do Evropy, unie se proto bránila a zavedla vysoká cla. Argentina se však obrátila na Světovou obchodní organizaci a uspěla. Brusel musel omezení loni zrušit. "Unie si chce trh chránit podobně jako USA, Evropa se bude opět snažit tyto dovozy omezit, bude to však trvat nejméně devět měsíců," popisuje Volf. Za nižší ceny řepky také může posílení eura vůči dolaru. "Silné euro zhoršuje i možnosti zpracovatelů exportovat oleje mimo EU," shrnuje Volf. Za tunu olejniny nyní zemědělci dostanou v průměru 8,5−8,8 tisíce korun. Loni to bylo přibližně o 1500 až 2000 korun víc.

"S aktuální cenou oleje se dostáváme na ceny olejů, které byly začátkem 90. let, a dokonce i před revolucí. A to při dnešních stále se zvyšujících provozních a výrobních nákladech není dobrý trend, pokud chceme používat český olej z českých semínek," říká Jana Jenčková, obchodní ředitelka rodinného výrobce rostlinných olejů z Jičína Fabio Produkt. Propad cen ovlivňuje také největšího českého zpracovatele řepkového semene, společnost Preol z holdingu Agrofert. "Firma Preol je negativně zasažena prudkým poklesem ceny hlavního produktu − řepkového oleje, potažmo bionafty, ale i řepkových šrotů," tvrdí mluvčí Agrofertu Jan Pavlů.

Řepka je po pšenici ozimé druhou nejrozšířenější tuzemskou plodinou. Loni se pěstovala na 16 procentech osevní plochy. Farmáři na řepce slušně vydělávají − na celkových tržbách českého zemědělství se olejniny podílí z 14 procent. A to i přes fakt, že na produkci řepky nepobírají žádné speciální dotace. Na rozdíl například od pěstitelů cukrové řepy, ovoce či brambor.

I přes kolísání cen řepka z českých polí podle pěstitelů nezmizí. "Vzhledem k tomu, že klesly i ceny obilovin a odbyt pšenice v EU má také problémy, je stále výhodné pěstovat řepku," konstatuje Volf. Řepka je jednou z plodin, z nichž se vyrábí biopaliva, která se povinně přimíchávají do pohonných hmot.

Posledních několik měsíců padají i ceny dalších komodit. Méně peněz letos zemědělci vydělají na produkci vepřového masa, cukrové řepy či mléka. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) zisk českého zemědělství předloni meziročně stoupl o 25,9 procenta na 20,22 miliardy korun. Loňské výsledky ještě ČSÚ nezveřejnil. Podle zemědělců budou současné výdělky už nižší.

Související