Evropský trh s elektrokoly několik let po sobě strmě roste. Prodeje kol, která při šlapání pohání elektromotor, se v tuzemsku loni zvýšily meziročně až o třetinu. Od podzimu však Evropská komise (EK) posuzuje možnost zavedení celních opatření proti dumpingu a dotacím na čínský dovoz elektrokol.

Lednová data Eurostatu ukázala, že dovoz elektrokol z Číny za první tři kvartály roku 2017 převyšoval celý předchozí rok. O případných clech, na která už čínští výrobci začali reagovat dalším zvýšením produkce, by měla EK rozhodnout nejpozději do ledna příštího roku. "Pokud budou zmíněná opatření přijata, pro spotřebitele to bude velmi špatná zpráva, protože cena kol bude vyšší a hlavně se zhorší jejich dostupnost," říká pro HN zakladatel obchodu ekolo.cz Jakub Ditrich.

"Za loňský rok máme nárůst tržeb o 35 procent a letos očekáváme dalších 30 procent," říká Ditrich. Podobná čísla nedávno pro web Bike Europe potvrdili i další čeští prodejci. Podle Ditricha byl rok 2017 zlomový. "Dnes už v podstatě všichni lidé vědí, co je elektrokolo, ale těch, kdo se na něm zkusili projet, je pořád méně než polovina," naznačuje další úkol, který ho jakožto prodejce, výrobce a popularizátora moderního způsobu cyklojízdy čeká.

551 tisíc elektrokol v kategorii do 250 W bylo v prvních třech kvartálech 2017 dovezeno z Číny do EU. Za celý rok 2016 činil dovoz této kategorie elektrokol z Číny 434 tisíc.

Ekolo.cz začalo nejprve s dovozy, v roce 2010 ale firma začala vyvíjet modely vlastní značky AGOGS, jež vyrábí v čínské továrně u Šanghaje.

Z Číny je podle Ditricha dováženo zhruba 67 procent všech elektrokol v EU, v Česku je to ještě více. Někteří evropští výrobci to zdůvodňují čínskými státními dotacemi a cenovým dumpingem. Spojili se proto v asociaci evropských výrobců kol (EBMA), která lobbuje v Bruselu za zavedení vyšších cel na čínská elektrokola.

Zástupce EBMA Moreno Fioravanti řekl agentuře Reuters, že podobný trend může pokračovat také u jiných výrobků. "Dnes se bavíme o elektrokolech. Zítra můžeme řešit to samé s elektroauty," uvedl Fioravanti.

"Žádný z výrobců, které znám, se mi k členství v této organizaci nepřiznal. Proslýchá se ale, že by za tím mohl stát výrobce elektromotorů Bosch," poukazuje Ditrich na nejasnosti ohledně EBMA. Tato asociace nezveřejnila seznam svých členů a nereagovala ani na dotaz HN.

Ačkoliv o clech na čínská elektrokola nebylo rozhodnuto, začínají se výrobci na novou situaci připravovat. "Číňané kupují fabriky v Bulharsku, Rumunsku, na Kypru i jinde," vyjmenovává Ditrich.

Podle něj nyní chrlí Číňané elektrokola z výrobních linek rychleji než dříve. Jeho partnerská firma Bafang prý dokonce zrušila tradiční dovolenou před čínským Novým rokem. "Snaží se všechno vyrobit do konce března, kdy si myslí, že padne rozhodnutí EK," říká Ditrich.

Související