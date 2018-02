Vysoká nezaměstnanost, odchod mladých lidí do zahraničí a neblahá finanční situace jsou důvody, proč některé italské rodiny prodávají domy, které si po generace držely. "Teď je ideální doba investovat, protože se na trhu objevují velmi výjimečné věci, které tam v minulosti nebyly nebo byly za jiné peníze," říká Ilona Mančíková, spolumajitelka licence českého zastoupení Sotheby's International Realty. Tato globální síť realitních kanceláří se zaměřuje na zprostředkování prodeje a pronájmů rezidenčních nemovitostí z luxusního segmentu. Mančíková žila dlouhodobě na severu Itálie.

HN: Jak obstály po dopadu krize luxusní nemovitosti, na něž se zaměřujete?

Luxusní segment tvoří 5−10 procent trhu. Platí, že ikonické, výjimečné nemovitosti v Toskánsku nebo v Římě si svoji hodnotu drží. Tedy domy, které jsou na ojedinělém místě nebo mají zajímavou architekturu. Většinou se jedná o historické domy s příběhem, a těch je málo.

HN: Které lokality jsou nejžádanější?

Nejdražší nemovitosti v Itálii se soustřeďují v destinacích jako Benátky, Řím, Milán nebo Toskánsko. Pár výjimečných nemovitostí − vily za 10−30 milionů eur − se nachází také na Sardinii. Atraktivní je Toskánsko okolo Florencie a Sieny nebo třeba vinice v oblasti Chianti. Pokud někdo po takové nemovitosti touží, pak je ten správný čas zainvestovat. Domy si po generace držely italské rodiny a některé z nich je dnes prodávají. Důvodem jsou často rodinné poměry nebo finanční situace. Mladí lidé nacházejí uplatnění velice špatně a často odcházejí do zahraničí. Teď je tedy ideální doba investovat, protože se na trhu objevují velmi výjimečné věci, které tam v minulosti nebyly nebo byly za jiné peníze. Ceny nemovitostí v Itálii nerostou a to, co se zdálo Čechům před 10 lety drahé, jim dnes už nepřijde tak nedostupné. Je to i tím, že v Česku v posledních letech ceny bytů prudce stouply.

Ilona Mančíková (40) V roce 2016 se stala spolumajitelkou licence českého zastoupení Sotheby's International Realty – celosvětově působící sítě realitních kanceláří. Mančíková vlastní licenci této značky i pro Slovensko a Chorvatsko. Na realitním trhu se Mančíková pohybuje bezmála 20 let. Mezi lety 2004 a 2015 byla marketingovou ředitelkou a spolumajitelkou pražské developerské společnosti FIM Group.

HN: O jaký typ rezidencí je v Itálii největší zájem?

Jsou to krásné historické budovy na kopci s pozemkem a obrovskou vinicí. Luxusní nemovitosti v Itálii kupují přibližně z 60 procent cizinci. Vedle Rusů jsou mezi kupujícími hodně Angličané nebo Američané.

HN: Když chce někdo investovat do letního bytu u moře, je vzhledem k vývoji cen nemovitostí Itálie lepší volba než jiné země?

Jsou dva typy kupujících, kteří se rozhodují pro zahraničí. Buď jsou to investoři, kteří hledají co nejvyšší výnos a dívají se i na to, jak je trh stabilní a jak mu rozumí. Vytipují si třeba zajímavý developerský projekt, koupí si v jeho rané fázi jeden nebo více bytů a už v průběhu výstavby dokážou prodejem dosáhnout zhodnocení 10 procent. Nebo investoři byty dlouhodobě pronajímají. To jsou takzvané spekulativní nákupy.

A pak jsou lidé, kteří chtějí mít pro svou rodinu rezidenci, protože milují moře nebo jachting. Takoví lidé investují v Chorvatsku, ve Španělsku nebo ve Francii. Třeba na Sardinii koupíte vilu za 3−5 milionů eur, ale je třeba si uvědomit, že tam je krátká letní sezona. Proto je velmi atraktivní Španělsko, konkrétně Mallorca, pobřeží Costa del Sol, Malaga. Ve Španělsku je delší sezona, lepší vybavenost i dostupnost leteckou dopravou.

HN: Doporučila byste koupi bytu nebo domu v Itálii na investici?

V rezidenčním sektoru bych doporučila jiné trhy, kde lze dosáhnout vyššího výnosu. Itálie není ani tak destinace o skvělém výnosu, ale spíš o držení nemovitosti a jejím užívání. Pokud dnes někdo koupí rezidenční nemovitost ve vyšším segmentu v Itálii, je to srdeční záležitost. Přirovnala bych to ke koupi Ferrari.

Itálie je obecně pro Čechy velmi zajímavá, ale spíše využívají krátkodobé pronájmy v letních destinacích, jako je Sardinie a Toskánsko. Fenoménem je Lago di Garda, kam jezdí lidé, kteří mají rádi sport.

HN: Českou pobočku Sotheby's International Realty vedete něco málo přes rok, už jste zprostředkovali Čechům nějaké prodeje nemovitostí v Itálii?

Nedávno se na nás obrátil klient − Čech, který vlastní vilu v Toskánsku kousek od pobřeží a chce ji prodat. Jeho děti vyrostly a rodina tam už netráví tolik času. Dům je tedy dnes nevyužívaný a klient jej nechce pronajímat, rozhodl se, že raději peníze investuje jinde. Rodinné důvody jsou typickým důvodem, proč se Češi rozhodnou prodat nemovitost v zahraničí.

HN: Dá se odhadnout, jestli tento klient na prodeji té vily vydělá?

Finální prodejní cenu ukáže až trh, předpokládáme však, že bude spíše podobná jako ta kupní. V Itálii je momentálně přetlak nabídky nad poptávkou.

HN: Kdyby si chtěl někdo koupit v Itálii dům pro rodinu, je lepší investovat do historické rezidence než například do 10 let starého nového domu na pobřeží?

To se nedá říct. V Itálii se posledních 20 let staví architektonicky velmi zdařilé domy. Co se moc nepovedlo, jsou budovy postavené v 70. letech minulého století. Je to ostatně vidět i ve Španělsku nebo na pobřeží Francie, které je zdevastované těmito ošklivými stavbami stejně jako část Itálie. Osobně bych se vyhnula investicím do nemovitostí, které jsou z tohoto období, protože často nejsou kvalitní a jsou v nich zastaralé technologie. Spíše bych doporučila investici do historického objektu na unikátním místě nebo do domu s moderní kvalitní architekturou, v němž jsou moderní technologie.

HN: Jak člověka, který si koupí dům na toskánské vesnici, přijme místní komunita?

Je to o komunikaci. Italové jsou dobrosrdeční a čím jižněji, tím jsou příjemnější. Milují Prahu, české sklo, naše fotbalisty, kteří hráli za italské kluby. Když jim řeknete, že máte rádi fotbal, pochválíte jim víno, získáte si je. Je to hrozně jednoduché.

Související