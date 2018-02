Z důsledků poslední velké ekonomické krize se italský realitní trh ještě nedostal. Oproti roku 2007 jsou tamní ceny bytů stále o 23 procent nižší. Itálie byla jedinou zemí Evropské unie, kde ve třetím čtvrtletí loňského roku ceny bytů stále klesaly. Starší nemovitosti zaznamenávají větší propad než novostavby.

"Pokles cen bytů je způsoben především stavem ekonomiky a nezaměstnaností přesahující 10 procent a obavami z další bankovní krize," komentuje David Mazáček z Institutu strategického investování při VŠE. Jak je patrné z grafů, s výjimkou Milána, Florencie a Boloně klesají ceny bytů i ve velkých městech.

"Poslední vývoj makroekonomických ukazatelů v Itálii a cen bytů ale ukazuje, že rezidenční trh by se měl pomalu odrazit ode dna," dodává Mazáček. To si myslí i lidé z realitní branže. "Ceny nemovitostí už půjdou jen nahoru a pokud letos ještě klesnou, tak už jen mírně. Kdo tedy má peníze a chce investovat, je nyní ideální doba," míní Monika Novak, majitelka toskánské realitní kanceláře Athena & Partners Tuscany Real Estate. Tato Češka se pohybuje v realitním byznysu v Itálii už 20 let.

Italové se kvůli obavám ze ztráty zaměstnání do koupě bytů nehrnou a to navzdory příznivým úrokovým sazbám ve výši 2,1 %, podotýká Mazáček. I transakce s nemovitostmi jsou daleko od svého vrcholu v roce 2006. Na trhu je tak podle realitních makléřů široká nabídka nemovitostí.

Itálie se rozprodává světu

"Jsou situace, kdy Italové prodávají své byty nebo domy, protože potřebují peníze. Jejich nemovitosti pak hodně kupují cizinci. Současný problém Itálie je v tom, že se rozprodává světu" popisuje Novak. Podle realitní kanceláře Re/Max cizinci preferují samostatné domy, ale v poslední době roste jejich zájem i o apartmány. A nejvíce kupují cizinci nemovitosti v Toskánsku.

Ještě před 10 lety byly domy v Itálii pro Čechy příliš drahé. "V posledních pěti letech máme klienty z Česka už běžně. Zajímají se o typické kamenné domy na italské vesnici s výhledem na moře. Čech už za to ty peníze dá," říká Novak. "Za posledních pět měsíců jsme prodali nemovitost pěti Čechům a všichni až na jednoho chtěli dům s vinohradem a s olivovým hájem, aby si mohli vyrábět svůj olej," popisuje Novak a dodává, že kamenný toskánský dům s výhledem na moře lze sehnat už za cenu od 400 tisíc eur (10 milionů korun).

Firma české podnikatelky prý ročně zprostředkuje prodej nemovitosti desítkám lidí z Česka, kdežto před 10 lety by se jejich počet dal spočítat na prstech jedné ruky. Dům si přes tuto podnikatelku koupil v Toskánsku například Luděk Zavrtálek, předseda dozorčí rady stavební firmy Chládek a Tintěra. Podle Novak využívá asi 80 procent Čechů nemovitost v Itálii o dovolených a po zbytek roku ji pronajímají. Její agentura zajišťuje vlastníkům nemovitostí v případě zájmu servis od pronájmu domu, úklidu, přes zahradnické práce, nezbytné opravy až po kompletní rekolnstrukci domu.

Pro Čechy je blízkost moře důležitější než například pro Angličany nebo Američany. "Češi by chtěli klasický toskánský statek, ale ideálně v docházkové vzdálenosti od moře, což většinou nejde dát dohromady," podotýká Jan Rejcha, majitel pražské realitní firmy Rellox. Ta se na zaměřuje na zprostředkování prodeje zahraničních nemovitostí. V Itálii to jsou spíše než individuální domy apartmány v developerských projektech v horských oblastech nebo u moře.

Z vlastních úspor

"Cizinci v Itálii nejčastěji kupují nemovitosti v cenovém rozpětí 0,5−1 milion eur," říká Katia Cortellezziová, analytička v milánské realitní kanceláři Re/Max Italia − Proximm. Češi podle oslovených makléřů financují koupi nemovitosti v Itálii z vlastních úspor. Jen musí počítat s tím, že obvykle asi desetina z kupní ceny padne na poplatky a daně spojené s koupí nemovitosti.

Není to tak dávno, co agentura Moniky Novak zařizovala jednomu Čechovi opravu bytu, který si koupil v Toskánsku. Ten prý jeho prodejem během pár měsíců vydělal 55 tisíc eur. Rejcha by ale do spekulativního nákupu nemovitosti v Itálii nešel. Výnos z pronájmu je ve velkých italských městech většinou nižší či podobný jako v Praze. Lépe podle něj vychází pronájem horského apartmánu v Rakousku − roční výnos se pohybuje kolem pěti procent a zhodnocení dělá asi tři procenta. "Pokud chce ale někdo koupit nemovitost v Itálii pro sebe, pro vlastní užívání, říkám ano," říká Rejcha. S tímto názorem se ztotožňují i další oslovení realitní konzultanti.

