Novartis

Zisk a tržby

◼ V roce 2017 firma hospodařila s čistým ziskem 7,7 miliardy dolarů, zatímco tržby dosáhly 49,1 miliardy dolarů.

◼ Novartis prodává své výrobky zhruba do 155 zemí celého světa. Celkem zaměstnává na 126 tisíc lidí.

Korupční skandály

◼ Švýcarský podnik Novartis se v nedávné době zapletl do podobných skandálů jako v Řecku. Například v roce 2015 se dohodl na vyrovnání s ministerstvem vnitra USA kvůli úplatkům pro lékaře. Těm údajně platil za to, aby svým pacientům předepisovali jeho léky. Na tomto vyrovnání Novartis zaplatil zhruba 390 milionů dolarů.

◼ Dalších 25 milionů dolarů pak švýcarský podnik zaplatil na vyrovnání ohledně uplácení v Číně. Potíže měl i v Jižní Koreji, kde musel loni zaplatit pokutu zhruba 49 milionů dolarů.

◼ S korupčními skandály se potýkají i další velké farmaceutické společnosti. Příkladem z minulých let mohou být britská farmaceutická společnost GlaxoSmithKline nebo třeba americké firmy Pfizer či Johnson & Johnson.