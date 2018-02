Místo pětadvaceti nebo šestadvaceti korun nabízí za euro jen patnáct řada směnáren v centru Prahy. Jejich služby využívají díky lukrativní poloze hlavně cizinci. Ti dnes nemají prakticky žádnou šanci, jak se svých peněz domoci zpět poté, co si nevýhodnost obchodu uvědomí. Už brzy by se to ale mělo změnit.

Zlepšit postavení klientů směnáren má novela zákona, kterou připravuje ministerstvo financí a poslanecký klub Starostů a nezávislých. Přinést by měla dvě zásadní novinky.

"Jednou je, aby klient mohl do dvou hodin od transakce odstoupit od smlouvy a žádat své peníze v plné výši po směnárně zpátky," vysvětluje předkladatel návrhu, poslanec STAN Vít Rakušan. Takovou možnost navrhovala zákonodárcům už před dvěma lety Česká národní banka.

Naletět nepoctivým směnárnám je jednodušší, než se na první pohled zdá. Většinou používají hned několik triků, jak klienta obelstít. Zákazníky třeba lákají na nulový poplatek. Patnáct korun za euro, které zákazník dostane, přitom odpovídá poplatku 42 procent.

Na další obvyklou fintu upozorňuje novinář Janek Rubeš, který se problematice nepoctivých směnáren v hlavním městě věnuje několik let. Loni v létě například lepil na směnárny samolepku se skutečnou výší poplatku, kterou člověk za směnu zahraniční měny zaplatí. "Zákazník sice dopředu podepisuje, že je s podmínkami obchodu seznámený. Většinou jde ale o neskutečně obsáhlý papír, dlouhatánskou účtenku, kde není možné při zběžném prolétnutí očima skutečný kurz najít. Navíc často vám pod přepážkou vysunou jen konec toho papíru a vy vůbec nemáte možnost si ho celý prostudovat," popisuje Rubeš, se kterým poslanec Vít Rakušan podobu novely konzultoval.

Oklamat se směnárny snaží také uváděním několika kurzovních lístků. Častým trikem je například velká cedule deklarující oficiální kurz české koruny podle ČNB. "U této cedule ale bývá malý dovětek, že se nejedná o kurzovní lístek, podle kterého se směnárna řídí," odkrývá trik člen bankovní rady ČNB Tomáš Nidetzký. Skutečný kurz tak klienti najdou mnohdy v daleko menší podobě na méně viditelném místě prodejny.

I to má v budoucnu skončit. "Navrhujeme, aby ve směnárně mohl viset pouze jediný lístek, kde klientům bude transparentně ukázáno, jaké jsou kurzy, za které se směňují peníze," dodává Nidetzký s tím, že v budoucnu by směnárny nemohly oficiálně nabízet ani dva kurzy pro běžné a tzv. VIP klienty, kteří do směnárny chodí častěji a mají tak výhodnější kurz. Takovou nabídku by jim směnárny podle představ ČNB mohly v budoucnu nabízet pouze ústně u přepážky.

Přesto, že národní banka upozorňuje také na osobní zodpovědnost klientů, kteří si podmínky obchodu dopředu důkladně neprostudují, Rubeš nepozorné cizince brání. "Když si v zahraničí kupujete kávu, taky se většinou přesně nekoukáte, kolik stojí. Protože nečekáte, že by místo plus minus pěti eur měla stát padesát."

Zástupci směnárny Interchange, která má v Česku desítky poboček a v centru Prahy si účtuje poplatky okolo 28 procent, s navrhovanými změnami nesouhlasí. "Vývoj kurzu se mění i během dne a možnost odstoupení od směny by mohla vést klienty ke spekulacím," napsala mluvčí firmy Barbora Müllerová.

Možnost zrušit do určité lhůty transakci by podle ní přinesla i řadu sporných sitaucí. "Například co když zákazník přijde do dvou hodin, ale čeká frontu? Co když se mezitím měna vyprodala? Co když mezitím směnárna již zavřela?" dodává s tím, že možnost odstoupení od smlouvy by měla platit pouze do doby, než klient směnárnu opustí.

Jakou bude mít novela definitivní podobu, budou tento týden ještě zástupci ministerstva s poslancem STAN Rakušanem ladit. S ochrannou "lhůtou", do které půjde transakci zrušit a žádat peníze v plné výši zpátky, ale počítají obě varianty.

Podporu pro novelu bude Rakušan u kolegů ve sněmovně teprve hledat. "Už teď ale vím o jednotlivcích napříč politickým spektrem, kteří to podpořit chtějí," dodal.