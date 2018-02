Zahraniční investory i české firmy znejistěla diskuse parlamentních stran prosazujících zákon o referendu, které by občanům Česka umožnilo hlasovat o setrvání v Evropské unii. Vystoupení z unie by zkomplikovalo přístup na evropský trh a výrazně poškodilo export, na němž je země závislá. "Jakékoliv ztížení přístupu na evropský vnitřní trh by pro českou ekonomiku, domácí exportéry i zahraniční investory bylo obrovským problémem," přiblížil obavy viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

Za poslední týden se sešel se zástupci několika firem, aby jim přiblížil vývoj na české politické scéně. Japonsko, které je za Německem druhým největším investorem v Česku, na jednání připustilo, že v případě czexitu by zvážilo i odchod z republiky. Podle Špicara by investoři mohli odejít do zemí, které jsou srovnatelné cenou práce a geografickou polohou, například na Slovensko či do Polska.

O případné podobě zákona o referendu jednali minulý týden zástupci hnutí ANO, SPD, komunistů a pirátů. Zatímco hnutí ANO chce ze zákona vyloučit mezinárodní otázky, včetně členství v Evropské unii či NATO, komunisté a SPD začlenění této oblasti požadují. Piráti referenda o mezinárodních otázkách připouští, jen za výrazně tvrdších podmínek než u běžného referenda týkajícího se vnitrostátních otázek.

"Pokud by došlo k odchodu zahraničních investorů ze země, nejnepříjemnější by byla ztráta pracovních míst a výpadek veřejných financí," uvedl Špicar s tím, že tyto firmy platí vysoké daně, zaměstnávají statisíce lidí a pomáhají modernizovat českou ekonomiku svými stamiliardovými investicemi. Právě nejisté směřování Česka jako člena Evropské unie je důvodem jejich obav.

Česká republika z přístupu na vnitřní trh unie těží nejvíce ze všech členských zemí. Export představuje 80 procent HDP, z toho jde 84 procent do zemí unie. "Export nás živí. Obrovským problémem by byla už jen administrativní zátěž či časové průtahy při kontrolách na hranicích. Také bychom se dostali do situace celních bariér, které by byly zavedené proti našim výrobcům. To už je dramatická ztráta konkurenceschopnosti českých exportérů," vyjmenoval Špicar další následky czexitu.

Přístup na vnitřní trh by si Česko i po vystoupení z unie mohlo platit, stejně jako to dělá Norsko. Podle Špicara by se však vystoupení minulo účinkem. Stát by musel, stejně jako dnes, akceptovat všechna nařízení, směrnice a regulace unie, už by je ale nemohl ovlivňovat.

"Jsem přesvědčený, že odchod České republiky z Evropské unie by znamenal chaos a nejistotu srovnatelné s vývojem po listopadu 1989. Tehdy jsme vůbec netušili, jak bude transformace vypadat a zda to zvládneme," uvedl Špicar.

Možným východiskem, jak odvrátit tento scénář, je podle něj zvýšení povědomí Čechů o fungování a přínosnosti unie.

"V boji s nesmysly a mýty o Evropské unii je potřeba vysvětlovat, co v unii nefunguje a jak to změnit a co funguje a jak moc důležité to pro nás je. Přiznat nedostatky, ale jasně říci, že výhody jednoznačně převažují," uzavřel Špicar, který se sám chystá věnovat osvětě mezi mladými

lidmi a seniory.