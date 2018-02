Zítřek bude pro pražské ČVUT velkým dnem. Strojní fakulta slavnostně představí novou kapitolu spolupráce s americkou společností GE Aviation, která bude v Česku vyrábět letecké motory. HN to potvrdil děkan fakulty Michael Valášek, podle něhož nemá taková spolupráce v akademickém světě obdoby. "Takhle exkluzivní smlouvu o výměně tolika znalostí s firmou GE nemá žádná univerzita na světě," prohlásil.

Jde skutečně o výjimečnou událost. Na představení nové spolupráce ČVUT s americkým gigantem přijde mimo jiné premiér v demisi Andrej Babiš (ANO), chybět nebude ani americký velvyslanec.

Výzkumníci a studenti ze strojní fakulty budou mít významný podíl na vývoji a výrobě leteckých motorů, do nichž tu společnost GE hodlá v příštích letech investovat 10 miliard korun. Je to zároveň i velká příležitost pro české dodavatele, kteří by si na zakázkách měli ročně přijít téměř na 2,4 miliardy korun.

Spolupráce ČVUT s americkým podnikem začala už před dvěma lety. Nově ale podle děkana Valáška bude výjimečná v tom smyslu, že firma dá výzkumníkům a studentům zatím největší přístup ke všemu, co s výrobou motorů souvisí. To podle něj není při spolupráci průmyslových společností a univerzit příliš časté.

"Chtěli vyvinout nejen výrobu, ale i vývojové centrum, kde budou vznikat nové generace motorů," prohlásil Valášek. Firma nechtěla spolupráci se školou komentovat s odkazem na úterní tiskovou konferenci. Podle děkana Američané slibují škole dlouhodobou spolupráci − na ČVUT si díky ní budou vychovávat nové zaměstnance. Univerzita se například zavázala vytvořit nové studijní programy, které budou vyhovovat spolupráci s GE.

Valášek uvedl, že začíná zcela nový model spolupráce, který znamená cestu ke špičkovým vývojovým centrům. Česko zatím bývá označováno za montovnu, v níž je využívána zejména levná pracovní síla na výrobních linkách − ekonomové to označují za brzdu hospodářského rozvoje.

Škola už například rozjela nový výzkum, jehož cílem je vytvořit metodiku na průběžné monitorování používaných leteckých motorů. Díky tomu půjde s předstihem určit, kdy bude nutný servis nebo oprava. Taková metoda u těchto turbovrtulových motorů zatím chybí. "Společnost GE řekla, že v tomto segmentu nic takového nemá," popsal Valášek, "možná jsem ješitný, ale i toto byla výhoda Česka."

Společnost GE Aviation se před dvěma lety rozhodovala, kde továrnu na letecké motory chce mít: vedle Česka bylo ve hře i Polsko nebo Itálie, kde má firma také silné zastoupení. Nakonec padla volba na pražskou továrnu Walter Engines. "Kapitalizujeme práci našich předků. Jistý Walter tady ve 20. letech začal vyrábět letecké motory, my jsme škola, která má katedru letadel, kde se věnujeme motorům," podotkl Valášek.

Volba Česka ale nebyla úplně bezproblémová. Hned zkraje roku 2016 se o státní podporu přela Sobotkova vláda. Tehdejší ministr financí Babiš odmítal projekt podpořit dvěma miliardami korun, když žádal GE o větší garance, že závod skutečně postaví. V létě 2016 nakonec kabinet investiční kontrakt s firmou schválil. "Ta smlouva obsahuje pevnější závazek, než to bylo předtím," citovala tehdy Babiše agentura ČTK.

ČVUT ale není jediná tuzemská vysoká škola, která s průmyslem spolupracuje. S desítkami firem má dohodu třeba i Vysoké učení technické v Brně. "Ke stabilním partnerům patří například ArcelorMittal USA nebo jihokorejská POSCO, která je třetím největším výrobcem oceli na světě," uvedla mluvčí školy Radana Kolčavová. Za největší úspěch VUT považuje biotechnologii, která z použitého fritovacího oleje vyrobí rozložitelný plast. Z něj lze vyrobit třeba zemědělské fólie. Licenci od školy odkoupila firma Nafigate, která už v Číně spustila první výrobní linku.

