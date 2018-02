Najít na systému výběru mýtného v Česku pozitiva je poměrně těžké. Už výhru firmy Kapsch v roce 2005 doprovázela nejvíc ze všeho podezření o úplatcích. Faktem je, že Kapsch vyhrál hlavně proto, že všechny ostatní firmy byly vyřazeny ze soutěže kvůli formálním nedostatkům, přestože nabídly lepší podmínky a ceny. Policie podezření, že výherce zaplatil za soutěž "neformálními fondy" do kapes několika partají, prošetřovala několikrát, nikdy se ale k ničemu nedobrala. Pochyby ovšem zůstaly, zejména poté, co se ukázalo, že smlouvy mají několik "tajných" dodatků, které byly uzavřeny bez soutěže a jejichž výhodnost byla sporná.

Samostatnou kapitolou je pak cena mýtného. Tento "výhodný systém" podle starších údajů Pracovní skupiny elektronického mýtného Česko ročně stojí zhruba v Evropě "obvyklých" 18−22 % z vybraného mýtného. Podle šetření Nejvyššího kontrolního úřadu ovšem náklady na zavedení a provoz dosahují skoro třetiny z vybraných peněz. Když nyní ministr dopravy v demisi Dan Ťok tvrdí, že nový tendr na dalších deset let poprvé v historii ukáže, jaká je skutečná tržní cena za provoz mýta, znamená to, že vláda nemá ani tušení, kolik celá sranda stojí. Ne že by v tom byla sama − podle studie společnosti KPMG z roku 2015, která srovnává mýtné systémy celého světa, zhruba 58 procent těch, kteří vybírají mýto, nemá metodiku na výpočet jeho nákladů. Podle toho se také průměrná cena mýta ve světě pohybuje v neuvěřitelném rozpětí 13 až 60 procent. Z tohoto pohledu jsme na tom vlastně dobře, i když se dá lehce odhadnout, že patříme mezi země, které o skutečných nákladech jasnou představu nemají.

Jasné není ani to, kdo všechno a kde by měl mýto platit. Plánované rozšíření na osobní automobily nakonec neprošlo, protože se ukázalo, že systém by byl dražší než to, co by z něj stát dostal. Nově se má mýto vybírat na dalších 900 kilometrů na silnicích 1. třídy. Proti jsou Svaz průmyslu a dopravy, kraje, odbory, starostové a Hospodářská komora, ale zřejmě jim to není nic platné. Změna by si podle ultrasložitých českých zákonů vyžádala tolik času, že by se nestihl tendr na nového správce. Logika musí v tomto případě ustoupit stranou stejně jako ministr Ťok, který této myšlence také nefandí.

I proto dneska ministr dopravy tvrdí, že nejlepší bude, když mýto bude vybírat stát sám, pokud možno, jak chce a kde chce. Sice to nestihne dříve než za deset let, ale nápad to nemusí být úplně špatný. Jenže pokud politik mluví o tom, co bude za deset let, neznamená to fakticky nic. A každý státní tendr je přece tak lákavý. Zejména když jde o miliardy.

