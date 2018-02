Sjezd ČSSD se odehraje v režimu přísně tajné. Veřejnost bude moci sledovat pouze projevy kandidátů na předsedu a zdravici prezidenta Miloše Zemana. Vnitrostranická debata bude za zavřenými dveřmi. Je to asi rozumné rozhodnutí, protože co "vnitrostranická debata" obnáší, jsme viděli na sobotním jednání předsednictva, kde si členové vedení Jaroslav Foldyna a Jaroslav Špaček začali otázky směřování strany vyjasňovat ručně.

Je to ukázka toho, kam se sociální demokracie dostala a kudy vedou dělicí linie. Foldyna je skalní přívrženec Miloše Zemana. V kampani ho podporoval a s boxerskou přímočarostí říká, že ČSSD musí "přestat být stranou dobroserů" a "znovu se musí naučit mluvit jazykem Zemanových voličů". Tedy opustit politiku ochrany menšin a začít po zemanovsku nasazovat na Evropskou unii, akcentovat "národní zájmy". Zkrátka udělat z ČSSD národněkonzervativní stranu. Jaroslav Špaček to vidí obráceně. Reprezentuje část ČSSD, která se k Zemanovi vracet nechce, a vidí stranu jako moderní levici západoevropského typu. Situace je vyhrocená. ČSSD balancuje po volební katastrofě nad propastí, emoce pracují a o drsné konflikty mezi "přáteli", jak se sociální demokraté oslovují, nebude nouze.

Je pravděpodobné, že převáží "zemanovský" postoj. Nejen proto, že Jaroslav Foldyna je pravidelně trénující boxer. Všichni relevantní kandidáti na předsedu (Milan Chovanec, Jiří Zimola a Jan Hamáček) se k Miloši Zemanovi vinou, prezidentovi odpůrci jsou v defenzivě. Lidé, kteří volili na posledním sjezdu Bohuslava Sobotku, nezmizeli, ale zodpovědnost expremiéra za volební porážku je zřejmá, takže od něj ČSSD dává ruce pryč. Ti, kdo jako Sobotka vidí sociální demokracii coby moderní levici, se hledají.

S tím souvisí odpověď na otázku, zda ČSSD bude ochotná jít do vlády s Andrejem Babišem. Miloš Zeman stranu do spolupráce s hnutím ANO tlačí. Hamáček i Zimola by nakonec v obavě z předčasných voleb šli do vlády i s trestně stíhaným premiérem. Opačný náhled "nezemanovské" části ČSSD má sice racionální jádro (proč by měli voliči chtít ČSSD, když bude dělat béčko stále levicovějšímu hnutí ANO?), ale zatím se navenek příliš neprosazuje. Na sjezdu to asi dopadne jednoznačně "pro vládu". Pokud ale bude o účasti ve vládě rozhodovat vnitrostranické referendum, bude to velmi zajímavé.

Víkendový sjezd ČSSD v Hradci Králové bude v každém případě ostrý. Sociálním demokratům lze popřát, aby ho přežili alespoň v přiměřeném zdraví. Což platí jak pro stranu jako celek, tak pro jednotlivé delegáty.

Související