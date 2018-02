Ministerstvo dopravy se 8. března chystá otevřít obálky s nabídkami čtyř společností, které chtějí po roce 2019 provozovat mýtný systém v Česku. Zakázka, jejíž hodnotu úředníci předběžně odhadli na 29 miliard korun, určí, kdo bude následujících deset let dohlížet na kamiony projíždějící po českých dálnicích a také některých silnicích první třídy.

"Poprvé v historii budeme v podstatě schopni zjistit, jaká je skutečná tržní cena za provoz mýta," říká v rozhovoru pro HN ministr dopravy Dan Ťok (ANO).

Nejvyšší kontrolní úřad ministerstvu v lednu vyčetl, že náklady na provoz mýtných bran byly v minulosti příliš vysoké. Podle úřadu skoro třetinu peněz vybraných na mýtném v Česku v letech 2007 až 2016 spolkly náklady na zavedení a provoz systému.

10,4 mld. korun v loňském roce zaplatily kamiony v Česku na mýtném. Jedná se o rekordní částku.

"(Provozovatel mýtného) firma Kapsch dostávala od roku 2006 za provoz přes dvě miliardy ročně. V roce 2016 jsme to snížili o 500 milionů. Po otevření obálek zjistíme, jestli jsme šli správnou cestou, nebo jsme byli ve vyjednávání ještě měkcí," dodává Ťok.

I v případě, že se s novým provozovatelem podaří od roku 2020 náklady výrazněji snížit, ministerstvo by podle Ťoka mělo začít pracovat na tom, aby v budoucnu provoz mýtného systému převzal a provozoval přímo stát. "Myslím si, že bychom měli postupně a bezpečnou cestou dojít k tomu, že se o mýto budeme starat sami. Když nyní dostaneme od některé z firem zajímavou cenovou nabídku na provoz, měli bychom s ní spolupracovat a s tímto novým provozovatelem připravovat plán přechodu mýta přímo pod stát," míní Ťok.

Mýto v Česku ◼ Mýtné se v Česku vybírá elektronicky od roku 2007. Zpoplatněnou síť tvoří více než 1400 kilometrů dálnic a silnic první třídy. Za celých 11 let svého fungování vybral mýtný systém téměř 88 miliard korun.

◼ Provozovatelem systému je společnost Kapsch. Mýtné brány a potřebný software patří státu. Původní smlouva s Kapschem vypršela na konci roku 2016. Ministerstvo dopravy předtím se společností prodloužilo smlouvu o tři roky za nižší cenu. Díky tomu získalo čas na vypsání výběrového řízení na nového provozovatele.

◼ Výběrové řízení počítá s tím, že se po roce 2019 zpoplatnění rozšíří o 900 kilometrů silnic první třídy z nynějších zhruba 230 kilometrů. Firmy mohou navrhovat různé systémy řešení, nemusí pokračovat ve stávajícím systému mýtných bran.

◼ Do výběrového řízení na provozovatele mýtného systému po roce 2019 se hlásí současný provozovatel Kapsch, slovenský výběrčí SkyToll, maďarský National Toll Payment Services a německá firma T-Systems. Vítěz má systém provozovat deset let.

Tento přechod podle něj není možné udělat okamžitě. Ministerstvo by v současné době na provoz nemělo kvalifikované pracovníky.

Přestože Ťokův úřad věří, že se podaří výběrové řízení na nového provozovatele včas dotáhnout a od roku 2020 jet podle nových smluv, tendr provázejí komplikace a panují obavy, že se nová firma nestihne včas vysoutěžit.

"Nedávno jsme podali k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) další námitky týkající se běžícího mýtného tendru," uvedl mluvčí Kapsche David Šimoník.

Na základě podnětu současného provozovatele mýta zahájil minulý týden antimonopolní úřad již třetí správní řízení. Loni v listopadu přitom ÚOHS vydal předběžné opatření, podle něhož ministerstvo dopravy nesmí s vítězem výběrového řízení podepsat smlouvu, dokud se nepotvrdí, že všichni uchazeči o zakázku dostali stejné podklady. Problém například nastal ve chvíli, kdy ministerstvo uchazečům na flash discích se zadávací dokumentací v jednom případě poskytlo osobní údaje o subdodavatelích, na dalších "flashkách" však byly tyto údaje začerněny.

Běžící soutěž navíc kritizují oborové svazy i zhruba 400 starostů dotčených obcí. Těm se nelíbí plánované rozšíření mýta o 900 kilometrů silnic první třídy. Podle nich jde o nekoncepční krok, který zatíží drobné podnikatele a povede k objíždění zpoplatněných úseků. Tlačí proto na ministra, aby soutěž zastavil a vypsal novou pouze na provoz stávajícího systému.

To ale Ťok odmítá. Kdyby současný tendr zrušil, reálně by prý hrozilo, že se nová soutěž nestihne včas dokončit. To by znamenalo, že by od roku 2020 neměl kdo mýtný systém provozovat. "Ten, kdo by podruhé prodloužil smlouvu na provoz mýta Kapschi, by si šel už nejspíš natvrdo sednout," říká Ťok s tím, že tato varianta není ve hře.

Připouští ale riziko, že se nepodaří provozovatele včas vybrat a mýtné brány budou od roku 2020 bez správce. V takovém případě by stát mohl ročně přijít o 10 miliard korun.

Jedním z možných řešení je, že by stát českou pobočku Kapsche koupil a skrze ni mýto vybíral. Ministerstvo by ovšem v takovém případě muselo přesoutěžit subdodavatele. Ťok se navíc obává toho, že by jednání o koupi, která by zabrala minimálně měsíce, mohla selhat, a stát by tak na poslední chvíli musel hledat jiné řešení, jak mýto spravovat.

Podle Ťoka navíc ministerstvo dopravy žádnou oficiální nabídku na koupi firmy Kapsch na stole nemá.

Celý rozhovor s Danem Ťokem čtěte v úterním vydání HN.