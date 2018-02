Když se jihokorejský prezident Mun Če-in loni v květnu ujal svého úřadu, předsevzal si, že zlepší napjaté vztahy s komunistickou Severní Koreou. A také vyslovil přání sejít se s tamním diktátorem Kim Čong-unem. Brzy se mu to může vyplnit, neboť Kim ho do Pchjongjangu pozval. To ovšem není v zájmu USA, které chtějí vůči Severní Koreji přitvrdit, a přimět ji tak, aby se zřekla svých jaderných zbraní.

Kim Čong-un využil zimních olympijských her probíhajících v jihokorejském Pchjongčchangu, aby se předvedl jako ten, kdo si přeje oteplení vztahů na Korejském poloostrově. Na slavnostní zahájení her vyslal asi pětisetčlennou delegaci pod vedením své mladší sestry Kim Jo-čong. Právě ona během sobotního oběda v prezidentském paláci v Soulu předala Munovi "zdvořilý dopis se sdělením od vůdce Kima". To, že obsahuje pozvání na vnitrokorejský summit do Pchjongjangu, agentuře Reuters potvrdili jihokorejští vládní činitelé.

Kim Jo-čong je vůbec prvním členem komunistického klanu vládnoucího v KLDR, který zavítal do Jižní Koreje od krvavé války na Korejském poloostrově v letech 1950 až 1953. Znesvářené strany od té doby ještě neuzavřely mírovou dohodu a jsou "technicky" nadále ve válečném stavu.

Protesty v Soulu V jihokorejském Soulu se v neděli konala demonstrace proti Severní Koreji. Účastníkům vadí pozornost, jež se věnuje severokorejské delegaci na olympijských hrách. Demonstranti spálili vlajku KLDR před divadlem, kde se konal koncert severokorejského uměleckého tělesa. "To, že jsou ti rudí komunisté v centru Soulu, je největší pokoření," volal jeden z protestujících. "Jsme proti této strašné politické olympiádě," stálo na transparentech. Policie se nesnažila zabránit pálení severokorejské vlajky ani trhání fotografií severokorejského diktátora Kim Čong-una. Demonstranti také obviňovali prezidenta Muna, že Severu umožnil jeho propagandu a ohrozil jihokorejské svazky s USA.

Prezident Mun Če-in má o osobní setkání se severokorejským vládcem zájem, ale na dopis re­agoval obezřetně a diplomatickou oklikou: "Brzké obnovení dialogu mezi USA a Severní Koreou je pro rozvoj vnitrokorejských vztahů naprosto nezbytné," prohlásil Mun.

Britský list Financial Times s odkazem na experty uvádí, že tato chytrá poznámka odráží hlubší problém, s nímž se musí Soul vypořádat. Konkrétně, jak do své snahy o oteplení vztahů se Severem zapojit USA, svého klíčového spojence.

"Prezident Mun si dobře uvědomuje, že jednat přímo se Severní Koreou není jen tak a že o tom musí nejprve diskutovat s USA," uvádí Robert Kelly z Pusanské národní univerzity. Jak připomíná, vztahy Jižní Koreje a USA se v posledních týdnech poněkud zkomplikovaly právě kvůli vstřícnějšímu postoji Soulu vůči severnímu sousedovi.

Pozorovatelé si povšimli, že Mun se během svých setkání s diktátorovou sestrou vůbec nezmínil (alespoň ne veřejně) o severokorejských jaderných zbraních. Někteří činitelé v Soulu upozorňují, že diktátor Kim se snaží vrazit klín mezi Jižní Koreu a její spojence.

"Severní Korea se stala velkým favoritem na získání nejcennější olympijské medaile, kterou je diplomatické zlato," komentuje Kim Sung-han, jenž byl v letech 2012 až 2013 náměstkem jihokorejského ministra zahraničí. Podle něj taktika KLDR na zimní olympiádě slaví úspěch. "Její delegace a sportovci jsou ve středu pozornosti. Kimova sestra rozdává půvabné úsměvy před celým světem. Jako by Severní Korea byla normální stát," podotýká Kim Sung-han. Soul podle něj musí usilovat o posílení vztahů se Spojenými státy, které naopak chtějí vůči KLDR uplatňovat další rozsáhlé mezinárodní sankce, které by Pchongjang přinutily, aby skončil s vývojem jaderných zbraní.

Americký viceprezident Mike Pence, jenž se zúčastnil slavnostního zahájení her, prohlásil, že mezi USA, Jižní Koreou a Japonskem panuje naprostá názorová shoda, pokud jde o nutnost pokračovat v hospodářské a diplomatické izolaci Severní Koreje, dokud neopustí svůj jaderný program.