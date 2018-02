Mediální výbory Senátu i sněmovny se tento týden budou věnovat situaci v Českém rozhlase. Poslance i senátory zajímá, co se děje na Vinohradské 12 kolem reportáží Janka Kroupy o Agrofertu. Chtějí si poslechnout popis situace a vysvětlení jejích příčin.

Minimálně ve sněmovně to bude zajímavé: o vysvětlení žádají piráti, ale ve výboru má velké zastoupení hnutí ANO, konkrétně sedm poslanců včetně předsedy. Bude to takový lakmusový papírek, nakolik má výbor v tomto složení upřímnou starost o novinářskou práci a nakolik jeho členové musí myslet spíš na svěřenský fond svého gurua.

Zvlášť ve chvíli, kdy dalšími body programu zasedání budou dosud neschválené výroční zprávy Českého rozhlasu za roky 2015 a 2016. Pokud by je výbor shodil a plénum sněmovny pak jeho rozhodnutí následovalo, otevřela by se tím legální cesta k odvolání rozhlasové rady, jejímu převolení a tím i potenciální nové volbě generálního ředitele.

Striktně vzato by bylo korektní, kdyby se poslanci ANO do debaty nezapojovali. Jsou ve střetu zájmů, jejich hnutí i Agrofert jsou propojené stejnou osobou. Agrofertu se reportáže Janka Kroupy nelíbily, oficiálně si na ně stěžoval, a i když jeho výhrady současný ředitel rozhlasu částečně uznal, ve většině bodů je odmítl.

Rozhlasová rada konstatovala, že "nebyly zcela" dodrženy zásady objektivity a vyváženosti. Pár dílčích pochybení Janka Kroupy připustily i externí analýzy objednané generálním ředitelem, ale celkově se nic dramatického nestalo.

Celý kravál kolem listopadové reportáže je přehnaný − a nutno dodat, že ho vyvolal sám generální ředitel Českého rozhlasu, který při hodnocení Kroupovy práce opakovaně volil drsnější tón a jazyk, než by situaci náleželo. Zhoršil tím atmosféru, vyvolal podrážděné reakce, popíchl některá přebujelá ega a už se to vezlo.

Ze své funkce je ředitel rozhlasu pochopitelně odpovědný za to, co se vysílá a jestli je to v souladu se zákonem i etickým kodexem. Má logicky právo na kritiku práce svých podřízených, ať jsou to technici, hráči symfonického orchestru, nebo redaktoři zpravodajství.

Z titulu své funkce a s vědomím své dlouhé manažerské praxe na různých pozicích v rozhlase by ale také mohl vědět, kdy a jakou formou je vhodné kritiku pronášet. Pracovní a profesionální spory se mají řešit věcně a uměřeně. Nejvyšší manažer nemá hned šermovat na veřejnosti slovy o "účelovosti", "antibabišovském tažení", "špatném načasování", "odstrašujících příkladech" a podobně. Zvlášť když se ukáže, že to nesedí, a za svá slova se pak omlouvá.

Jediným špatným načasováním je, když se o zprávě nikdo nedozví. Na to, jestli se reportáž politicky hodí, nebo nehodí, naopak rozhlas brát ohledy nemůže. Jinak by všechna vyjádření o garantované nezávislosti vyznívala falešně. Jak říká staré pravidlo novinářského řemesla, zpráva je to, co si o sobě politik nechce přečíst. Ten zbytek je reklama.

Celé situaci ale také nepomohly protestní aktivity rozhlasáků, kteří přišli s otevřeným dopisem namířeným proti řediteli, a jejich emotivní výstupy na sociálních sítích. Rázem se na ně nabalili tradiční petenti a autoři manifestů, kteří se začali bít za svobodu slova a navrhovat, jaké všechny mezinárodní organizace by se do boje za spravedlnost mohly zapojit.

Připomeňme, že reálně se Janku Kroupovi nic nestalo, nikdo ho nevyhodil, nikdo mu nezakazuje natáčet, nikdo nebrání vysílat reportáže kritické k Babišovi i jeho firmám ve svěřenském fondu. Ředitel prostě kritizoval jeho postupy, a jak už zaznělo, udělal to sice s elegancí slona v porcelánu, zato ale přede všemi, nezavedl potají cenzuru. Manifesty v této fázi nejsou řešení, ale naopak stimulant dalších problémů. Jen zbytečně nahrávají účelové kritice celého rozhlasu, kde přece zaměstnanci neunesou výhrady ke své práci. Na detaily se nikdo ptát nebude, přehluší je ten patos v kostkách.

Přejme rozhlasu, aby horké hlavy vychladly, ať jsou na jakékoliv straně, a aby ve sněmovně zůstalo opravdu jen u shrnutí celého dění. Politické "zabrušování" musí zůstat před branami Vinohradské.

Autor je šéfredaktor týdeníku Marketing & Media.

