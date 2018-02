Ano, jistě, citlivější čeští fanoušci v sobotu slzeli radostí nad bronzovou medailí biatlonistky Veroniky Vítkové a smutnili nad čtvrtým místem rychlobruslařky Martiny Sáblíkové. Pozornost opravdových sportovních fajnšmekrů ale tentýž den přitahoval jiný závod zimní olympiády v Koreji − ve skocích na lyžích na takzvaném středním můstku. Čekali, jak si povede štíhlý a věčně usměvavý pětačtyřicetiletý chlapík z Japonska Noriaki Kasai. Nezpochybnitelná legenda světového sportu.

Rekordman v počtu účastí na zimních olympijských hrách − ty v Pchjongčchangu jsou jeho osmé − nezklamal. Skončil na 21. místě, což ale není podstatné. Větší šance na dobré umístění bude mít v závodě družstev a skocích na velkém můstku. Na tom středním o výsledku rozhoduje více síla než technika a zkušenosti.

Za svou téměř třicetiletou kariéru Kasai navíc přece jen trochu přibral, a nyní tak musí do vzduchu dostat při své výšce 176 centimetrů celých 59 kilogramů.

Pořád na to má

Noriakiho Kasaie neradno podceňovat. Navzdory věku má stále nejvyšší cíle. "Chci vyhrát zlato. Vyhrát zlato v Pchjongčchangu je mým cílem. A chci ho vyhrát před očima své rodiny. Ještě jsem olympijské zlato nevyhrál," hlásil na začátku her.

Na těch minulých v ruském Soči mu sen o zlatu těsně unikl. Zklamán byl už po závodu na středním můstku, jejž dokončil až osmý. Možná ještě hůř mu ale bylo po skocích na velkém můstku − skončil druhý o 1,3 bodu, což je opravdu velmi malý rozdíl. "Všechny ty roky jsem na olympijských hrách končíval zklamaný," vyprávěl tehdy Kasai. "Teď jsem to prostě musel dokázat. Chtěl jsem zlato, ale je to tak, jak to je." Nakonec ale smutek překonal a jako správný profesionál ze sebe dostal i větu: "Na středním můstku mi medaile unikla, z čehož jsem byl smutný, ale teď se cítím moc šťastný."

Mezi ostatními závodníky požívá zasloužené úcty. "Noriaki Kasai je jedním z mých největších idolů a legendou našeho sportu. Je úžasné, že ve svém věku pořád dokáže závodit na této úrovni," řekl například čtyřiadvacetiletý Nor Daniel-André Tande, aktuální mistr světa v letech. Japonce považuje za závodníka, s nímž se na hrách v Koreji musí počítat. "Když budou správné podmínky a on předvede maximum, nic ho nezastaví. Je dobrý skokan. Když se všechno sejde, rozhodně může získat medaili."

Kde to začalo…

Kariéru ve Světovém poháru odstartoval Kasai jako šestnáctiletý roku 1988 v japonském Sapporu, následovalo první mistrovství světa v klasickém lyžování (1989, Lahti). A první olympiáda? Albertville, 1992. Což byly mimochodem poslední zimní hry, které se konaly ve stejném roce jako ty letní.

Prvního velkého úspěchu dosáhl Kasai v Československu. Vyhrál mistrovství světa v letech na lyžích na slavném harrachovském Čerťáku roku 1992. (Nejlepším domácím reprezentantem byl tehdy čtvrtý Tomáš Goder.) O dva roky později získal první olympijskou medaili. Na hrách v Lillehammeru byl členem stříbrného družstva.

Dosud má na kontě 537 startů ve Světovém poháru, z čehož sedmnáctkrát vyhrál, tři medaile z olympijských her a šest z mistrovství světa v klasickém lyžování. Mnohé z jeho rekordů může překonat už jen on sám.

… a kde to skončí?

Kromě té sportovní plní Noriaki Kasai ještě jednu důležitou roli. Je jakýmsi majákem, jehož existence divákům dává naději, že svět se dosud zcela nepropadl do chaosu, že existují ostrůvky reality, na kterých vše probíhá, jak má. Kasai na startu? Pak je vše v pořádku. Srovnatelnou pozici v jiných činnostech i částech planety mají italský fotbalový brankář Gianluigi Buffon nebo sněmovní "držák" z ODS Marek Benda.

Noriaki Kasai se do důchodu nechystá. Má velkou motivaci, pořád mu chybí vysněné zlato, a navíc: "Přemýšlím o tom, že budu pokračovat do padesáti, jenže Sapporo se uchází o zimní hry v roce 2026. To mi bude 54, ale je to obrovská příležitost, kterou nechci propásnout," citoval nezdolného Japonce web Mezinárodního olympijského výboru.

Olympijské hry už v Sapporu byly − roku 1972. Tehdy se Kasai narodil.

