Před čtyřmi lety Helena Fulková jako první Češka naklonovala myš. Vyžadovalo to precizní a zručnou práci s vajíčky a jádry dárcovských buněk, nakonec se jí to během stáže na Tokijské univerzitě podařilo. V Japonsku si teď sedmatřicetiletá badatelka připsala na konto další velký úspěch.

Společně se svou kolegyní z ústavu prestižní výzkumné organizace Riken, kde teď působí na dlouhodobé stáži, vytvořily geneticky modifikované křečky. "Na první pohled se neliší od těch normálních, jen jsme jim odstranily jeden gen," vysvětlila vědkyně.

Jejich křečkům už v podstatě od početí chybí gen, jenž se podílí na antivirové obraně. Organismus se pak podle toho zařídil: aby genetickou vadu upravení hlodavci nešířili do dalších generací, jsou neplodní. "My se teď budeme muset pořádně podívat, proč tomu tak je, jak se to stalo a jak to funguje," popisuje Fulková.

Její výzkum je součástí většího projektu pod vedením Petra Svobody z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Biolog na něj získal před čtyřmi lety grant Evropské výzkumné rady v hodnotě 56 milionů korun. Celý projekt pomáhá pochopit, jak se různí savci vyrovnávají s útoky virů a jak se jim brání.

Přejít od myší ke křečkům lákalo Helenu Fulkovou hlavně ze dvou důvodů. Jednak jde o hlodavce, který je geneticky bližší člověku než běžně používaná laboratorní myš, což slibuje zajímavý výsledek. A jednak to byla další z výzev, jež molekulární bioložka tak ráda vyhledává.

S křečkem si většina vědců neví příliš rady. Zatímco u myši jsou postupy genetických úprav dobře známé a popsané, pokusy s křečky badatelé opustili už v 80. letech, protože jde o nesmírně náročnou práci. "Křeččí embrya jsou citlivá na světlo a kyslík a nedají se jednoduše vložit do inkubátoru jako myší nebo lidská," říká Fulková. Za výzkumem křečků se vydala do Japonska právě proto, že je jednou z mála zemí, kde s tím ještě mají zkušenosti.

"Trvalo to dlouho a bylo to opravdu náročné," potvrzuje bioložka složitost experimentu. K úpravě genů použily společně se svou kolegyní metodu CRISPR-Cas9, přezdívanou molekulární nůžky − pomocí enzymu a krátkých řetězců ribonukleové kyseliny dokáže poměrně přesně vyhledat konkrétní místo v DNA a kus šroubovice "vystřihnout".

"Prováděly jsme to operativně. Máte časnou březí křečici a ještě dříve, než se embrya uchytí v děloze, přidáte do vejcovodu směs enzymu a ribonukleových kyselin, pak tomu ,pomůžete', aby to vlezlo tam, kam má, a už jen čekáte, jestli se embrya uchytí," popisuje Fulková složitý postup.

Přestože se bála, že bude mít od zvířat pokousané prsty, protože měla jako malá poměrně nervózního džungarského křečka, hlodavci byli nakonec mírní. I když přiznává, že si zatím ke svým geneticky modifikovaným křečkům nevytvořila takové pouto jako k myši, již naklonovala a pojmenovala Monroe − po slavné americké herečce.

Od hlodavců ke zvířatům bližším člověku ve výzkumu přejít nehodlá. "Nedávno představili Číňané klonované opičky, ale to nejsou druhy pro mě. Už jsou moc podobné člověku. Vnímají, co se s nimi děje, nejsou hloupé," říká Fulková. Za měsíc se po rok a půl dlouhé stáži vrací zpět do Česka a přiváží s sebou i další velké výzvy. Chce prozkoumat, jak buňky vytvářejí své jádro, a využít relativně novou technologii, aby vyvinula model, který by dovolil za minimálního zásahu do genomu myši kontrolovat aktivitu genů.