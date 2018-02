Pražská ČSSD i hnutí ANO se dokážou postarat o své členy, kteří v loňských sněmovních volbách neuspěli. V uplynulých týdnech se několik z nich obratem objevilo na význačných místech v podnicích, jež patří hlavnímu městu.

V půlce ledna pražský dopravní podnik oznámil, že předsedou dozorčí rady se stal Lukáš Kaucký, který byl do konce roku náměstkem ministra zahraničí. "Dopravě jsem se věnoval během působení na magistrátu v rámci výboru pro dopravu," okomentoval svoji odbornost Kaucký. Místo mu uvolnil jeho stranický kolega Petr Dolínek, který se stal poslancem. Mimochodem, Kaucký byl na kandidátce do sněmovny dvojkou hned za Dolínkem, což mu ale kvůli špatnému výsledku sociální demokracie na vstup do sněmovny nestačilo.

Před týdnem se členy představenstva Technické správy komunikací (TSK), která se stará o ulice a chodníky v metropoli, stali bývalí poslanci Matěj Fichtner (ANO) a František Adámek (ČSSD).

Lukáš Kaucký (35) ◼ V letech 2010 až 2014 předseda Mladých sociálních demokratů. V letech 2010 až 2011 byl pražským radním pro kulturu. Od února 2014 působil jako ředitel kabinetu ministra zahraničí a poté jako jeho náměstek; skončil v prosinci 2017. Nyní je předsedou zastupitelského klubu ČSSD v Praze. František Adámek (62) ◼ V roce 1989 byl jmenován tajemníkem ÚV KSČ, poté přestoupil do ČSSD. Za ni byl v letech 2010 až 2012 starostou Prahy 12. V roce 2013 se pak stal poslancem, svůj post na podzim 2017 neobhájil. Matěj Fichtner (33) ◼ Bývalý analytik vojenské rozvědky, v letech 2010 až 2012 za TOP 09 zastupitel a radní Prahy 8. Na pozici radního rezignoval, když se ukázalo, že zneužíval služební vůz. Poté vstoupil do ANO a od roku 2014 je místostarostou Prahy 8. Od října 2013 byl současně poslancem, mandát loni neobhájil.

Srdeční záležitost

Vystudovaný historik a někdejší předseda Mladých sociálních demokratů Kaucký byl sice v letech 2010 až 2014 členem dopravního výboru pražského zastupitelstva, avšak k aktivním nepatřil. "Možná tam chodil, ale nevšiml jsem si, že by se k dopravní problematice někdy vyjadřoval," říká tehdejší náměstek primátora pro dopravu Jiří Nouza (TOP 09).

Sám Kaucký, jenž je nyní předsedou zastupitelského klubu ČSSD a v rámci této funkce se podílí i na rozhodování, kdo obsadí jaké posty v metropoli, odmítá, že by jeho funkce, kde bere 29 tisíc korun měsíčně, byla trafikou. "Nejsem si jist, že ti, kdo si během jednání desetkrát vezmou slovo, té problematice rozumí či že by to pro ně byla srdeční záležitost jako pro mě," reaguje Kaucký s tím, že doprava jej opravdu zajímá. Kromě zahraničních vztahů je však jeho viditelným tématem pouze kultura: než se na podzim 2011 rozpadla tehdejší koalice ODS a ČSSD, byl radním pro kulturu, a nyní je i místopředsedou kulturního výboru.

Schopnost se domluvit

Další změny nyní přišly v Technické správě komunikací, kde už před rokem několik členů bývalého vedení pozatýkala policie a obvinila je z korupce a manipulace se zakázkami.

Před týdnem byl odvolán místopředseda představenstva TSK za ANO Jiří Trávníček a mandát sám složil Miloslav Svoboda za ČSSD. ANO tam jako náhradu poslalo Matěje Fichtnera, ČSSD pak Františka Adámka. Ten za to bere 100 tisíc měsíčně, Fichtner pak ještě o deset tisíc víc.

"Jako letitý zastupitel od roku 1998, který dělal navíc dva roky starostu, mám, myslím, co říct do chodu firmy, jež spravuje majetek města," je přesvědčen Adámek.

"Má snad člověka to, že neobhájí svůj mandát, diskvalifikovat pro další práci?" odpovídá zase Kaucký, podle něhož je Adámek zběhlý politik s kontakty. V TSK dostal na starost právě komunikaci s městskými částmi. O tom, že je schopen se domluvit, svědčí i jeho minulost. Původní profesí dělník Vojenských staveb koncem 70. let vstoupil do komunistické strany a v prosinci 1989 to dotáhl až na funkci tajemníka ÚV KSČ.

Fichtnera, který dostal na starost problematické pražské mosty, hájí primátorka Adriana Krnáčová (ANO). "Je vzděláním dopravní inženýr a také právník. Má rozsáhlé zkušenosti s investicemi v komunálním prostředí, které jsou mnohem obtížnější než v soukromé sféře. Navíc je velmi systematický, procesně zdatný a orientovaný na výsledek. Tyto schopnosti nám u TSK dosud chyběly," vysvětluje.

Krnáčová nepochybuje, že to zvládne, i když sedí na "více židlích". Fichtner je vedle místostarosty Prahy 8 (kde má plat 65 tisíc měsíčně) i členem dozorčí rady Pražského plynárenského holdingu a sedí i v orgánech odpadové firmy Ipodec − Čisté město.

Foto: ČTK

Foto: ČTK

Foto: ČTK

Foto: ČTK