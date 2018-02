Americká automobilka Tesla, průkopník elektromobility, zatím zákazníkům nabízí tři modely. Tím posledním je Model 3, jenž má díky příznivější ceně pomoci rozhýbat masový trh s vozy na čistě elektrický pohon.

Elon Musk, šéf Tesly, plánuje v nejbližších letech uvést na trh nejméně dva nové modely − sportovně střižený Roadster a také užitkový vůz Semi.

Ambiciózní Tesla představuje velkou "výzvu" i pro trojici německých automobilek, kterou tvoří Volkswagen, BMW a Daimler. "Považuje ji za vážného konkurenta, kterého nelze podceňovat," poznamenává list Handelsblatt.

Jaké výhody má Tesla v konkurenčním boji

◼ Na rozdíl od německých výrobců nemusí omezovat modelovou paletu tradičních aut. Veškeré své úsilí, včetně výdajů na výzkum a vývoj, soustřeďuje na čistě elektrické vozy. ◼ Nehodlá zřizovat rozsáhlou dealerskou síť, jak je v automobilovém byznysu obvyklé. Sází na "vlajkové obchody" v centrech měst. Klade důraz na přímý kontakt se zákazníky. ◼ Velké výrobní továrny, které Elon Musk hodlá postavit mimo jiné v Číně, budou vysoce automatizované, což přispěje ke snížení nákladů. ◼ V Tesle nemají odbory žádný vliv, kdežto v Německu musí schválit každé zásadní rozhodnutí managementu. 850 mil. USD Tolik už složili zájemci o koupi vozu na účty Tesly. V sumě jsou zahrnuty i platby za nákladní auto Semi, které se ještě nezačalo vyrábět.

Deník poukazuje na to, že vozy od Tesly, ať už je to Model 3 nebo SUV Model X, se podobají modelům Mercedes S nebo řadě X od BMW. To vůbec není náhoda. Tesla ve své obchodní strategii cílí na zákazníky, kteří si pořizují luxusní auta "Made in Germany".

Americká Tesla se nemůže s německými výrobci porovnávat počtem modelů ani počtem výrobních továren rozesetých po celém světě, o husté distribuční síti nemluvě. Avšak Němci se přesto mají čeho obávat. Srovná-li se totiž paleta samotných elektrických aut, v jejichž vývoji Tesla vede, pak se situace jeví jinak.

Nabídka elektrických aut, kterou jsou schopni předložit němečtí výrobci, není v současné době žádný zázrak, konstatuje server Automobilwoche.de. Kromě BMW i3 jsou to jenom elektrické varianty Golfu od Volkswagenu a Smartu od Daimleru.

Tesla zatím neplní své výrobní cíle, ale německé konkurenty svým potenciálem straší. Americká automobilka sice stále těžce prodělává (za loňský rok přes 2,4 miliardy dolarů při tržbách 11,8 miliardy dolarů), ale − jak napsal list The Wall Street Journal − investoři stále věří Muskovým snům. Tržní kapitalizace Tesly (kolem 54 miliard dolarů) jen mírně zaostává za největší americkou automobilkou General Motors (skoro 58 miliard USD).

Německé automobilky, které nástup elektromobility poněkud zaspaly, se urychleně pustily do vývoje modelů na elektrický pohon. Daimler a BMW hodlají v nejbližších letech přijít každý minimálně s deseti modely, koncern Volkswagen má se svými dceřinými firmami v plánu asi padesátku.

Chtějí-li němečtí výrobci uspět, musí především pročistit "modelovou džungli", která jim komplikuje výrobu a zvyšuje náklady. Například Volkswagen nabízí přes 300 modelů s klasickým motorem. Jeho dceřiná firma Audi škrtá asi třetinu modelových variant a ušetřené peníze bude investovat do elektromobility.

Přehodnotit investiční plány německé automobilky nutí nejenom konkurence, nýbrž také cíle, které si v ochraně ovzduší stanovily Evropská unie a Čína.

Volkswagen plánuje do roku 2022 do elektromobility investovat zhruba 34 miliard eur, Daimler během stejné doby kolem deseti miliard eur. S rozvojem elektromobility úzce souvisí nástup samořiditelných aut. Trojice německých automobilek plánuje uvést první modely na trh v roce 2021.

Související