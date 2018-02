Už přes pět let jezdí školy, firmy a rodiče s dětmi do Chotilska u Příbrami. Tady na sportovně-zábavních atrakcích zažívají podobné věci, jaké znají z televizních soutěží O poklad pevnosti Boyard nebo Wipeout. Řeší různé úkoly zaměřené na pohybovou zdatnost a šikovnost. Musí například přeskákat tři proti sobě se točící plošiny a ještě se vyhnout kyvadlům létajícím nad hlavami. U všech je třeba spolupracovat v týmu. Loni do Chotilska do centra s názvem TEPfactor přijelo celkem 30 tisíc lidí. Obrat firmy, která tuto atrakci postavila a provozuje, dosáhl 30 milionů korun.

Úspěšný podnikatelský projekt Tomáše Chrousta dostane brzy "sourozence". V nejbližších měsících by se měly otevřít další herny TEPfactoru v Dubaji, ve Varšavě a do konce roku by měla začít stavba druhé pobočky v Česku, konkrétně v Mikulově.

Zároveň TEPfactor dál aktivně hledá zájemce o spolupráci. Buď prostřednictvím franšízy, společného joint venture, nebo i na vlastní pěst chce herny dál rozšiřovat.

Související Fotogalerie Česká obdoba pevnosti Boyard míří do Polska či Emirátů

"Ve Varšavě v obchodním centru blízko velké kancelářské zóny bychom měli 1. června zahájit stavbu nové herny a 1. září otevírat," plánuje ředitel TEPfactoru Jan Daneš. "V Dubaji by se mělo otevřít 15. dubna, tam jsme partnerem dubajského podnikatele v režimu joint venture," doplňuje.

Polský TEPfactor bude mířit především na firmy, jejichž cílem je utužení kolektivu. V Dubaji bude herna v turisty bohaté oblasti Jumeirah, cílit má hlavně na rodiče s dětmi a lidi trávící zde dovolenou. Chotilsko funguje díky zájmu obou těchto skupin a zároveň často hostí školní výlety a letní tábory.

TEPfactor podle Daneše také už dlouho přemýšlí o Mikulově. Blízko trojmezí Česka, Slovenska a Rakouska může místní projekt nabídnout zábavu lidem z Brna, Bratislavy a Vídně.

"Původně to měl být ambicióznější projekt, 22 metrů vysoká, zajímavě architektonicky řešená budova po vzoru staveb Jana Kaplického. Museli jsme se ale kvůli památkářům uskromnit, a půjde o budovy s výškou po okap šest metrů a sedlovými střechami. Stavba má vznikat v průběhu tří etap. První bude herní dům s kapacitou pro sto lidí, druhá počítá s výstavbou ubytovacího zařízení také pro sto lidí. Třetí etapou je wellness a vybudování konferenčních prostor," popisuje šéf TEPfactoru Daneš.

K řízení chotilského TEPfactoru a k úkolu rozšiřovat síť heren se Daneš dostal po setkání s majitelem Chroustem téměř před šesti lety. "Byl jsem v roce 2012 − tehdy jsem ještě pracoval pro banku ING − pozván na oficiální otevření Chotilska a nadchlo mě to. Hned jsem volal majiteli, že u toho chci být. Jsem sportovec, nad rámec práce pro ING jsme s bratrem měli ještě agenturu na teambuildingy a aktivity pro firmy. Hezky se to spojilo," vzpomíná Daneš.

Herny mají vždy přes 20 úkolů, jednotlivé úkoly a překážky si lidé v TEPfactoru vymýšlejí a vyrábějí sami. Investice do výstavby jedné herny je podle Daneše okolo milionu eur (25 milionů korun). Vývoj každého jednotlivého úkolu stojí v řádu stovek tisíc korun.

Jeden milion eur je také částka, kterou chce Daneš pro další rozvoj značky a firmy vybrat od drobných investorů skrze emitované dluhopisy. Jde už o druhé kolo emise. "Vypsali jsme ho v říjnu, do března bychom to chtěli vyprodat. Zatím jsme asi v polovině," říká Daneš. Nejméně je možné investovat 50 tisíc korun, TEPfactor za to slibuje sedmiprocentní garantovaný výnos.

