Americké společnosti Broadcom ani napodruhé nevyšel pokus o převzetí konkurenčního výrobce mikroprocesorů, firmy Qualcomm. Ta nyní odmítla navýšenou nabídku na odkoupení v hodnotě 121 miliard dolarů (2,5 bilionu Kč). "Váš návrh je výrazně nižší než obchodní a transakční násobky v našem sektoru," sdělil šéf Qualcommu Paul Jacobs. První, listopadová nabídka Broadcomu byla o 18 miliard USD nižší.

Pokud by Qualcomm na poslední návrh konkurenta přistoupil, šlo by o dosud největší akvizici v technologickém sektoru. Z Broadcomu by se rovněž stal největší výrobce čipových sad pro mobilní telefony a tablety na světě.

I přes reakci Qualcommu se zdá, že Broadcom, sídlící v kalifornském městě Irvine, má šanci na úspěch. Vedení Qualcommu dalo zároveň najevo, že je ochotno dále jednat. Snaží se tak zřejmě vyšponovat cenu pro své akcionáře a také získat některé garance. V případě dohody obou firem by schvalování transakce ze strany antimonopolních orgánů mohlo trvat více než rok a správní rada Qualcommu se obává, že v mezidobí přijde kvůli nejistotě o část zákazníků. Akcionáři Qualcommu budou o návrzích hlasovat 6. března.

