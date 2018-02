Národní vlády zemí EU i evropské úřady finišují tvorbu pravidel, podle kterých se mají v následující dekádě rozdělovat emisní povolenky. Zuby si na ně brousí i tuzemské energetické společnosti. Podle odhadů by si mohly díky přiděleným povolenkám přijít až na 80 miliard korun. Ekologové jsou ale proti.

Jde o emisní povolenky, které energetické firmy dostanou zdarma výměnou za investice do ekologizace výroby. Tím mají přispět k ochraně klimatu. Běžně si velké firmy musí kupovat jednu povolenku na každou tunu CO2 vypuštěnou do ovzduší.

"Předběžně počítáme s tím, že se projektu zúčastníme. Konkrétní řešení samozřejmě ovšem budou závislá na znění finálních pravidel," řekl mluvčí největší tuzemské energetické společnosti ČEZ Martin Schreier.

60 procent Až tolik povolenek by mohla česká vláda rozdat firmám výměnou za ekologické investice. V současném období je strop na 40 procentech.

Zatím tak mezi odborníky kolují spíše neoficiální odhady. Ministerstvo životního prostředí, do jehož gesce přidělování povolenek spadá a bude je mít na starosti i v letech 2021 až 2030, proto zatím nechce nic komentovat.

"Předpokládá se, že Evropská komise legislativní text sestaví v průběhu prvního čtvrtletí 2018," sdělil HN Aleš Gongol, poradce ministra průmyslu. MPO při jednáních o povolenkách zastupuje firmy.

Rozdělování povolenek výměnou za ekologické investice není v Česku nic nového. Pro stávající období končící rokem 2020 mohly státy v rámci projektu rozdělit maximálně 40 procent všech svých přidělených povolenek. U Česka se to týkalo 108 milionů povolenek.

V následujícím období ale bude moct podle předběžných jednání 12 zemí, jejichž HDP je pod unijním průměrem, navýšit tento podíl až na 60 procent všech alokovaných povolenek. V tuzemsku to tedy může být až 150 milionů kusů. Otázkou zůstává, k jakému poměru se Česko nakonec přikloní.

Nestabilní ceny

V současné době je ale téměř nemožné přesně určit, kolik peněz to reálně bude. Ceny povolenek prošly v posledních sedmi letech bouřlivým vývojem.

Ještě v roce 2011 se prodávaly za 16 eur. Postupně se ale jejich cena propadla až pod tři eura. Nyní v lednu dosáhly svých dvouletých maxim a obchodují se okolo devíti eur za kus.

Tyto ceny jsou ale příliš nízké na to, aby povolenky plnily svůj hlavní účel − tedy aby firmy raději přecházely na zdroje energie, které produkují buď žádné nebo jen velmi malé množství oxidu uhličitého. Současné odhady hovoří o tom, že pro to, aby Evropa plnila své cíle stanovené na Pařížské klimatické konferenci, by musela jedna povolenka stát až 40 eur.

I proto nyní EU připravila reformu, která má množství povolenek v systému snížit, a vyhnat tak jejich cenu nahoru. Podle podzimního průzkumu agentury Reuters mezi analytiky by se cena mohla v roce 2020 vyšplhat až na 14,7 eura za jednu. Předpovědi pro rok 2030 se pak pohybují v rozpětí od 20 do 50 eur.

"I proto jsou současné odhady dost spekulativní, protože provozovatelé dostávají za investice povolenky a nikoliv peníze," uvedl výkonný šéf Teplárenského sdružení Martin Hájek. "Pokud by měla být suma 80 miliard korun, musela by průměrná cena za příští obchodovací období být okolo 20 eur," řekla ředitelka Centra pro dopravu a energetiku Barbora Urbanová.

Ekologové jsou proti

Podle ní je nicméně rozdělování povolenek výměnou za investice zbytečné. "Již v současném období se hovořilo o 'přechodném opatření'. Je také známo, že část povolenek firmy využily na investice, které by provedly tak jako tak a k transformaci energetiky nijak významně nepřispěly. Současně stát přichází o zdroj peněz, které by mohl využít na podporu občanské obnovitelné energetiky, zateplování domů, rozvoj elektromobility a další," vysvětlila Urbanová.

Energetici to nicméně odmítají. Podle nich peníze potřebují, aby byly schopní zvládat stále větší tlak ze strany Evropské unie na úspory a moderní energetiku. Peníze vložené do větších projektů jsou podle nich využity efektivněji než například příspěvky na zateplování domů.

Právě na větší projekty šla zatím drtivá většina peněz. Například teplárníci proinvestují celkem zhruba čtyři miliardy. Největším příjemcem byl ale ČEZ.

"V letech 2013 až 2017 získala skupina ČEZ celkem bezplatné povolenky v hodnotě 388,4 milionu eur (cca 10 miliard korun). Oproti těmto povolenkám ale ČEZ provedl investice celkem v hodnotě 1,25 miliardy eur, a nahradil tak výrobu v téměř 1000 MW ve starých zdrojích uhlíkově méně náročnými," popsal Schreier.

