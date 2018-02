Pokud budou naše firmy po odchodu Británie z EU kvůli obchodním bariérám neziskové, tak z ostrovů odejdeme, varovali japonští investoři britskou premiérku Theresu Mayovou.

"Když nebudou mít podniky ziskovost z pokračujících operací, tak nejen Japonci, ale žádná soukromá společnost nebude moci pokračovat," řekl netradičně otevřeně Koji Tsuruoka, japonský velvyslanec v Británii. Tato slova pronesl k novinářům poté, co se premiérka Mayová a několik dalších ministrů sešli se zástupci 19 japonských společností včetně automobilky Nissan, banky Nomura nebo telekomunikační společnosti SoftBank.

Nejen investoři z Japonska mají obavy z toho, co bude následovat po odchodu Velké Británie z EU, tedy brexitu. Podniky z dalších zemí i ze samotné Británie chtějí mít jasno v tom, jak přesně bude vypadat dohoda o budoucích vztazích mezi ostrovním královstvím a zbytkem EU.

Britská ekonomika Růst britské ekonomiky zpomaluje. Evropská komise odhaduje, že letos vzroste jen o 1,4 procenta a příští rok o 1,1 procenta. Loni přitom podle prvních odhadů britská ekonomika meziročně vzrostla o 1,8 procenta. V roce 2016 pak o 1,9 procenta. Míra nezaměstnanosti podle posledních údajů z října 2017 činila 4,3 procenta, uvedl ve své zprávě evropský statistický úřad Eurostat. Mladí lidé pod 25 let jsou na tom hůře. U nich je míra nezaměstnanosti 12,2 procenta. U těchto údajů se prozatím nedá srovnat, zda má na ně brexit vliv.

Jenže Londýn zatím tápe a nepředložil jasné stanovisko. A to prohlubuje nejistotu tamních firem. "Pro důvěru veřejnosti i podnikatelů jsou vyjednávací cíle Británie zásadní," uvedla Britská obchodní komora v otevřeném dopise britské vládě.

Premiérka Mayová minulý týden o budoucí podobě obchodních vztahů s unií hodiny jednala se svým kabinetem. Finální dohoda s unií podle ní musí být "odvážná". Také by podle ní měla mít širokou podporu, aby záležitost vyřešila pro jednu generaci nebo ještě déle.

Jasné rozhodnutí ale na tomto zasedání nepadlo. "Ještě musíme pokročit, některé věci nejsou hotové," prohlásil k tomu David Davis, britský ministr pro brexit.

Konzervativní strana Mayové je v ohledu budoucích vztahů s EU nadále rozdělena. Premiérka je jak pod tlakem euroskeptického křídla, které se chce od unie co nejvíce odpojit, tak i zastánců co nejužšího spojení s blokem. Mayová, která dříve prohlásila, že Británie odejde jak z vnitřního trhu, tak i z celní unie, nemá proto příliš velký manévrovací prostor. Navíc se už měsíce spekuluje o její vynucené rezignaci. To Mayová ale odmítá.

Jasný postoj k budoucí podobě vzájemných vztahů od Mayové také vyžadují evropští partneři.

Velká Británie oficiálně odejde z EU v březnu příštího roku. Jenže ani poté se k nelibosti euroskeptiků z Konzervativní strany příliš nezmění. Následovat totiž bude zhruba dvouleté přechodné období, kdy bude nadále Velká Británie členem vnitřního trhu a bude přispívat i do evropského rozpočtu. Na rozhodování se ale podílet nebude.

O toto přechodné období požádal sám Londýn, aby měl více času připravit občany a hlavně tamní ekonomiku na rozvod s unií. Odchod z vnitřního trhu na ně bude mít velký dopad, protože právě tam směřuje téměř polovina britského exportu. Evropští diplomaté se ale podle agentury Reuters obávají, že nakonec bude nutné přechodné období ještě prodloužit, protože se nová dohoda mezi Londýnem a EU nestihne vyjednat.