Patnáct osob trestně stíhaných, firma v konkurzu a jeho konec v nedohlednu. Taková je situace po třech letech od zásahu policistů a finanční správy pod názvem Daňová kobra ve firmě Kratolia Trade, která v severočeském Ústí vyráběla bionaftu v areálu bývalé Setuzy. Z konkurzu Kratolie, do kterého firmu přivedlo obstavení majetku, se stala právní bitva mezi insolvenčním správcem a státem, který zde zastupuje Finanční úřad pro Ústecký kraj. Obě strany se přetahují o zabavené peníze u soudu. Porážka berního úřadu by mohla nahrát Tomáši Pitrovi, který má konkurz zprostředkovaně pod kontrolou. V minulosti byl podnikatel stíhán za daňové podvody a skrýval se v zahraničí. Později byl soudem osvobozen.

Zástupcem věřitelů v kauze Kratolia je ústecká firma Energy, k níž se Pitr oficiálně hlásí jako poradce a zaměstnanec. Neoficiálně je jeho vliv mnohem větší, jak je patrné i z jeho slov. "Energy byla klíčovým dodavatelem Kratolie − dodávala jí elektřinu, páru i vodu. Spolupracovali jsme s Kratolií, radili jí, měli jsme k ní opravdu blízko," uvedl Pitr loni v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Dalším velkým věřitelem je firma Semi Invest. V ní působí či působili lidé, kteří se v byznysu kolem Pitra dlouhodobě pohybují. Oba hlavní věřitelé si jako insolvenčního správce vybrali Jana Malého, společníka VPI CZ. Právním zastoupením v případu Kratolia pověřil Malý advokátní kancelář Kateřiny Radostové, kterou média představují také jako Pitrovu přítelkyni.

49 mil. korun je podle policie škoda, která v případu Kratolia vznikla státu. Od Setuzy po Kratolii ◼ Prvním provozovatelem ústecké fabriky na výrobu metylesteru řepkového oleje neboli bionafty byla Setuza. Jednotku postavila v roce 2007 společnost Chemoprojekt Tomáše Plachého, která ji pronajímala.

◼ Provozovatelé se různě střídali. Firma Kratolia Trade výrobnu převzala v roce 2013. Předtím fabrika zhruba rok stála.

◼ Razie Daňové kobry, která v Kratolii proběhla v únoru 2015, provozovnu nadlouho a zřejmě definitivně uzavřela. Následující pokusy oživit výrobu nebyly úspěšné. Provoz nerozchodil ani Chemoprojekt, ač zahájení výroby avizoval.

◼ Z trhu tak zmizel jeden z posledních tuzemských producentů. Zůstaly už jen dvě fabriky Agrofertu – menší Primagra v Milíně na Příbramsku a Preol v Lovosicích, který si Andrej Babiš postavil poté, co marně usiloval o ústeckou Setuzu. Preol rovněž postavil Chemoprojekt, ústecká i lovosická továrna mají stejnou technologii. Po likvidaci Kratolie Agrofert opanoval dodávky bionafty do státního podniku Čepro.

"Mojí doménou je insolvence a trestní právo, proto zastupuji i osoby obviněné z krácení daní. Nejsem ale odborník na daňový řád a v tom částečně využívám některých kanceláří, které znám ze své praxe. Kancelář Kateřiny Radostové znám dlouho," uvedl v rozhovoru pro HN insolvenční správce Malý. Přizval ji i proto, že s Kratolií už dříve spolupracovala. Malý tvrdí, že o spojení Radostové s Pitrem neví, stejně jako o Pitrových vazbách na hlavního věřitele, firmu Energy.

"Ani to pro mě nejsou důležité informace. Mým úkolem je shromáždit co nejvíc peněz do majetkové podstaty a rozdělit je mezi věřitele. Podle toho jsem odměňovaný," říká Malý. Tomáš Pitr na žádost o vyjádření nereagoval.

Při razii v chemičce, která odstartovala její zánik, hledalo policejní komando důkazy o údajných daňových únicích při obchodech s řepkovým olejem. Zásah doprovodila berní správa zajišťovacími příkazy a obstavením majetku. Zlikvidovala tím jediného konkurenta společnosti Preol ze skupiny Agrofert, která bionaftu z řepky vyrábí v nedalekých Lovosicích. V době, kdy v Kratolii zasahovala finanční správa, byl tehdejší majitel Agrofertu Andrej Babiš ministrem financí.

Insolvenční správce a Finanční úřad pro Ústecký kraj vedou vleklý soudní spor o peníze, které po vydání zajišťovacích příkazů na producenta bionafty zabavila berní správa. Zadržuje je na svých účtech, podle správce neoprávněně. "Zajištěné prostředky musí finanční správa poslat do majetkové podstaty a já pak peníze rozdělím mezi věřitele poměrným způsobem," říká Malý.

Finanční úřad se ale peněz nechce vzdát. Podle Generálního finančního ředitelství byly vydány zajišťovací příkazy na 88 milionů korun. Následně pak správce daně vyměřil daň ve výši 88,6 milionu. Peníze do majetkové podstaty zkrachovalé Kratolie nechce převést, aby si z nich uspokojil pohledávku z titulu nezaplacení daně z přidané hodnoty. Kratolia sice na DPH státu nedlužila, měla se ale účastnit karuselových podvodů s řepkovým olejem. "Pro nákupy surovin pro výrobu biopaliva firma vědomě využívala obchodní řetězec, který byl vytvořen za účelem krácení DPH," konstatoval finanční úřad. Daňaři společně s policií rozpletli více než dvacet řetězců, v nichž figurují desítky firem.

Bývalý zaměstnanec z vedení Kratolie, který nechce být jmenován, tvrdí, že nejvíc řepkového oleje nakupovala firma od nadnárodního koncernu Glencore, jemuž patří bývalá Setuza. "Jejich olej byl kvalitní a hlavně blízko. A pokud Glencore olej neměl, sehnal ho jinde a nám přeprodal. Občas jsme olej koupili také od Preolu," řekl HN někdejší pracovník chemičky.

"S finančním úřadem měla Kratolia vždy velmi korektní vztahy, tam nebyl žádný problém," prohlásil Pitr ve zmíněném rozhovoru pro Aktuálně.cz. Zákrok ve fabrice na bionaftu podle něj iniciovala policie. Ta také našla údajné pachatele daňových podvodů.

"Z trestného činu krácení daně je obviněno 15 osob. Jejich trestní stíhání je vedeno na svobodě," uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Obviněným podle něj hrozí trest odnětí svobody od pěti do deseti let. "Policejní orgán vyčíslil škodu zhruba na 49 milionů korun," doplnil Ibehej.

Insolvenčnímu správci, jak podotýká advokát Malý, nepřísluší posuzovat, zda se firma zapojila do podvodů na DPH, či nikoli. Jeho úkolem je soustředit majetek do podstaty. Proto se s finanční správou soudí zhruba o 73 milionů korun, jejichž vydání se berňák brání. "Po odečtení své odměny bych všechny přihlášené věřitele uspokojil zhruba ze třetiny, což by dostal i Finanční úřad pro Ústecký kraj. Problém je v tom, že si přihlásil jen část pohledávky s tím, že další část si uspokojil z peněz zabavených pomocí zajišťovacích příkazů," vysvětluje Malý. Navíc podle něj není pohledávka vykonatelná.

Berní správa ale tvrdí opak. Složitý právní spor řeší soud. Pokud by dal za pravdu insolvenčnímu správci, finanční úřad by zdaleka nedostal to, co si jako pohledávku nárokuje. Víc by pak zůstalo na ostatní věřitele, především na firmy Energy a Semi Invest. Každá má za Kratolií pohledávku kolem 65 milionů korun.