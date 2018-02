Druhá největší světová firma, čínský operátor energetických sítí SGCC, se může přiblížit českým hranicím. SGCC, která spravuje celostátní dodávky elektrické energie, má podle deníku Handelsblatt zájem koupit 20procentní podíl v německém operátorovi sítí 50Hertz, který pokrývá zhruba oblast bývalého východního Německa a je napojený i na českou přenosovou soustavu.

Pokud by se transakce uskutečnila, bylo by to poprvé, kdy by Německo vpustilo čínskou státní firmu do své kritické infrastruktury. SGCC už má podíly v operátorech v Portugalsku, Řecku a Itálii. Číňané využili k těmto nákupům ekonomické krize po roce 2008.

50Hertz je vlastněn v poměru 60 ku 40 belgickým operátorem sítí Elia a australským fondem IFM. Australané nyní chtějí polovinu svého podílu prodat, a pokud Elia neuplatní do konce března svoje předkupní právo, v létě mohou mít pětinu německé firmy Číňané.

Německá vláda je po zkušenostech z minulých let velmi opatrná vůči čínským nákupům průmyslové technologie, protože se obává ukradení moderních technologií.

Německo může použít k zastavení prodeje zákon, který má ochránit podobné nákupy části kritické infrastruktury, jako jsou telekomunikace nebo právě energetické přenosové soustavy.

Problém ovšem je, že tento zákon se vztahuje pouze na podíly 25 procent a více. Nákupem dvaceti procent by čínská firma politické veto obešla. Číňané si podle deníku Handelsblatt svůj potenciální obchod tvrdě vylobbovali u německých federálních úřadů.

Vzhledem ke svým plánům na průmyslový rozvoj Číny si nevybrali operátora 50Hertz náhodou. 53 procent energie v síti tohoto operátora pochází z obnovitelných zdrojů, především z větrných turbín, což je jeden z největších podílů na světě. Spravovat takovou síť, která může trpět velkou nestabilitou, je obrovsky technologicky náročné.

Pro Německo, které vypíná jaderné elektrárny, je přechod na obnovitelné zdroje otázkou zásadní technologické revoluce a německé firmy vyvíjejí řadu inovativních řešení.

Klíčovou roli sehrají právě takzvané chytré sítě, které dokážou pracovat s velkými výkyvy dodávek energie. Dostat se k těmto technologiím by pro Číňany, kteří sami plánují vyšší využití obnovitelných zdrojů, bylo bezpochyby velmi přínosné.

Obhájci čínské investice ovšem argumentují tím, že Evropě by se mohla hodit čínská zkušenost "energetických superdálnic", tedy dopravy elektřiny na delší vzdálenosti. Podle agentury Reuters má SGCC v Evropě velké plány, investice označuje za strategické, ale dosud investovala pouze tam, kde měla přátelské prostředí a nehrozil politický střet.

Evropská unie nyní připravuje regulaci, která by měla zahraniční, především čínské investice do kritické infrastruktury omezit či podřídit větší kontrole.

