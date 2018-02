Naším vzorem v inovacích je americká vládní agentura Darpa. Ta chce vždy nějaký konkrétní produkt. A po cestě k vývoji toho produktu se objeví spousta dalších, které posouvají celou ekonomiku kupředu, vysvětluje v rozhovoru pro HN polská ministryně podnikání a technologií Jadwiga Emilewiczová základní tezi polského vládního rozvojového plánu.

Čtyřiačtyřicetiletá ministryně je jednou z nových tváří polské vlády. Kabinet od prosince vede bývalý šéf Emilewiczové z ministerstva rozvoje Mateusz Morawiecki. Právě jeho jménem je ambiciózní plán rozvoje Polska, který má do tamní ekonomiky přinést více přidané hodnoty a zajistit, že v Polsku také zůstane více peněz, zaštítěn. Technokraté, jako je Emilewiczová, mají zaručit, že se to povede.

"Jednou z priorit je elektromobilita. Nemusí to nutně znamenat, že se v Polsku nakonec začnou masově vyrábět elektromobily, ale že řešení, která v Polsku v tomto oboru vzniknou, se stanou součástí autoprůmyslu. Že je koupí třeba Volkswagen nebo Nissan," vysvětluje ministryně záměr plánu na nejčastěji citovaném příkladu.

Elektromobilitu chtějí Poláci zavést hlavně do veřejné dopravy. V zahraničí získává například soukromý výrobce Solaris ceny i zakázky se svými výrobky už nyní.

"Když budeme řešit elektromobilitu, můžeme tím pomoci vyřešit smog, který trápí polská města, můžeme podpořit firmy, které se zabývají vývojem baterií. A krom toho, že budeme řešit vlastní problémy, můžeme mít i výrobky na vývoz," tvrdí Emilewiczová.

Sama je z Krakova, kde, jak říká, smog sála společně s mateřským mlékem. I tady vidí prostor pro inovace. "Musíme rychle jednat, inspirovali jsme se i v Česku. Informace o znečištění je základem, ale budovat pevné měřicí stanice je drahé a náročné. Hledáme proto inovativní řešení, jak ovzduší měřit a jak o něm dát vědět lidem třeba v menších městech prostřednictvím aplikací v chytrých telefonech," naznačuje další směr inovací.

Obecně by chtěla přitáhnout mnohem více investorů do začínajících společností, i zpoza hranice Evropské unie. A také by chtěla Poláky podporovat v zakládání firem. Vláda na to má připravené fondy a upravuje i legislativu − v polovině ledna přijatá tzv. podnikatelská ústava mění na 120 zákonů a předpisů, jejichž cílem je podnikání ulehčit.

Co Jadwiga Emilewiczová vidí jako největší problém polského byznysu? "Makroekonomické ukazatele jsou dobré kromě jednoho: úrovně investic. Problémem ale není nedostatek kapitálu," vysvětluje. Podle ní jsou sice veřejné prostředky omezené, ale na individuálních kontech mají polští podnikatelé 150 miliard zlotých (908 mld. Kč) a státní firmy dalších 30 miliard (182 mld. Kč). Jde tedy spíš o pobídky a celkové podmínky.

"Pro malou a střední firmu je těžké si za veřejné peníze koupit třeba vysokozdvižný vozík nebo výrobní linku. Už loni jsme proto přijali opatření umožňující rychlejší odpisy, což by jim mělo umožnit mít víc peněz na investice. Teprve ale uvidíme, jestli se to promítne ve statistikách," říká Emilewiczová.

Dalším cílem je posílení inovací. Pro Polsko je vzorem třeba Izrael, který na výzkum a vývoj dává ročně více než čtyři procenta HDP. "Loni jsme dosáhli jednoho procenta, v roce 2023 by to měla být tři procenta. A nejen z veřejných peněz," je přesvědčena ministryně.

V této souvislosti je důležitá role evropských fondů, které mohou být kvůli odchodu Británie z EU i dalším faktorům po roce 2020 méně dostupné. Polsko i další středoevropské země navíc čelí hrozbě, že o evropské peníze přijdou kvůli potížím s právním státem. "Nebudu zastírat, že evropské peníze jsou důležitou součástí našeho programu rozvoje a i bez brexitu jsme věděli, že tohle je poslední tak štědré období," přiznává Emilewiczová. Připravované investice mají být takové, aby co největší část z nich zůstala v Polsku. "V diskusi o příští finanční perspektivě i s ostatními kolegy z visegrádské čtyřky říkáme, že nemůže jít o jednostranný transfer peněz. Z každého eura z evropských dotací v Polsku se 50 až 80 procent vrací našim západním sousedům. Když se třeba podíváme, kdo tady stavěl nejvíce silnic či železnic, jsou to španělské, italské či německé firmy," řekla Emilewiczová. A vyslala tak jasný vzkaz unijním partnerům, byť se politice chtěla v rozhovoru vyhnout.