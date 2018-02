Miloš Zeman a Jaroslaw Kaczyński mají jen máloco společného, ale jedna věc je na začátku roku 2018 spojila: oba se schovali před veřejností poté, co udělali klíčovou věc pro svoji politickou budoucnost. Zatímco u českého prezidenta šlo nejspíš o zdravotní důvody, v případě šéfa polské vládní strany Právo a spravedlnost o chladný politický kalkul.

Radikálně proměnil vládu a do jejího čela dosadil exbankéře a málo zkušeného politika Mateusze Morawieckého. Kaczyński tím chtěl navodit dojem, že je to právě Morawiecki, kdo opravdu řídí vládu a kdo si sestavil nový tým, který je výrazně omlazený a bez kontroverzních postav, i když nejbližší Kaczyńského spolupracovníci nadále kontrolují silové resorty a tajné služby.

Nové tváře by na vlně hospodářské konjunktury měly provést polskou konzervativní vládu druhou polovinou mandátu získaného v říjnu 2015. A také znovu dovést stranu Právo a spravedlnost (PiS) a její satelity na podzim 2019 k drtivému volebnímu vítězství. Restart vlády či, jak Poláci říkají, "nové otevření" je příležitostí podívat se, jak vypadá stav vládnutí polských konzervativců v polovině čtyřletého mandátu.

Doma PiS prosazuje jeden bod svého programu za druhým, popularita strany se pohybuje nad čtyřiceti procenty. Řada novinek ale vyvolává konflikty v zahraničí. Spor z posledních dvou týdnů s Izraelem a USA je jen jedním z příkladů. Jde v něm o zákon, který bez ohledu na historickou pravdu zavádí vysoké tresty za tvrzení, že některých válečných zvěrstev se dopustili Poláci. Varšava vyostřila své vztahy s Berlínem a vede několik sporů s Evropskou komisí, především o změnu soudního systému, která soudy do velké míry podřizuje vůli vládní strany.

Jmenování technokraticky působícího Morawieckého a jeho kabinetu plného mladých profesionálů mělo dát navenek − hlavně směrem k Evropské unii − signál, že se něco změní. Diskuse a nejistota kolem vlády trvaly od poloviny října do Vánoc. Podle zákulisních informací to bylo tak dlouho proto, že Kaczyński musel zlomit odpor především uvnitř jádra vlastní strany, která prostě a jednoduše Morawieckému nedůvěřuje.

Partaj jen těžko vstřebává odsunutí například ministra obrany a ideologa Antoniho Macierewicze, který ale kromě vyvolání nedůvěry u spojenců nebyl schopen uřídit nákupy svého resortu.

"V očích Poláků se toho po výměně vlády tolik nezměnilo. Rozhodnutí stále dělá Jaroslaw Kaczyński. V případě diskuse o sankcích EU nebo soudní reformy může Morawiecki nabídnout Evropské unii jen rétorické přiznání, že jsme zhřešili, ale že ve věcech, jako je reforma vnitřního trhu nebo eurozóny, se můžeme Evropě velmi hodit," vysvětluje Lukasz Lipiński, zástupce ředitele think-tanku Polityka Insight.

"Pokud jde o podstatu soudní reformy, Polsko neustoupí ani o krok, protože tady rozhoduje Kaczyński. On se domnívá, že takto vede politiku, která se podle něj dělá z pozice síly − mám pravdu, vím, co chci, a umím to ubránit. Každý krok dozadu by bral jako projev slabosti. Morawiecki tedy může tvář Varšavy pudrovat, jak chce, ale o žádné plastické operaci není možné mluvit," říká

Lipiński.

Západ je pořád daleko

Proč tedy Poláci volí Kaczyńského a spol., proč rozdrobená opozice nemá šanci na větší zisky ani v letošních podzimních místních volbách? Základem jsou sociální programy jako 500+, který dává běžným lidem velké příspěvky na děti. Zvyšuje to nejen domácí spotřebu, ale i pocit, že z vysokého růstu ekonomiky může každý něco dostat a že si vláda každého váží. Tato kombinace pocitů v Polsku od počátku drastických reforem chyběla. Politici stran prosazujících liberální reformy je nepochopili, proto v roce 2015 prohráli.

"Běžného Poláka trápí to samé co běžného Čecha. Už 25 let honíme Západ a nemůžeme ho vůbec dohnat," vysvětluje bývalý zpravodaj agentury PAP v Česku Michal Zablocki. "I když pracujeme hodně a stejnou dobu, vyděláváme čtyřikrát méně než Němci a nevidíme úspěchy. I proto možná lidé volí PiS, v Česku piráty a ANO. Je tam nějaká nová naděje, že se v našich zemích něco změní."

Politika PiS stojí na třech bodech: vysokém ekonomickém růstu, který loni dosáhl 4,6 %; štědré sociální politice, na kterou zatím státní rozpočet má; a antielitářské rétorice. K tomu je třeba ještě připočíst neschopnost a roztříštěnost opozice.

První dva body spolu souvisí − štědrou sociální politiku si Polsko může dovolit díky vysokému růstu, který je ale závislý především na zahraniční konjunktuře. Mateusz Morawiecki, jenž byl v předchozích dvou letech vicepremiérem, navrhl ambiciózní plán rozvoje, který má Polsko posunout směrem k ekonomice s vyšší přidanou hodnotou, a tudíž snížit závislost na vývoji v zahraničí.

Současná vláda proto musí ekonomiku v tomto stavu dotáhnout minimálně do podzimu roku 2019. Už letos má ale růst HDP podle prognózy think-tanku Polityka Insight klesat, pomaleji poroste domácí spotřeba, naopak se počítá s navyšováním investic.

Pokud rozpočet s vysokými výdaji vydrží do doby, než Morawieckého plán začne přinášet konkrétní výsledky, může PiS počítat s tím, že bude i nadále populární.

Lukasz Lipiński ale Morawieckého plán jízlivě přirovnává k "nové ekonomické politice" Leninova porevolučního Ruska. Jakmile se situace dostane pod kontrolu strany, začnou se podle něj utahovat šrouby. Spolu s dalšími analytiky se shoduje na jednom: Polsko na sebe do budoucna uvalilo obrovské břemeno, protože program dětských příspěvků 500+ se už žádná vláda neodváží zrušit.

Zoufalá opozice

Kancelář nejsilnější opoziční strany Občanská platforma těsně vedle ocelovými zábranami obklopeného areálu Sejmu působí v zimním podvečeru až tísnivě. Recepce kdysi všemocné vládní strany, která má aktuálně podporu kolem 15 procent, je prázdná a na bývalou slávu upomínají jen rozjásané velkoformátové fotografie na stěnách z let minulých. Vévodí jim rozesmátá tvář nynějšího šéfa Evropské rady Donalda Tuska.

"Doufám, že opoziční strany najdou před letošními místními volbami nějakou formu spolupráce, ale je to otázka osobních ambic," říká unaveným hlasem Konrad Niklewicz, zástupce ředitele stranického think-tanku Občanský institut. "Bojím se, že by se v Polsku mohl odehrát maďarský scénář."

Niklewicz naráží na to, že malé opoziční strany často věnují více času a energie potyčkám mezi sebou, místo aby se soustředily na souboj s hegemonem politické scény. Právě Občanská platforma jako nejsilnější opoziční strana je často terčem takových útoků. Nepomohlo jí ani to, že v několika posledních hlasováních neukázala dostatečnou jednotu a několik jejích poslanců přispělo třeba k tomu, že prošel vládní stranou podporovaný návrh zákona zostřujícího podmínky potratů.

Jedním z velkých nebezpečí, kterých si je polská opozice vědoma, je fakt, že vytvořením méně kontroverzní vlády, v jejímž čele stanul Morawiecki, se vládní strana může rozkročit více do centra. Může tak odlákat středové voliče, kterým se nelíbil nacionalismus, ale jsou konzervativní například ve světonázorových otázkách, jako jsou potraty či vztah k homosexuálům.

Coby jednu z mála šancí na sjednocení opozice vidí Niklewicz shodu opozičních sil na tom, že PiS vytlačuje Polsko z Evropské unie. Pro Poláky je to na rozdíl od Čechů citlivé téma − tři čtvrtiny jich členství v EU podporují. A opozice potřebuje také pozitivní návrhy a program. "Být jen antiPiS nám volby nevyhraje," zdůraznil Niklewicz.

Je vidět, že bývalá vládní strana prochází hlubokou sebereflexí, která v sobě nese i konec pohrdání voličem a masami, protože přesně na tom, že si Poláků (alespoň rétoricky) váží, postavili svoji kampaň i politiku konzervativci − a vyplácí se jim to.

"Platforma by měla být ve středu, a ne nalevo. Vypadá to ale, že její šéf Grzegorz Schetyna udělá spíš to, co udělala PiS po prohraných volbách v roce 2007 − sevře stranu tak, aby přežila. S tím ale volby nemůže vyhrát," domnívá se přední pravicový komentátor Lukasz Warzecha. "Oni prostě nehledají aktivně témata, která by mohli použít proti vládě a kde by mohli získat nějaké body."

Co by mohlo silnou pozici PiS ohrozit? Nejspíš zásadní propad ekonomiky, možná obří korupční skandál, ale každopádně jakékoliv potíže jejího šéfa Jaroslawa Kaczyńského, který dokonale vyvažuje všechny vlivové skupiny uvnitř strany a uskupení na ni navázaných.

Nejnověji je malá naděje na oslabení Kaczyńského spojena s roztomilými malými zvířátky − činčilami nebo liškami. Polsko je totiž po Dánsku v Evropě druhým největším chovatelem kožešinových zvířat, ročně se jich zabije kolem 10 milionů. Celkový zákaz chovu zvířat na kožešinu podle průzkumu GfK podporuje 67 % Poláků.

Loni na podzim předložil poslanec PiS Krzysztof Czabański návrh zákona, který by tyto chovy zakázal a více než tisíc by se jich mělo zavřít do pěti let.

Jako první zákon podepsal šéf strany a známý milovník koček Jaroslaw Kaczyński a europoslanci strany zorganizovali v Bruselu výstavu o hrůzách kožešinového průmyslu. Potíž je ale v tom, že kožešníci mají silné postavení na venkově a mezi politiky pravice a v omezení chovu spatřují vliv "zlého Bruselu". "Kaczyński zažil v PiS poprvé ostrou odmítavou reakci z vlastních řad na svůj nápad," říká Lukasz Warzecha.

Podobně musel Kaczyński dokonce psát dopis straníkům v případu senátora Stanislawa Koguta, kterého Senát, kde má většinu Právo a spravedlnost, odmítl vydat k trestnímu stíhání v korupční kauze.

Činit jakýkoliv závěr je předčasné, ale pokud by si tvrdé jádro strany vyložilo Kaczyńského postoj vůči kožešinovým zvířatům či neposkytnutí ochrany kdysi mocnému senátorovi jako "měknutí starého pána", mohl by devětašedesátiletý politik přestat být respektovaným vůdcem. Na vzpouru proti Kaczyńskému to ale zatím v Polsku nevypadá a liberální polovina země se zvolna smiřuje s tím, že s Kaczyńským a jeho stranou u moci stráví delší čas.