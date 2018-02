Zimní hry v jihokorejském Pchjongčchangu, které začínají dnes, budou nejpolitičtější olympiádou od roku 1984. Země tehdejšího východního bloku bojkotovaly hry v Los Angeles kvůli tomu, že čtyři roky předtím Západ nepřijel sportovat do Moskvy kvůli invazi SSSR do Afghánistánu. Dnes se pro změnu hraje o severokorejskou jadernou hrozbu a o to, zda olympiáda pomůže přesvědčit totalitní severokorejský režim Kim Čong-una, aby nukleární zbraně dál nevyvíjel.

Kvůli snížení napětí se především Jihokorejci snažili o vstřícné kroky. Tím je i účast severokorejských sportovců a jejich početného doprovodu, kterou domluvili až na poslední chvíli.

Teď to ale vypadá, že Severní Korea svoji účast na hrách propagandisticky využije měrou, která je srovnatelná jen s tím, jak letní olympiádu organizovanou v Berlíně zneužil nacistický režim v roce 1936.

Adolf Hitler tehdy angažoval slavnou filmařku Leni Riefenstahlovou, aby vytvořila dojem síly a jednoty nacistického Německa. Severokorejský vládce Kim Čong-un potřebuje udělat podobný dojem, aby ho svět a především USA braly jako sobě rovného vládce a velitele jadernými zbraněmi vyzbrojené armády. Pro Severokorejce proto olympiáda začala už včera vojenskou přehlídkou − podle očekávání předvedli své balistické střely schopné zasáhnout americké území.

Domácímu publiku tím Kim Čong-un demonstroval sílu, zatímco světu může ukázat vlídnou olympijskou tvář. Třeba pomocí stovek bavičů na olympiádě a své sestry Kim Jo-čong, kterou na zahájení her vyslal. Za 70 let trvání režimu je to poprvé, kdy člen vládnoucí rodiny vkročí na půdu Jižní Koreje.

Jedinečnou propagandistickou šanci dal Severní Koreji loňský nástup Donalda Trumpa do Bílého domu. Americký prezident coby spojenec Jižní Koreje začal otevřeně mluvit o hrozbě útoku na Kimův režim, čímž ze severokorejského vládce udělal spíše oběť než agresora.

Naděje, že během olympiády napětí skutečně klesne, se chopil nový jihokorejský prezident Mun Če-in. Díky jeho iniciativě se relativně rychle dohodla zmíněná účast Severokorejců na olympiádě, kde při slavnostním zahájení budou dokonce kráčet pod jednou vlajkou s Jihokorejci. A hokejistky obou zemí budou hrát ve společném družstvu.

Jihokorejcům se není co divit, že chtějí mít olympiádu v klidu. Mnoho z nich má stále v paměti útok severokorejských agentů na dopravní letadlo před třiceti lety, kdy v předvečer letní olympiády v Soulu zabili 115 lidí. Námořní dělostřelba v roce 2002 před světovým fotbalovým šampionátem, který Jižní Korea spolupořádala s Japonskem, zase zabila 19 lidí.

Prezident Mun vsadil svoji politickou budoucnost na usmíření a udělá všechno pro to, aby olympiádou snížené napětí trvalo co nejdéle. Prozatím mu je "odměnou" propad jeho popularity ze 75 na 60 procent a naštvání hlavně mladší části jihokorejské populace, která na severu vidí především hrozbu.

Jihokorejské naděje ale na zahájení her přijíždí ochladit americký viceprezident Mike Pence, který před olympijskými ústupky Severokorejcům varuje. Ani experti si nedělají velké naděje, že Soul pomocí olympiády Kim Čong-una obměkčí. Naopak, Severní Korea se svojí propagandistickou mašinerií snaží co nejvíce rozdělit americko-jihokorejské spojenectví. "Vrážet klín mezi Soul a Washington je zřejmě hlavním cílem Pchjongjangu. Olympiádu nikdy Severokorejci nedávali do souvislosti s jaderným odzbrojením," domnívá se Mičito Curuoka, analytik z japonské univerzity Keio. Jihokorejský institut Asan tvrdí, že Severokorejci odmítli jakékoliv podmínky týkající se jaderných zbraní výměnou za jejich účast na hrách.

Pro Jižní Koreu tak bude těžké pomocí olympiády čehokoli dosáhnout. Američané a jejich spojenci navíc zrušili vojenská cvičení v době kolem olympiády, takže Kim může naopak tvrdit, že v rámci zachování dobrých vztahů by se nemělo cvičit i nadále. Pchjongjang by to v roce, kdy režim slaví 70. výročí vzniku, vydával za své vítězství. A to by byla rána americko-jihokorejskému spojenectví.

Jeho další trhlinou je americký odpor k severokorejské účasti na olympiádě a dalším ústupkům vůči Kimovu režimu. Američtí analytici proto čekají, že po 18. březnu, kdy skončí paralympiáda navazující na olympiádu, se opět nejistota začne zvyšovat. "I když je těžké skousnout severokorejskou propagandu, je pro svět asi lepší, že se Severokorejci olym­piády účastní. Ale nezmění to nic na problému a napětí se vrátí zpět možná už na jaře," tvrdí Michael Green, šéf asijského programu amerického think-tanku CSIS. Jeho kolegyně, bývalá analytička CIA Sue Terryová, se dokonce domnívá, že případný americký úder na Severní Koreu může přijít už v dubnu nebo v květnu.

Vedle korejského problému pak jako malicherný vypadá olympijsko-politický spor Ruska o jeho sportovce. Mezinárodní olympijský výbor zakázal Rusku účast na hrách kvůli státem organizovanému dopingu − přijet mohou jen vybraní sportovci a soutěžit smí jen pod neutrální vlajkou. Ruský prezident Vladimir Putin se reprezentantům omluvil, že je Rusko nedokázalo ubránit před útoky. Slíbil jim také samostatné závody: jejich vítězové prý dostanou stejnou finanční odměnu, jako kdyby startovali na olympijských hrách.

S přispěním Ondřeje Soukupa