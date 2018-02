Zakladatel sítě pizzerií Dodo Pizza Fjodor Ovčinnikov je miláčkem ruských ekonomických novinářů. Příběh mladíka z města za polárním kruhem, který vybudoval síť pizzerií v 10 zemích světa, byl optimistický. Jenže nyní byl Ovčinnikov obviněn z toho, že jeho byznys je jen zástěrkou pro obchod s drogami. Případ ovšem nese všechny rysy toho, jak se v Rusku likviduje konkurence pomocí policie.

Fjodora Ovčinnikova obvinila neznámá žena, že se v jeho pizzeriích prodávají drogy z Latinské Ameriky. Dodo Pizza prý má kvůli tomu také pobočky v zahraničí, kam Ovčinnikov údajně létá, aby domlouval dodávky. Teď čelí trestnímu stíhání za nezákonný obchod s narkotiky "v obzvláště velkém rozsahu", za což může odejít od soudu i s trestem doživotního vězení.

Podnikatel původem ze Syktyvkaru v Republice Komi začínal jako majitel knižního obchodu Sila uma s na toto město nezvykle náročnou literaturou. Hlavně ale vedl blog, ve kterém nezvykle otevřeně popisoval všechny výdaje a zisky svého podnikání. Nakonec knihkupectví zavřel a vrhl se na budování sítě Dodo Pizza.

298 pizzerií v 10 zemích světa funguje pod hlavičkou Dodo Pizza. Tržby sítě v loňském roce dosáhly sedmi miliard rublů (podle dnešního kurzu asi 2,5 miliardy korun).

Je to franšíza. Ovčinnikov vyvinul uživatelsky příjemný software, díky kterému majitel může kontrolovat veškeré procesy on-line, dostane slevy na nákup surovin a Dodo Pizza mu také může pomoct s hledáním investora. Funguje to, do sítě patří momentálně 298 pizzerií v 10 zemích světa. Samotná firma vlastní 10 provozoven, Ovčinnikov tvrdí, že na každém trhu potřebuje mít jednu pizzerii na testování. Největší naděje podnikatel vkládá do expanze v USA a Číně.

Jenže je rovněž možné, že o všechno přijde. Zapojení tajné služby FSB, neznámá osoba, která ho obvinila, okamžitá reakce policie, to vše ukazuje na to, že někomu z konkurentů s kontakty v silových složkách se jeho byznys znelíbil.

Absurdní stíhání Autorská práva leopardů ◼ Ruslan Telkov vlastnil čalounickou firmu. Vyšetřovatelem byl obviněn z porušení "autorského práva leopardů" proto, že vyráběl přehozy s motivem jejich kůže. Důvodem podle něj bylo, že porušil cenový kartel ostatních výrobců. Ve vazbě strávil rok. Vznik Rusi sedící ◼ Někdejší developer Alexej Kozlov se dostal do konfliktu se svým společníkem, vlivným senátorem Vladimirem Sluckerem. Nakonec skončil na pět let ve vězení. Jeho žena, novinářka Olga Romanovová, založila organizaci Rus sedící, která pomáhá vězněným.

V Rusku to není nic neobvyklého. Podle byznysového ombudsmana Borise Titova desítky tisíc podnikatelů skončily na základě falešných obvinění ve vyšetřovací vazbě, a i když byli třeba po nějaké době propuštěni, jejich byznys mezitím zkrachoval nebo dostal nového majitele.

Problém je takový, že existují i specializované firmy, které podnikatele připravují na to, co v takovém případě dělat. Jednou z prvních byla společnost Seljutin a partneři. "Vysvětlujeme klientům, jak si vyšetřovatelé vybírají cíle, jak sbírají informace, jaké používají psychologické triky," řekl agentuře Bloomberg zakladatel firmy Alexandr Seljutin, který v minulosti pracoval jako policista a soudce. Podle jeho slov jsou mezi klienty ruské i zahraniční společnosti podnikající v Rusku.

Možnosti bránit se jsou omezené, pokud dojde k soudu, jen ti šťastní dostanou podmíněný trest. Podle údajů ruského Nejvyššího soudu pouze 0,36 procenta případů končí verdiktem nevinen. Fjodor Ovčinnikov se teď zkouší bránit zveřejněním svého případu.

Související