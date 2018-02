Loni přijelo ze zahraničí téměř stejné množství turistů, jako má Česko obyvatel. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) se v hotelech, penzionech a kempech ubytovalo 10,2 milionu cizinců. Reálně jich však přijelo více. Statistika nepočítá například s ubytováním prostřednictvím služby Airbnb. Právě krátkodobé pronájmy přes internet jsou přitom nejen mezi návštěvníky ze zahraničí stále atraktivnější.

"Návštěvnost v loňském roce byla rekordní. Celkový počet hostů − včetně těch domácích − v hotelích, penzionech a podobných zařízeních poprvé přesáhl 20 milionů. To bylo o 1,7 milionu více než v roce předchozím," popisuje Pavel Vančura z oddělení statistiky cestovního ruchu ČSÚ.

Překonán byl také rekord v počtu přenocování. "Tento ukazatel poprvé překročil hranici 50 milionů," dodává Vančura.

20 milionů domácích a zahraničních turistů loni strávilo alespoň jednu noc v českých ubytovacích zařízeních.

Do Česka se podle statistiků opět začali vracet turisté z Ruska. Těch v posledních letech kvůli propadu rublu ubylo. "Znovu oživující návštěvnost z Ruska vynesla tuto klientelu na čtvrtou pozici s meziročním nárůstem příjezdů o 35,3 procenta," uvádí ČSÚ. V Česku se loni ubytovalo 551 tisíc ruských turistů.

Z Česka se také stává stále populárnější destinace pro návštěvníky z Asie. Především z Číny a Jižní Koreje. V hotelových zařízeních se loni ubytovalo téměř 492 tisíc Číňanů. To je meziročně téměř 40procentní nárůst. Za posledních pět let vzrostl počet návštěvníků z Číny o více než 300 procent.

Turismu se daří Cizinci chtějí Prahu Popularitě českých regionů vévodí Praha se sedmi miliony hostů. Praha je jediným regionem, v němž cizinci převyšují domácí turisty, a to hned šestkrát. Jihomoravský kraj vedl Ve všech krajích republiky se meziročně zvýšila návštěvnost z hlediska počtu příjezdů i přenocování. Nejlépe na tom byl Jihomoravský kraj, kde se návštěvnost zvýšila o 14,6 procenta. Desetiprocentní a vyšší růst příjezdů turistů loni zaznamenala také ubytovací zařízení v Plzeňském, Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Indové míří do Česka Za posledních pět let výrazně přibylo turistů z Asie. Procentuálně největší nárůst ČSÚ registruje u turistů z Indie. Loni jich přijelo přes 85 tisíc, což je o 241 procent více oproti roku 2012. Nejvíce turistů z Asie však do Česka míří z Číny a Jižní Koreje. Tyto dva státy stojí, co se týče růstu počtu turistů, hned za Indií.

Celkově přijelo zahraničních návštěvníků za celý loňský rok o 850 tisíc více než v roce 2016. Nejvíce jich dorazilo ze sousedního Německa, celkem šlo o 1,95 milionu lidí. Další dvě nejpočetnější skupiny tvořili Slováci a Poláci.

Zahraničních turistů bude podle cestovních kanceláří do budoucna ještě přibývat. Česku v tomto ohledu hraje do karet mimo jiné i fakt, že je považováno za jednu z nejbezpečnějších destinací na světě.

Do budoucna by mělo rostoucí zájem zahraničních turistů o Česko podpořit také plánované rozšíření Letiště Václava Havla. Již loni vedení letiště avizovalo, že chce v následujících letech investovat až 27 miliard korun do rozvoje. Velké změny by měly odstartovat po roce 2020. Půjde především o výstavbu léta diskutované paralelní dráhy a rozšíření Terminálu 2. Letiště by po všech plánovaných investicích mohlo navýšit kapacitu odbavených cestujících až na 28 milionů ročně. V minulém roce bylo na letišti odbaveno více než 15 milionů cestujících. To už je na hranici jeho současné kapacity.

Zájem v Česku roste také o domácí turistiku. "Nejen díky příznivé ekonomické situaci v Česku zažívá domácí cestovní ruch boom. Stejně jako loni i letos očekáváme, že tento trend bude pokračovat. Čeští hoteliéři by se i letos mohli dočkat rekordního roku. Stále přibývá lidí, kteří si kromě klasické velké dovolené zajedou na kratší či víkendový pobyt několikrát do roka," říká ředitelka Slevomatu Marie Havlíčková. Právě portál Slevomat byl v loňském roce největším prodejcem v oblasti cestovního ruchu. Dohromady prodal 277 tisíc zájezdů a pobytů.

Z klasických ubytovacích zařízení hosté loni nejčastěji volili čtyřhvězdičkové hotely. Celkem se v nich loni ubytovalo 1,6 milionu lidí. To je meziročně o osm procent více.

