Mladí lidé se přestávají obávat, že s výučním listem neseženou uplatnění. V Česku se po letech zastavil pokles absolventů učňovských oborů, poslední tři roky se drží na stejné úrovni a některé obory naopak nabírají na popularitě. Mezi roky 2016 a 2017 nejvíc vzrostl zájem o strojírenské či elektrikářské profese a budoucí uplatnění v potravinářství.

Poukazuje na to analýza, kterou mají HN exkluzivně k dispozici. Vypracovala ji Asociace malých a středních podniků a živnostníků (ASMP) společně s Národním ústavem pro vzdělávání. Českým firmám momentálně chybí okolo 200 tisíc pracovníků. Přestože neroste celkový počet uchazečů o učňovské obory, zvyšuje se zájem o ty, které jsou pro tuzemskou ekonomiku klíčové. "Dobrá zpráva je to pro průmysl, který je v České republice dominantní, tedy hlavně automobilový nebo elektro, tito zaměstnavatelé mohou být klidnější," říká předseda AMSP Karel Havlíček. Meziročně se například téměř o čtvrtinu zvýšil počet učňů v oboru nástrojař, o třináct procent v oboru strojní mechanik nebo o sedm procent v oboru obráběč kovů. "Jsme samozřejmě rádi, protože nedostatek lidí je jedním z problémů fungování českého průmyslu a jeho modernizace, kterou musí projít," uvádí viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar.

Asociace sdružující průmyslníky například před dvěma lety rozjela masivní kampaň na podporu studia technických oborů − snažila se lidi přesvědčit, že se práce ve strojírenském provozu změnila. "Cílem bylo, aby si představili budoucnost, čisté prostředí a že řemeslo dává smysl," dodává Špicar.

Mizející zedníci a truhláři

Určitý posun ve vnímání práce ve fabrikách mezi mladými přece jen zřejmě nastal. Potvrzuje to i předseda ASMP Karel Havlíček. "Růst některých oborů je dán tím, že mladí lidé vnímají možnost pracovat s novými technologiemi. Také je pravda, že na některých profesích jsou dnes učni placeni lépe než absolventi vysokých škol," doplňuje.

Zatímco technicky zaměřené firmy se mohou trochu radovat, horší situace je v oblasti stavebnictví nebo nábytkářství. Velké propady jsou například u truhlářů a čalouníků. "Je to pohroma, nábytkářské firmy už dnes nedělají prakticky nic jiného, než rekvalifikují zaměstnance nebo doplňují stavy zahraničními pracovníky," přibližuje Havlíček.

Přelévání žáků

Před třinácti lety dostalo výuční list necelých 20 tisíc řemeslníků, loni jich bylo lehce přes 11 tisíc. Podle Jiřího Vojtěcha z Národního ústavu pro vzdělávání je jedním z důvodů poklesu počtu absolventů demografická křivka. Oproti 90. letům se snížil počet mladých o polovinu. "V tomto školním roce se počty žáků vstupujících do středního odborného vzdělávání již lehce zvýšily a v příštích deseti letech lze očekávat kontinuální růst," myslí si Jiří Vojtěch. Na strojírenství, elektrotechnické a stavební obory dnes nastupuje 75 procent všech učňů.

Analýza také přináší pohled na to, jakou mají tito lidé šanci na uplatnění. V Česku se loni míra nezaměstnanosti pohybovala kolem tří procent, u učňů byla trojnásobná. Nejhůře jsou na tom pokrývači, téměř pětina jich práci nenajde, ale naopak nástrojaři mají místo téměř jisté. Podnikatelé také často mluví o tom, že místo dostane každý, kdo chce jen trochu pracovat. Ostatně to potvrzuje i jednatel kladenské rodinné pekárny Kompek Marek Nozar. "Kdo je manuálně šikovný, rád dělá rukama a najde si k práci vztah, se u nás určitě uplatní, i když to byl původně třeba zámečník. Učně z oboru samozřejmě vítáme, ještě nedávno jsme měli poblíž pekařské učiliště, které bohužel zaniklo," konstatuje Nozar.

Rostoucí statistiky u počtu učňů však nemusí automaticky znamenat přísun nových zaměstnanců. "Počet žáků, kterým se nechce do praxe nebo si chtějí doplnit vzdělání, se stále zvyšuje. Většinou ale zůstávají v oboru, který studovali, někteří dále doplňují svoje vzdělání v jiném nebo příbuzném oboru," říká Michal Šedivka, ředitel Střední školy automobilní Holice, která u firem patří mezi nejvyhlášenější. I přes demografický pokles je škola stále naplněná, chodí do ní přes pět stovek žáků. A podle jejího ředitele se na nové statistice ukazující růst učňů projevuje tlak na stání maturity.

"Mírně se přelévají žáci z maturitních oborů k učňovským oborům," míní Michal Šedivka. Největší zájem je na škole o automechanika, menší už o karosáře a autoelektrikáře, i když právě tyto pracovníky firmy nejvíc hledají.

