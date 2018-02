Zatímco Angela Merkelová si oblékla svůj obvyklý kostým a její mužské protějšky sako a kravatu, jeden politik mezi nimi vyčníval. Starosta Hamburku a místopředseda sociální demokracie (SPD) Olaf Scholz přišel na jednání o vzniku nové německé vlády hned několikrát v teniskách a běžeckém tričku. Když nastala v rozhovorech přestávka, šel si zaběhat do berlínských ulic.

V Berlíně teď bude Scholz nejspíš běhat mnohem častěji než ve svém Hamburku. V obnovené vládě velké koalice konzervativního bloku CDU/CSU a SPD se stane ministrem financí. Tedy pokud koaliční dohodu ve vnitrostranickém referendu schválí členové SPD.

46 miliard eur, tedy přes 1,1 bilionu korun, je přebytek německého rozpočtu, který chce nová vláda utratit.

Scholz na ministerstvo financí míří po osmileté éře, kdy ho ovládal Wolfgang Schäuble z CDU kancléřky Merkelové. Ten měl pověst tvrdého jestřába − jak v německém hospodaření, tak ve vztahu k oslabeným zemím eurozóny, hlavně k Řecku. Sociálním demokratům byl trnem v oku. "Evropská unie si nemůže dovolit další čtyři roky německé evropské politiky po Schäubleho vzoru," tvrdil loni v prosinci lídr SPD Martin Schulz.

Německá politika se ale s nástupem Scholze na ministerstvo financí nejspíš moc nezmění. Scholz patří v sociální demokracii ke středovému křídlu. "Přerozdělovat mohu jen ty peníze, které jsem si vydělal," často opakuje. Nechystá se tedy změnit přístup dosavadní vlády, že rozpočet musí být minimálně vyrovnaný. Deník Handels­blatt upozorňuje, že jako starosta Hamburku, kterým je od roku 2011, vydával Scholz miliardy například na výstavbu bytů nebo zajištění míst ve školkách. Chtěl taky pořádat olympijské hry. Městský rozpočet ale udržel v přebytku.

Špatná zpráva pro Česko? Z Berlína je blíž na Západ Sociální demokracie (SPD) v nové německé vládě získává ministerstva financí a zahraničí, která jsou klíčová pro tvorbu německé vnitrostátní i evropské politiky. Resort zahraničí převezme končící šéf SPD Martin Schulz, který se netají tím, že pro Německo je zásadní eurozóna. Země střední Evropy naopak často ostře kritizuje za jejich neochotu přijímat uprchlíky. Stesk po Merkelové Kancléřka Angela Merkelová, na rozdíl od Schulze, tradičně stála o co možná největší udržení jednoty celé Evropské unie, zdráhala se soustředit jen na eurozónu. Někteří analytici ale upozorňují, že hlavní slovo bude mít v německé evropské politice i nadále Merkelová. Nic nového pod sluncem Podobné rozložení sil už Německo zažilo během první Merkelové vlády, v letech 2005 až 2009. Také tehdy SPD obsadila ministerstva financí a zahraničí, byla to ale Merkelová, kdo měl největší vliv na německou politiku, například z hlediska reakce na finanční a hospodářskou krizi. S tehdejšími sociálnědemokratickými ministry financí a zahraničí, Frankem-Walterem Steinmeierem a Peerem Steinbrückem, měla Merkelová korektní vztahy.

Na celoněmecké úrovni to podle něj není nutné. SPD požadovala větší investice do infrastruktury, školství nebo třeba důchodů. Výsledkem je dohoda s CDU/CSU na tom, že nová vláda velké koalice utratí rozpočtový přebytek, který Německo momentálně má, tedy 46 miliard eur, což je přes 1,1 bilionu korun. Scholz kritizoval Schäubleho za to, že v době vyhrocených sporů mezi Řeckem a jeho věřiteli prosazoval odchod Atén z eurozóny. To ale neznamená, že by chtěl Řekům nějak výrazně vyjít vstříc. Vždy podporoval přístup, který eurozóna ke všem zemím žádajícím o finanční pomoc zaujala: půjčky jsou možné jen výměnou za tvrdá úsporná opatření a reformy.

Řada odborníků proto upozorňuje, že i kdyby sociální demokraté v nové německé vládě ovlivňovali evropskou politiku více než dosud, nebude to znamenat nějakou zásadní změnu. "Ohledně eurozóny je v Německu široký konsenzus," vysvětluje například Ulrich Speck z berlínského Aspen Institutu.

Nová německá vláda je otevřená návrhům na další prohloubení evropské integrace. Souhlasí například s tím, aby státy platící eurem dostaly z evropského rozpočtu pomoc, pokud by je zasáhla nenadálá recese. Pomoc by mohly čerpat i ty země, které se odhodlají k důležitým, ale bolestivým reformám. Jedná se o podporu státům, které by stále byly solventní, nikoliv o půjčky zemím balancujícím na pokraji bankrotu, jako bylo Řecko nebo Irsko.

Ministerstvo financí je sice v Německu pro tvorbu evropské politiky důležité, hlavní slovo ale stále zůstává kancléřce Merkelové. S tou si navíc Scholz rozumí, jak ukázala jejich spolupráce při organizaci loňské schůzky skupiny největších světových ekonomik G20 v Scholzově Hamburku. Ta nakonec Scholze málem stála politickou kariéru poté, co summit provázely bitky mezi odpůrci globalizace a policií. Scholz ale kritiku i s pomocí Merkelové ustál.