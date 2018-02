Kdyby si vikářova dcera vedla deník, od doby, kdy se Theresa Mayová stala historicky druhou britskou premiérkou, by se na jeho stránkách nejčastěji vyskytovalo slovo brexit. A hlavní potíž brexitu je to, že až dosud se s ním nic jiného než potíže nedalo spojit. Je jen malou útěchou, že pokud dojde k odchodu ze společného trhu a vzniku obchodních bariér, například cel či odlišných norem, problémy nastanou i na druhé straně kanálu La Manche.

Na začátku je prostý fakt, že o odchodu z Evropské unie se hlasovalo v referendu, takže rozhodovací pravomoc připadla nikoliv parlamentu, ale občanům. Poslanci se od předloňského června poněkud vzpamatovali a zavázali vládu, aby jim výsledek jednání o brexitu předložila ke schválení. Dolní sněmovna se jistě nepostaví rozhodnutí vůle většiny občanů, může však věci komplikovat. Z hlasování nelze vyčíst, jak si lid představuje odchod a hlavně, jak mají vypadat vztahy mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií po brexitu. Všechny varianty by se daly zahrnout pod tautologickou definici Theresy Mayové, že brexit je brexit. Na to hlavní unijní vyjednávač Michel Barnier odpovídá, že kdo chce úplně odejít, nemůže počítat s dosavadními výhodami.

Pro Barniera a jeho tým je největším problémem, že jejich britští partneři jim opakovaně hrají písně se společnou etiketou "Ještě jsme se nedohodli". Silný názor zastávají stoupenci úplného odchodu, včetně opuštění společného trhu a stanovení vlastních pravidel pro budoucí obchodní výměnu. Jejich vliv mezi toryi je dnes takový, že by v Konzervativní straně mohli otřást pozicí premiérky natolik, že by skončila vynucenou demisí. Jejich mluvčí, tedy politici, jako je Boris Johnson, Michael Gove či stoupající toryovská hvězda Jacob Rees-Mogg, zvedli válečný prapor se zkratkou BRINO − brexit in name only −, tedy jen předstíraný odchod z unie, kterému chtějí zabránit. V přímém ataku na premiérku jim brání jen pomyšlení na výsledek předčasných voleb, který by otevřel dveře sídla premiérů labouristům v čele s Jeremym Corbynem.

V politice se často vyplácí metoda německy označovaná aussitzen nebo také merkeln. První se dá česky přeložit jako vysedění a je spojována s kancléřem Helmutem Kohlem, druhá vznikla podle Kohlovy nástupkyně Angely Merkelové a znamená odkládání. Smyslem obojího je spolehnout se, že nepříjemné věci vyřeší čas. To ale neplatí pro brexit. Článek 50 Lisabonské smlouvy umožňuje odchod z unie a stanovuje, že má nastat dva roky poté, co ho členská země oznámila, a tuto lhůtu mohou ostatní členské země prodloužit pouze jednomyslně. Když se Theresa Mayová loni v březnu odvolala na článek 50, sama si stanovila lhůtu, dokdy by měla brexit i to, co nastane po něm, dojednat.

K vyjednávání je toho více než dost. Například jak uspořádat poměry na hranici mezi Irskou republikou a Severním Irskem, která po mírových dohodách z Velikonoc 1998 fakticky zmizela z mapy. Musí se uspokojit dva požadavky. Zaprvé jsou tu Irové, zvláště ti katoličtí, kteří odmítají návrat k poměrům před rok 1998. Za druhé je tu důsledek případného odchodu Británie ze společného trhu, který se bez obnovy kontrol na hranicích neobejde. Proti zhoršení dosavadních poměrů jsou i protestanti na severu ostrova, na jejichž politicích závisí vládní většina v Dolní sněmovně. I tento problém je tedy hlavně domácí.

Druhý konec tohoto zamotaného provazu je někde mezi Doverem a Calais, kudy eurotunelem i po moři oběma směry každý den proudí tisíce naložených kamionů, třebas s autodíly. Tady nejde ani tolik o nějaká procenta navíc vyplývající z proclení, ale o třebas jen krátké kontroly. Podle Iana Robertsona z vedení německého BMW by tři minuty zpoždění u jednoho náklaďáku měly za následek sedmnáct kilometrů dlouhé automobilové kolony. Při své nedávné návštěvě Číny si britská premiérka do deníčku mohla zapsat, že pokud svým hostitelům neustupovala, tak ne proto, že by byla dost silná, ale proto, že její domácí pozice je tak slabá, že si nemohla dovolit jako slabá vypadat.

