Olympijské hry jsou svátkem sportovním, nicméně hned zkraje se stanou veleudálostí spíš diplomatickou. Do Jižní Koreje přicestuje Kim Jo-čong, sestra severokorejského diktátora Kim Čong-una. Domluveno je, že přijede také 22 sportovců a pár set funkcionářů, roztleskávaček a hlídačů, tedy fízlů. Ti všichni ale dorazí lodí, zatímco ona plus ještě pár postav stalinistického režimu přiletí soukromým letadlem. Vyvolá to obrovský zájem. Půjde o vůbec první návštěvu někoho přímo z Kimovské dynastie od dob rozdělení poloostrova a války v 50. letech minulého století.

Jenže je nabíledni, že Kim Jo-čong asi nepřicestuje jen kvůli tomu, aby na sebe strhávala pozornost. A tím řekněme po marketingové stránce poškodila zájmy organizátorů olympijských her. Už je potvrzené, že se setká s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem, a divoce se spekuluje, že se při té příležitosti uvidí i s americkým viceprezidentem Mikem Pencem, jenž také zavítá na zahájení her. Takže, jaké poselství bude pro ně mít od svého nepředvídatelného, atomově posedlého, krutostí neblaze proslulého bratra?

Kim Jo-čong je o pár let mladší než Kim Čong-un, je jí tedy kolem třiceti, a podobně jako on chodila pod jinou identitou do školy ve Švýcarsku. V hierarchii má sice už vysoké postavení, neboť je členkou politbyra, jenže to neodpovídá jejímu reálnému vlivu. Podle všech dostupných zpráv je klíčovou postavou, která dohlíží na hladký průběh bratrových veřejných vystoupení, jeho setkání a programu vůbec. Asi by se dalo říct, že je něco na způsob ředitelky jeho úřadu. Je zkrátka vlivná a jemu naprosto oddaná, a to přesto, že se o ni po návratu ze Švýcarska starala její teta, která byla manželkou v roce 2013 popraveného Čang Song-tcheka, dříve po mnoho let druhého muže v zemi. S touto tetou trávila hodně času. Podle zveřejněných fotografií například obě ženy podnikaly i vyjížďky na koni. Nicméně když bratr nařídil čistku, při níž byl Čang Song-tchek údajně zastřelen palbou z protileteckého kanonu a jeho tělo pak předhozeno k roztrhání psům, zjevně se na nic neptala a šla s bratrem.

Logicky se nabízí úvaha, že když se tohle všechno ví o její minulosti a jejím dnešním významu, nejspíše ji Kim Čong-un nějakým úkolem asi pověřil, jinak by ji na Jih nevysílal. Třeba aby při setkáních na nejvyšší úrovni nadhodila variantu utlumení sankcí. Ty jsou na KLDR uvaleny za to, že země provádí testy jaderných zbraní a odpaluje balistické rakety daleko do Tichého oceánu.

Kim Jo-čong jistě nebude vyjednávat o jaderných arzenálech. Nicméně může v Soulu nabídnout obnovu turistických zájezdů z Jihu na Sever, obnovu provozu společné průmyslové zóny v příhraniční oblasti Kesong, jakož třeba i nějakou trvalejší formu sportovní spolupráce, když už Jihokorejci kývli na vytvoření společného ženského hokejového týmu. Pro jihokorejského prezidenta Muna to budou lákavé představy, neboť je reprezentantem levicového tábora ve své zemi, jehož krédem je uvolňování napětí, jakož i odpor k válečnému harašení. Méně lákavé to ovšem bude pro Pence, jenž bude jistě držet ostrou, válečnickou rétorikou narýsovanou linii svého šéfa v Bílém domě. Linii, která se, dodejme pro přesnost, prezidentu Munovi nijak nelíbí.

Podaří-li se tedy té dámě zapůsobit kooperativním dojmem a poštvat Washington a Soul proti sobě, či prostě z Pence udělat něco jako cizorodý element, kvůli jehož "zapšklosti" si Korejci nemohou podat ruku, vrátí se domů s tou nejlepší medailí. Nic si Kim Čong-un nepřeje víc než způsobit svým náhlým obratem směrem k vstřícnosti rozbroj v jihokorejsko-americké kuchyni.

Jistěže by člověk Korejcům přál, aby našli cestu k mírovému soužití, zejména pak aby nemuseli žít v permanentním strachu z války, z níž by se rychle mohl stát atomový konflikt.

Jenže nedělejme si iluze, nadcházející olympiáda bude geopolitickou šachovnicí, na které se odehraje pouze pár pozoruhodných, poprvé zkoušených tahů. Až se Kim Jo-čong vrátí do své vlasti, jakož potom i celá severokorejská výprava, krutý despotický režim jistě zase přehodí výhybku zpět, tedy k našlehávání celonárodního pocitu ohrožení okolním světem, na nějž je jen jeden lék. Atomová pěst.

