Posledních dvanáct měsíců byl premiér Andrej Babiš v pohledu na ČEZ poměrně konzistentní. Stále útočil na jeho vedení a tvrdil, že probíhající úvahy o případném dělení firmy na dvě jsou okrádáním daňových poplatníků. Nyní najednou otočil a oznámil, že vznikne vládní expertní tým, který rozdělení posoudí. A už se začíná spekulovat o tom, kdo by v něm mohl sedět.

S možností dělení přišel před rokem šéf ČEZ Daniel Beneš. Od té doby na tuto možnost připravoval experty. Na konci minulého roku si nechal zpracovat několik variant dělení, s tou nejlepší nyní seznamuje politiky.

"Vzhledem k aktivitám ČEZ, který dělá tu prezentaci každému na počkání, se vláda domluvila, že ustanoví tým, který si prezentaci nechá představit a bude jí dělat oponenturu. Budou tam experti, kteří budou mít jasné podmínky, nesmí mít konflikt střetu zájmů," řekl včera Babiš. Měli by tak být vyloučeni například akcionáři ČEZ nebo majitelé konkurenčních firem.

200 miliard Až tolik by mohla stát výstavba nového jaderného bloku v Dukovanech. ČEZ to odmítá platit ze svého a stát nechce převzít zodpovědnost.

Jedním šmahem tak Babiš zamítl hned dva případné kandidáty, o kterých se spekulovalo, že by mohli ve skupině sedět. Jedním je energetický analytik, ale i minoritní akcionář ČEZ Michal Šnobr, druhým pak miliardář a majitel Energetického a průmyslového holdingu Daniel Křetínský. "Na toto téma nejednal ani pan Křetínský, ani nikdo jiný z firmy. Od těchto dohadů se jednoznačně distancujeme," řekl mluvčí EPH Daniel Častvaj. Nová skupina by měla mít pět až deset členů. Premiér zatím nechce sdělit, kdy by měla být ustanovena.

Jedním z lidí, kteří se mají podílet na výběru, je i ministr průmyslu Tomáš Hüner. Ten přitom ještě v lednovém rozhovoru pro HN vystupoval proti dělení ČEZ. "Jednoznačně vítám rozhodnutí vlády. Je to naše vláda, která po letech váhání konečně začala dělat reálné kroky ke konkrétnímu řešení energetické budoucnosti Česka a jeho bezpečnosti, ke kterému jsme se zavázali v programovém prohlášení vlády," řekl včera HN.

Naráží tak na hlavní důvod, proč se o dělení ČEZ vůbec uvažuje. Tím je výstavba nového jaderného bloku v Dukovanech, se kterým počítá státní energetická koncepce. Stávající bloky začnou kolem roku 2035 dosluhovat, a pokud je má nový zdroj stihnout nahradit, musí se začít s výběrem dodavatele co nejdříve.

Stavba jaderných elektráren je ale při dnešních cenách elektřiny a ceně 200 miliard ztrátový projekt. A zatímco vedení ČEZ dlouhodobě tvrdí, že bez státních garancí do takového projektu kvůli minoritním akcionářům nepůjde, Babiš se opakovaně nechal slyšet, že má zdroj ČEZ postavit za své peníze.

Rozdělení tak představuje návrh, který to má umožnit a vyhne se žalobám minoritářů. Státu by zůstala stará energetika − jaderné, uhelné, plynové a velké vodní elektrárny. Tuto firmu by ovládal ze 100 procent a mohl by jí výstavbu nařídit.

Do nové firmy by přešla distribuce, obnovitelné zdroje, prodej energií menším odběratelům a nedávno založené ČEZ ESCO, které se zaměřuje na energetické služby pro firmy a takzvanou novou energetiku.

V této společnosti by stát vlastnil zpočátku 51 procent a zbytek by připadl soukromým investorům. Stát by navíc mohl svůj podíl postupně snižovat až na 25 procent. To by mu stále zanechalo vliv ve formě blokační menšiny.