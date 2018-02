Měl jsem zavřené oči, ale letuška mi lehce zaklepala na rameno. Do odletu zbývalo deset, možná patnáct minut. "Sedíte na místě u nouzového východu, pane. Musím se vás zeptat, jste v případě potřeby ochoten otevřít nouzový východ a pomoci ostatním?"

"Samozřejmě," přikývl jsem. Kvůli své dvoumetrové výšce v letadlech u nouzového východu sedávám skoro výhradně.

Ani nevím, kolikrát jsem tu otázku slyšel. Určitě víc než stokrát. Nehledě na to, že jsem ve většině těchto případů musel souhlas "odkliknout" už na webu, když jsem si letenku kupoval.

Víc než stokrát jsem slyšel upozornění, že "ve velmi nepravděpodobném případě poklesu tlaku v kabině" mi před obličej spadne kyslíková maska, kterou si neprodleně nasadím, a udělám to dřív, než s tím budu pomáhat ostatním, například dětem. Že si mám vypnout všechna elektronická zařízení, případně je přepnout do letového režimu, a že světla v kabině budou během startu a přistání ztlumena, což je "standardní bezpečnostní procedura".

Víc než stokrát jsem viděl, jak se zacvakne a utáhne bezpečnostní pás, a stejně často jsem slyšel anglickou větu "Cabin crew, take your seats", kterou říká kapitán nebo pilot těsně před vzletem. Tedy pár vteřin předtím, než se rozeřvou motory a letadlo se rozjede po ranveji, aby pak majestátně a s mírným zhoupnutím vzlétlo k nebi.

Já mám v tu chvíli, lidově řečeno, srdce v kalhotách. Vždy se bojím. I když létám v průměru jednou, možná i dvakrát měsíčně. Ale je to iracionální strach, se kterým jen těžko něco udělám.

Iracionální proto, že létání je dnes daleko nejbezpečnější způsob cestování. Loni na běžných leteckých linkách, které přepraví skoro 3,5 miliardy pasažérů, na celém světě nedošlo ani k jedné smrtelné nehodě. Americké letecké společnosti nepostihla smrtelná nehoda už od roku 2009.

Jistě, třeba i ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, k nehodě dojít může. Není to vyloučené. Bavíme se o oboru, kde lidské selhání, teroristický čin nebo technickou poruchu nikdy nevyloučíte. Ale pravděpodobnost, že se to stane, je v současnosti rekordně nízká.

Zkrátka ať nám instinkty při startu, přistání či turbulencích říkají cokoliv, málokde jsme tak v bezpečí jako na palubě letadla. Platí to dokonce také v případě, že nás postihnou nečekané vážné zdravotní komplikace. Podle jedné studie máme větší šanci přežít, než když se to stane v autě, ve vlaku nebo v autobuse. A to navzdory tomu, že se nacházíme třeba deset kilometrů nad zemí.

Proč je létání tak bezpečné? Když stále roste počet přepravených pasažérů − za posledních čtyřicet let osmkrát −, klesají ceny letenek a letecká doprava je masovější i dostupnější než kdykoliv v minulosti? Částečně to lze vysvětlit technologickým pokrokem. Ale opravdu jen částečně.

Nové technologie máme k dispozici ve všech oborech, avšak jen letecká doprava si drží tak fenomenálně dobré skóre. Skutečným důvodem je, že se v ní podařilo prosadit přísné a mezinárodně uznávané regulace. Že prakticky všechno v tomto oboru se odehrává podle závazných, opakujících se procedur. I pro nás pasažéry, přesně jak jsem to popsal a jak to všichni známe.

Je prakticky jedno, v jaké zemi jste nebo s jakou leteckou společností letíte. Vždy se před startem dozvíte, jak zacvaknout bezpečnostní pás, a pokud část trasy povede nad mořem, tak kde najdete záchrannou nafukovací vestu.

Někdy se spěchá, třeba když piloti potřebují stihnout časový slot pro odlet. A jde o peníze, často o hodně peněz. Lze si představit, že by letuška cestujícím řekla: "Dneska ty řeči o bezpečnosti vynecháme, určitě také nechcete mít zpoždění, že ano? Jestli nevíte, kde jsou nouzové východy, podívejte se do brožurky v kapse na sedadle před vámi. A rychle se připoutejte, protože za dvě minuty letíme."

Ale to se nestane. Nedodržování procedur nejenže postihují tvrdé sankce, ale také je trestné. Byť se jedná o procedury, které se nám mohou zdát zbytečné. Třeba těm bezpečnostním instrukcím před odletem skoro nikdo z pasažérů nevěnuje pozornost. Žádné letecké společnosti ani jejím zaměstnancům se však porušení pravidel nevyplatí riskovat.

Nejlepší letadlo a nejlepší pilot

Cestou k excelenci je praxe. Jednoduše: když něco děláte často a pravidelně, začnete v tom být dobří.

Když každý den napíšete několik stran textu a nejste debil, naučíte se psát dobře. Lépe než šéfredaktor.

Když každý měsíc ujedete autem tisíce kilometrů, budete excelentním řidičem. Lepším než konstruktér vašeho auta.

Když budete lékař a opakovaně budete provádět nějaký zákrok, nabídnete pacientům lepší šance na uzdravení než profesor, který o zmíněném zákroku "pouze" přednáší a píše učebnice.

Prostě se ve svém oboru stanete machrem. Tedy člověkem, který je v něčem zatraceně dobrý a ví to o sobě. Jeho sebevědomí je oprávněné. Ale může být, přiznejme si, i trochu nebezpečné.

Když je člověk machr, může udělat chybu. Ne z nezkušenosti, ale paradoxně proto, že je zkušený moc. Tak jako major Ployer Peter Hill. Ve třicátých letech minulého století byl asi nejzkušenějším testovacím pilotem amerického vojenského letectva. Měl vysokoškolský diplom z prestižní univerzity, což v té době mezi piloty vůbec nebylo běžné, a zároveň nalétal tisíce hodin.

Hill byl největší machr mezi americkými piloty. A zároveň milý, skromný a sympatický. Miloval létání, což se v téhle branži počítá, a dělal to dobře. Když v říjnu 1935 americké vojenské letectvo mělo formálně rozhodnout o dodavateli nového typu bombardéru, Hill usedl za knipl letadla pracovně pojmenovaného Model 299 společnosti Boeing.

Letadla ten den představily ještě firmy Douglas a Martin, ale dopředu se zdálo být jisté, že Boeing zvítězí. Letadlo překřtěné novináři na Létající pevnost bylo impozantní a dle technických parametrů o třídu lepší než konkurence. Bez diskuse.

Nejlepší letadlo a nejlepší pilot. A přesto se stroj několik desítek vteřin po vzletu zřítil k zemi. Dva z pěti členů posádky zahynuli, včetně pilota Ployera Petera Hilla. Nikdo to nechápal. Armáda vítězem vyhlásila letadlo společnosti Douglas.

Důvodem nehody nebyla technická závada. Ani chyba pilota ve vzduchu. Major Hill byl excelentní letec s talentem od pánaboha, říkalo se. Ale udělal chybu před startem. Zapomněl uvolnit uzávěrku kormidla. Ne že by nevěděl, že to má udělat. Prostě zapomněl. Možná byl nervózní z předváděcího letu před tolika diváky. Možná byl už tak velký machr, že se nesoustředil na detaily. A taky nebyl na tolik úkonů před startem zvyklý.

Zavedení checklistů

Bombardér od Boeingu byl opravdu letadlem nové generace. Ve všech parametrech lepší. Včetně bezpečnosti. Jenže zároveň nepoměrně složitější na ovládání. Ne za letu, tam se mohly uplatnit všechny zažité instinkty zkušených pilotů. Ale před vzlétnutím. Počet úkonů nutných udělat před vzlétnutím se zněkolikanásobil.

Verdikt odborné i laické veřejnosti byl jednoznačný. Boeing prostě udělal letadlo, které je možná technicky špičkové, ale moc složité na ovládání. To se někdy stane. Když chcete mít věci dokonalé, stanou se složitými. "Tudy cesta nevede," tvrdili najednou všichni.

Tedy skoro všichni. Naštěstí. Armáda si nakonec od Boeingu několik kusů bombardéru koupila. Měl přece tak skvělé parametry! A experti přemýšleli, jak to udělat, aby se stroj stal bezpečným. Pomohlo by víc trénovat piloty? Asi sotva, major Hill byl jeden z nejzkušenějších a nejvytrénovanějších. Tak co?

Díkybohu na to přišli. Vlastně pomohla maličkost. Anglicky "checklist", seznam toho, co je třeba v daný moment udělat. Kdyby k nehodě nedošlo, možná by se to ani nepodařilo prosadit. Machři jako major Hill by se cítili dotčeni. Umí létat jako pánibozi a někdo jim bude říkat, že se před letem mají podívat, jestli je v nádrži palivo? To je přece urážka!

Jenže když je takových úkolů deset a víc, snadno se na jeden zapomene. Přesně to se stalo. Americká armáda tedy zavedla checklisty. Zachránila tím firmu Boeing, která nakonec prodala třináct tisíc dotyčných strojů, a bombardér B-17 se stal jedním z nejslavnějších vojenských strojů všech dob.

Ale nejen to, dost možná platí, že díky zavedení checklistů do letectví − pro všechny možné druhy činností, včetně bezpečnostních instrukcí pro pasažéry − se tento druh dopravy stal tak bezpečným.

Nezapomeň klíče, peněženku…

Takzvané kontrolní seznamy neboli checklisty jsou jednoduchý, a právě proto geniální vynález. Dávají smysl u složitých, sofistikovaných činností.

V autoškole se učíme, že před každou jízdou máme obejít vozidlo a zkontrolovat, zda je na pohled vše v pořádku. Zda jsou pneumatiky nahuštěné, jestli z auta neteče olej nebo benzin. V noci bychom měli zkontrolovat, svítí-li správně všechna světla. Ale neznám nikoho − tedy s výjimkou Zdeňka Svěráka ve filmu Vrchní, prchni! −, kdo by to dělal. A těžko říct, zda pokud by to dělali, pomohlo by to bezpečnosti na silnicích. Ale určitě by to neuškodilo.

Pamatuji, jak se počátkem devadesátých let manželka snažila léčit mou zapomnětlivost. Napůl v rámci novomanželského škádlení a napůl vážně přilepila na vchodové dveře bytu seznam věcí, které si mám před odchodem zkontrolovat: klíče, peněženku, tramvajenku, disketu s článkem (co je to disketa, vysvětlím mileniálům na požádání). Vedle na provázku visela propiska a já musel každý den udělat u každé položky čárku. Legrace, jasně. Ale pravda je i to, že dokud tam ten seznam visel, na nic z těch věcí jsem nezapomněl.

Vedle letectví se checklisty zavedly též v medicíně, kde to "machři doktoři" nesli stejně těžko jako piloti. Ale existují studie, že seznamy těch nejzákladnějších úkonů pro všechny druhy medicínských činností zachránily statisíce životů. Opět: není to nic proti odbornosti lékařů. S ní to vlastně nemá nic společného. Spíš se jedná o lidskou povahu, která má sklon podceňovat zdánlivě samozřejmé a jednoduché činnosti. Nebo je přebít tím, že se spolehne na své vlastní "machrovství".

A když to píšu a pro tuhle ódu na checklisty hledám pointu, napadá mě, že procedury jsou hezkou metaforou institucí v demokracii. Bez ohledu na to, jak moc politici získají voličské přízně, jak moc jsou přirozenými talenty a jak ohromní jsou machři, stále musí platit, že v tom základním se musí řídit "kontrolními seznamy", rozuměj: musí být podřízeni silným a stabilním institucím. Právě to odlišuje silné demokracie − ať v nich čas od času třeba vyhrají volby šílenci − od těch s nejistou budoucností.

Sláva checklistům!

Související