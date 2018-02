Na náměstí ve Frenštátu pod Radhoštěm se v ten únorový den roku 1968 tísnilo celé město. A sjeli se i lidé ze širokého okolí.

"Jakmile se Beskydy dozvěděly, že jejich Jirka vyhrál nad celým světem, šlo se pěšky do Frenštátu.

V čele kráčely muziky v krojích. Valaši v bílých plstěných kalhotách a červených kajdách, na hlavě černé klobouky s mašlemi. Hráli na píšťaly a na housličky a mezi nimi táhli ovčáčtí psi a mečící ovce," popisuje nadšení, které vyvolala zlatá olympijská medaile skokana na lyžích Jiřího Rašky, spisovatel Ota Pavel ve své knize Pohádka o Raškovi.

Na frenštátském náměstí Míru se prý tehdy sešlo přes deset tisíc lidí, více než obyvatel města. "Létaly rakety a o sto péro bouchaly kuličky a petardy," napsal Pavel.

Jen zřídka se sportovec dočká takové odezvy. Frenštát se dokonce hned pustil do budování areálu skokanských můstků, které slouží dodnes. Výjimečná je úcta, kterou tady jméno Raška i po tolika letech požívá. Od jeho triumfu na středním můstku v Grenoblu přitom uplyne v neděli už 50 let. Reprezentant, který vybojoval pro tehdejší Československo historicky první zlatou olympijskou medaili ze zimních her, se bohužel výročí nedožil. Zemřel před šesti roky.

"Pana Rašku znám, byl to náš skokan," říká asi tak osmiletá dívka na plácku před místní základní školou. "Vyhrál olympiádu," dodává její jen o něco starší kamarád.

Zvýšený zájem o Rašku lze určitě přičíst olympiádě v Koreji i faktu, že skokanovo vítězství se právě letos připomíná více než kdy jindy. Imitace kulichu, se kterým doletěl na metu 79 metrů, takzvaná raškovka, se dokonce stala symbolem českého olympijského týmu.

Ve Frenštátě si ale svého šampiona připomínají nepřetržitě. Kousek od školy je muzeum, ve kterém patří právě expozice věnované Raškovi k nejvyhledávanějším. V přízemí vystavují jeho nejcennější poháry, například vítězný stříbrný s pozlacenými uchy z Intersportturné (dnes Turné čtyř můstků) z roku 1969. "V těchhle rukavicích a beranici byl na slavnostním zahájení olympiády, tady je i startovní číslo 74, se kterým získal v Grenoblu stříbrnou medaili na velkém můstku," ukazuje pracovník muzea Martin Trubač na vedlejší prosklenou vitrínu.

Nejcennější a nejobdivovanější kusy jsou ale o patro výš. Jasanové široké a dlouhé skokanské lyže značky Aeroblitz s vázáním Massag, číslo 51 ze zlatého olympijského závodu či kožené skokanské boty s vínovými tkaničkami. Jedna z efektních fotografií zachycuje Rašku v letu na jednom z dalších závodů, prostovlasého, s třepetajícími se šponovkami kolem natažených nohou. Při srovnání s dnešní výstrojí skokanů se skoro ani nechce věřit, že i s tehdejší výbavou bylo možné doletět na největším můstku přes sto metrů.

Muzejními kousky ale frenštátské vzpomínky na Rašku zdaleka nekončí. Každý srpen se v místním skokanském areálu koná Memoriál Jiřího Rašky, v posledních letech pořádá město v době výročí zisku jeho zlata takzvané Raškohrátky, dětské závody, při kterých vybuduje malý můstek ze sněhu.

Nebývalo to tak vždycky. Zejména v devadesátých letech se zdálo, že frenštátská skokanská tradice odeznívá. Závodů výrazně ubylo, trénovalo tady jen pár dětí. Poslední roky, paradoxně zejména od Raškovy smrti v roce 2012, se ale inspirace českým lyžařem století vrací.

"Na můstcích je zase živo. Ve frenštátském klubu opět vyrůstají nadějní závodníci," říká Raškův syn Jiří, který byl také skokanským reprezentantem.

Místní areál a zejména největší z můstků s takzvaným kritickým bodem 90 metrů, který byl prvním ve střední Evropě s umělým povrchem, však už trochu zastaral. Od vybudování v letech 1969 až 1973 neprošel žádnou opravou. Na šedozeleném rezavějícím skeletu umístěném na jednom z vrcholů lokality Horečky je to znát.

"Rekonstrukci věže plánujeme, chystáme v ní i expozici Jiřího Rašky," říká Jiří Novotný, starosta Trojanovic, které leží v sousedství Frenštátu a do jejichž katastru věž skokanského můstku patří. V ruce přitom drží architektonickou studii s působivými obrázky prosklené osvícené stavby i jejího interiéru s dřevěnými schody, po nichž by návštěvníci i skokani vystupovali kolem plakátů s fotografiemi a texty připomínajícími slavného olympionika.

"Rekonstrukce by přišla na pět milionů. Vše ale zpomalil požadavek mezinárodní skokanské federace na změnu úhlu nájezdu můstku. To přijde na dalších zhruba pět milionů. O penězích jednáme s krajem, chceme se bavit i s českým olympijským výborem, rádi bychom, aby se začalo nejpozději v letech 2019 až 2020," dodal starosta.

Výhled na město s kostelní věží i blízké beskydské vrcholy je odtud ohromující. A představa spuštění se z můstku s lyžemi na nohou vyvolává úzkost. Právě tady se ale poprvé odvážila ke skoku řada později slavných českých skokanů. Třeba Jiří Parma, Jaroslav Sakala nebo Jakub Janda.

I když nakonec skákali dále než jejich vzor, slávu jeho nezapomenutelného výkonu mohli jen stěží překonat. "Raška letěl jako pták albatros v nejlepších dobách, kdy ho nese správný mořský vítr. Dal do skoku celý svůj život, protože věděl, že podobná příležitost už nemusí nikdy přijít. Byl to nádherný let v nekonečném tichu, který trval kratičký lidský věk," popsal ho Ota Pavel ve své pohádce. Nejen ve Frenštátě ten příběh snad nikdy neomrzí.