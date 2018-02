Za sebou má úspěšný prodej největšího slevového portálu v České republice. To, že chce dělat byznys, věděl nový venture partner a investor skupiny Miton Pavel Vopařil už od základní školy. Vzor měl před očima: jeho otec se brzy po revoluci stal ředitelem jedné místní firmy. "Vždy jsem věděl, že chci něco budovat a řídit," popisuje svůj životní sen.

Americký sen

Ve volbě vysoké školy měl jasno hned od začátku − v roce 1996 nastoupil na Vysokou školu ekonomickou v Praze a po čtvrtém ročníku odjel do Austrálie na jazykovou školu. Po návratu do Česka pokračoval ve studiu a pracoval v Opavii ve finančním kontrolingu.

V roce 2002 se mu díky spolupráci VŠE a americké Bradley University naskytla příležitost nastoupit do dvouletého programu MBA na tamní univerzitě. Po absolvování studia začal pracovat v Chicagu na pozici finančního analytika firmy Sanford Corp., později se stal finančním manažerem, kde měl na starosti segment kancelářských potřeb s tržbami přes šest miliard korun. Na tu dobu rád vzpomíná. "Na rozdíl od Američanů se Češi příliš spoléhají na to, co za ně někdo udělá. Chybí mi tu ochota lidí nést zodpovědnost za vlastní činy," popisuje americkou mentalitu, která mu v Česku dodnes schází.

Pavel Vopařil (39) Pochází z Litomyšle. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a MBA program na Bradley University v USA. Mezi jeho koníčky patří sport všeho druhu, cestování a návštěva hudebních festivalů.

V roce 2006 dostal v USA zajímavou pracovní nabídku a přemýšlel, zda se v Americe usadit natrvalo, nebo se vrátit do Evropy. Na doporučení headhuntera oslovil českou pobočku konzultační společnosti McKinsey&Co, kam zaslal životopis. "Ozvali se mi a první kolo pohovoru jsem absolvoval v Chicagu. Dalších šest pohovorů v České republice, a to během jednoho dne," vybavuje si náročné příjímací řízení.

Ve vedení vydavatelství

Po nástupu se v McKinsey věnoval především financím a obchodu v oblasti energetiky a telekomunikací. V roce 2008 se společnost rozhodl opustit. "Chybělo mi, že jsem nemohl to, co jsme vymysleli, uvést i do praxe. Vedle toho jsem byl pořád na cestách," uvádí důvody svého odchodu. Do internetové společnosti Centrum Holdings se dostal přes bývalé kolegy z McKinsey. Ze začátku měl na starosti segment malých a středních firem, postupem času odpovídal za veškeré příjmy firmy. Vedle toho měl cíl firmu prodat.

"Původně se plánovalo prodat firmu do dvou let, ale přišla krize a zůstal jsem tam o tři až čtyři roky déle, než jsem původně plánoval," popisuje. Po pěti letech jeho působení ve firmě koupilo Centrum Holdings vydavatelství Economia. V průběhu dalších dvou let se Vopařil staral o integraci obchodních aktivit a veškeré příjmy mediálního domu. Z vydavatelství odešel, aby změnil prostředí.

Prodat, nebo neprodat

Po půlroční přestávce se stal členem představenstva dopravní společnosti AWT, jehož členem je dodnes. Na konci roku 2016 byl osloven investiční skupinou Miton s nabídkou vést prodej slevového portálu Slevomat. Jeho prodej původním akcionářům nejdříve rozmlouval, výsledek byl potom ale velkým úspěchem a stal se jednou z největších transakcí na českém internetu. "Přestože původní cenové očekávání se nám povedlo výrazně překonat, za tři roky bude mít Slevomat dvojnásobnou hodnotu, než za kolik se prodal," podotýká.

Majitelem Slevomatu se loni stala britská společnost Secret Escapes. "Ve finále jsme se rozhodovali mezi dvěma zájemci. Vyhrál ten, který firmě a zaměstnancům mohl nabídnout více příležitostí k rozvoji," popisuje kritéria rozhodování.

Po zdařilém prodeji se objevila celá řada zajímavých pracovních nabídek, přesto se Vopařil ve spolupráci s Mitonem rozhodl pokračovat. Od Nového roku má na starosti rozvoj dvou jeho firem, Bonami a Lavito International, do kterých zároveň vstupuje jako investor. "Do budoucna plánujeme expanzi Bonami do východoevropských zemí, například letos do Maďarska," nastiňuje budoucí vizi.