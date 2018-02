Nastoupil jsem do autobusu, rozhlédl se a trochu se polekal. Byl jsem jediným bělochem nejen v tom autobuse, ale zřejmě i v celé čtvrti, kterou jsme projížděli. To není příliš bezpečné, hrklo ve mně. O dvě hodiny později jsem to vyprávěl svému domácímu, u kterého jsem během svého pobytu v USA bydlel.

"Cože, vy jste v našem městě jel autobusem? To jsem si já za posledních 30 let nedovolil."

"A vaše děti?"

"Ty autobusem nejely nikdy. Navíc chodily do soukromé mateřské, základní i střední školy a nakonec na prestižní univerzity, takže se s podobnými lidmi v životě nesetkaly. A taky kde, v naší čtvrti snad?"

Diskuse o rozdělení Ameriky se mi zdá být mnohem autentičtější než ta, která se v posledních týdnech, především v souvislosti s prezidentskou kampaní, zvedla u nás. V zemi, jež je příkladem značné socioekonomické různorodosti, dnes na nejlepších univerzitách studuje více dětí z jednoho procenta nejbohatších rodin než ze šedesáti procent těch nejchudších. To považuji za opravdový příkop ve společnosti, stejně jako fakt, že někteří lidé z bohatých rodin se ve svém životě vůbec nemusí setkávat s těmi chudými − od školky až po zaměstnání.

I proto se mi opakovaný výrok o rozdělení naší země zdá málo reálný. Ať si o posledních parlamentních nebo prezidentských volbách myslíme cokoliv, nepochybně byly svobodné a přinesly výsledky, které by se neměly zjednodušeně interpretovat jako porážka chytrých a prozápadně orientovaných městských voličů hloupými vesničany ovlivněnými populisty. Myslím, že tak to prostě není, a Českou republiku nevnímám jako rozdělenou zemi, a už vůbec ne jako "zemi dvojího lidu". Pouze nás odpovědi na různé otázky a současně i jejich důležitost na pomyslném žebříčku priorit různě dělí. Do jisté míry to tak bylo vždy a nejedná se o příkopy, ale spíše o jisté dělicí linie.

Zvykli jsme si hodnotit kvalitu médií a někdy i lidských názorů podle toho, jak se shodují s našimi vlastními postoji. Vytváříme tím sociální bubliny, ze kterých se nám nechce vystupovat, protože nás okolí utvrzuje o správnosti našich myšlenek, což je příjemné. Jeden z mála střetů subjektivní představy o okolním světě s realitou mohou být volby. Pokud tomu tak je, pak je nesprávné nálepkovat jejich výsledek pojmem "rozdělená země". Stačí si uvědomit, že jsou části světa, kde je rozdělení společnosti mnohem hlubší. Například ve zmíněných Spojených státech, ale i v některých velkých zemích Asie.

Proto pojem "rozdělená země" považuji spíše za výpověď o těch, kteří ho používají, než za odpovídající popis české reality.