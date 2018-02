Víno si dám, ale nezapálím si. Ty nevíš, že už nekouříme?" "Nekouříte? Oba dva? Co se stalo?"

Zírám na ně − a pak se leknu. Co může být tak zásadního, že kvůli tomu zatípli vášeň, kterou sdílejí od dob, co se poznali na gymplu? Společných zájmů tehdy zrovna moc neměli, ale tuhle zálibu už pěstovali náruživě. Přežila studia, brzkou svatbu, tři porody, úmorné i méně úmorné rodinné dovolené, těžké začátky podnikání i jeho opojné vrcholy, dokonce i krizi středního věku, kurzy jógy a novou silnou motorku.

"Že by novoroční předsevzetí 2018? To vám dlouho nevydrží."

"Žádný novoroční předsevzetí! Nekouříme už od 12. listopadu," usměje se Petr. Tak nějak posmutněle, zdá se mi. Jak je to vlastně dávno, co jsme spolu testovali tátovu startku? Nebo to byla lípa? Určitě byla bez filtru, sametová na omak, když jste ji lehce promnuli, zakřupala… Zatímco já se pozvracela hned v té kotelně, kam jsme se ukryli, Petr to vydržel až do večeře. Nařezáno jsme dostali přibližně stejně, jen s tím rozdílem, že můj táta mě pak zavlekl zase do té kotelny a donutil mě další lípu (nebo startku) skutečně vyšlukovat. Pozvracela jsem se podruhé a stala se definitivně nekuřačkou. Ke své velké lítosti a Petrovu zklamání.

Ať už mi v následujících letech ten smělý rytíř bez bázně nabízel vzácné sparťanské kuřivo (měkké i tvrdé) nebo pašované "velbloudy", ať posléze − s uvolněním politických a hospodářských poměrů − přešel na ostřejší kovbojskou značku či ležérnější galskou, i když mi nabízel voňavá, ach tak voňavá viržinka, nebo mi vlastnoručně ubalil bělostnou cigaretku z nejlepšího tabáku na světě, nedokázala jsem to. Zato Jana v tom jela na plné pecky. Svou teď už rodinnou vášeň dotáhli takřka k dokonalosti, takže jsem třeba s jejich dětmi sklízela na políčku za chalupou ztepilé rostliny tabáku virginského, s Janou je rozvěšovala na půdě a pak s napětím sledovala, jak Petr, vybaven starobylým přístrojem po dědovi, tabák obřadně nařezává. Bylo to krásné, až omamné, nepopírám.

"Je snad někdo z vás nemocný?" odvážím se konečně.

"Myslíš, jako jestli nemáme raka? Ale neblázni. Prostě nás to přestalo bavit."

"Přestalo vás bavit kouřit?"

"To ne! To by nás bavilo furt. Ale přece nebudeme potupně postávat před hospodou jako támhlety ovce!"

Zírám na ně, tedy na Janu a Petra. Myslí to vážně. Od listopadu nekouří. Každý večer si s přibývající hodinou sice trochu koušou nehty, ale určitě to zvládnou.

Budiž vám chvála, páni poslanci, kteří jste hlasovali za protikuřácký zákon! A − bděte!