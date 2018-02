Když Václav Havel od roku 1990 osídloval Hrad, jedním z důsledků tohoto počínání bylo, že se z něj stalo moderní výstavní centrum evropské úrovně. Národní galerie zůstávala pozadu, vůbec nestačila. Ani neměla šanci. Umělci se mohli přetrhnout, aby měli tu čest představit se na půdě posvěcené milovaným prezidentem. Výstavy, které se konaly v Belvederu, Jízdárně, Míčovně nebo v Konírně, si držely špičkovou úroveň, o takových autorech jsme do té doby mohli jenom číst, a najednou byli mezi námi. Třeba: Josef Kosuth, John Hejduk, Antoni Tàpies, Mimmo Paladino, James Turrell nebo Jannis Kounellis či Hermann Nitsch. Mělo to výhodu, protože za Kosuthem nebo Hejdukem nebylo nutné trmácet se do Ameriky, za Tàpiesem do Španělska, Paladinem a Kounellisem do Itálie. Cestuji nerad. V téhle konfrontaci se nijak neztratili − ba naopak, ukázali, že jsou světoví − čeští mistři jako Jiří Beránek, Milan Kunc, Magdalena Jetelová, Michael Rittstein nebo Aleš Veselý. Požehnaná léta devadesátá svou energií a nepředstíranou svobodou předčila opěvovaná šedesátá.

Za Václava Klause se na Hradě pořádaly spíše jazzové koncerty, které si nacházely svoje vděčné příznivce, ale došlo též k uspořádání několika pozoruhodných výstav, z nichž mi v paměti utkvěly zejména přehlídky Josefa Čapka, Karla Malicha a Jiřího George Dokoupila. Psal jsem o nich s chutí. Díky Dokoupilově výstavě jsem ušetřil na výdajích, protože za vlivným galeristou Brunem Bischofbergerem, jehož hrál ve filmu Basquiat Dennis Hopper, jsem nemusel do Švýcarska. Večeřel naproti Jízdárně ve Lvím dvoře. Už to ale nemělo zdaleka takovou dynamiku jako za Havla.

A jak to bylo po Klausovi? Při hodnocení pětiletého působení Miloše Zemana se určujícím výstavním aktem jeví vyvěšení olbřímích červených trenýrek namísto prezidentské standarty, k němuž došlo v sobotu 19. září 2015. Visely nad Hradem pouze chvíli, pár hodin, možná ani to ne, nicméně v období vymezeném roky 2013 a 2018 se jednalo nad vší pochybnosti o nejprogresivnější umělecký počin.

Spoustě lidí se zdá, že aktivistické umění nemůžeme srovnávat s obrazy (třeba s krajinkami, které se nedávno vystavovaly v Jízdárně) nebo sochami, protože je tak nesnesitelně snadné − zvládne je přece každý, stačí jen nápad. Kdepak. Tohle bylo mnohem těžší než namalovat v ateliéru obraz nebo vysekat ze šutru sochu. Jednak umělci museli vymyslet vhodný symbol, který by nejlépe charakterizoval současnou hlavu státu, jednak onen symbol pověsit tak, aby byl co nejlépe viditelný, což s sebou neslo nemalé riziko, že si buď ublíží pádem z výšky, nebo je odstraní hradní policie. Věřte, není to hračka. Vypracování plánů na něco takového zabere tisíckrát více času než provedení.

Přemýšlím o tom už pár let, a čím víc měsíců a roků od oné soboty uplynulo, tím se mi zdají hradní trenky důležitější a nadčasovější. Dobré výtvarné či vizuální umění, jak se dnes říká, má schopnost zobrazit věci, jevy, situace, nálady, emoce, které jsou jenom těžce vyslovitelné a ještě hůře popsatelné: tam, kde slova selhávají, pomáhají odnepaměti obrazy. A naopak, pokud stačí použít obraz, nepotřebujeme slov. Divák něco uvidí, stačí na vteřinu dvě, a rozjedou se mu asociace, vzpomínky, atmosféra.

Filip Crhák, Matěj Hájek a David Hons ze skupiny Ztohoven to vymysleli dobře. Červené trenky jsou podobným českým specifikem, jako byly ještě před nimi podvlíkačky, s nimiž se musí osudově vypořádat hlavní hrdina Kunderovy knihy Život je jinde. Patří neodmyslitelně k několika generacím, která jiné trenky nemohla nosit, protože prostě nebyly − a pokud existovaly, při jednotu vyžadujících tělocvičných aktivitách nebyly povolovány. Jejich ubohost byla očividná, ponižující a staly se symbolem jakéhosi buranství, které člověka již navždy bude pronásledovat. Každý se s ním však může vyrovnat, je to stejně estetická jako − mnohem hlubší − morální záležitost.

Červené trenky jen na chvíli vystřídaly vlajku s nápisem "Pravda vítězí", která už zase dávno vlaje nad Prahou, ale stejně je to zvláštní: kdykoliv se k Hradu přiblížím, zdá se mi, že vidím trenky, a ne prezidentskou standartu. Bude těžké jejich poselství vyvrátit.