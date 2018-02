Světovou premiéru měl Počátek loni na začátku října v Barceloně. Jak jinak, právě tam směřuje také další z misí harvardského profesora symbologie Roberta Langdona. Původně přijel do španělského Bilbaa, aby se zúčastnil v Guggenheimově muzeu společenského večera, na němž jeho přítel miliardář a futurolog chce světu prezentovat objev, který "navždy změní tvář vědy". Jenže večer se jaksi nepovede, Lang­donův přítel je před zraky milionů diváků zastřelen a sám hlavní hrdina se ocitne v krajně nebezpečné situaci. Zvláště tehdy, když se rozhodne společně s krásnou ředitelkou muzea onen převratný objev zveřejnit sám. Mimochodem nejde o nic zásadnějšího než o otázku: "Odkud jsme přišli a kam směřujeme?"

Metoda Dana Browna je sice do jisté míry stále stejná, ale efektní a spolehlivá. Jeho knihy se dobře čtou, stále dokážou překvapovat, a tak i v českých poměrech se vydávají ve výjimečných nákladech. I v tomto případě ředitel Arga očekává značný čtenářský ohlas. "Propojení záhad a zajímavých a atraktivních lokalit prostě v pojetí Dana Browna funguje," říká Milan Gelnar.

Knihy Dana Browna patří k vašim nejúspěšnějším, budeme-li měřit počtem prodaných výtisků. Kolik jste jich tedy už vydali a je Šifra mistra Leonarda stále tou nejúspěšnější?

Právě u tohoto románu se bude počet prodaných výtisků odhadovat jen těžko, protože jsme až druhé nakladatelství, které jej vydává. S jistotou ale můžeme říci, že každé knihy Dana Browna se u nás prodá přes sto tisíc výtisků a u Šifry to budou minimálně dvoj- až trojnásobné prodeje.

Šifru jste nejprve vydali pod názvem Da Vinciho kód, a to v roce 2005. Kdy vám došlo, že právě tato kniha je bestseller a je třeba ji rychle vydat?

Napadlo mě to v knihkupectví Barnes and Noble v New Yorku, knihy Dana Browna v té době u nás už vycházely, ale bez většího ohlasu. Nespokojená s prodeji v Česku byla patrně i literární agentura a rozhodla se na novou knihu, což byl tehdy Ztracený symbol, uspořádat aukci. Při té jsme nabídli − naštěstí pro nás − nejlepší podmínky, včetně na tu dobu vysoké zálohy a marketingového plánu, a věc se podařila. S tehdy ještě rozepsanou novinkou jsme koupili i práva na ilustrovaná vydání Da Vinciho kódu a Andělů a pořídili nové překlady. Jen samotné prodeje ilustrovaných vydání se v době vše­obecného třeštění pohybovaly v desítkách tisíc výtisků.

Dan Brown při uvedení své nejnovější knihy v Barceloně Foto: Richard Klíčník

Bylo jednání s agenty Dana Browna − v porovnání s jinými agenty či nakladatelstvími − v něčem jiné?

Nebylo jiné, alespoň to tak nevnímám. Krédem Arga je mít korektní vztahy s každým obchodním partnerem. Tato politika se nám již mnohokrát vyplatila. Stává se, že Argo literární agenti osloví sami, pokud právě hledají pro již v Česku etablovaného autora nový nakladatelský dům.

Proč jste Da Vinciho kód nakonec stejně jako další nakladatelé přejmenovali na Šifru mistra Leonarda? Prodávala se pak lépe?

Název Šifra byl tak hluboko zažraný v mozkových závitech čtenářské veřejnosti, že nemělo smysl vzdorovat − zda se návrat k Šifře projevil ekonomicky, si netroufnu odhadnout, titul se prodával a prodává dobře tak i tak.

Jak byste sám definoval tento tip bestselleru? Proč zrovna Brownovy knihy jsou tak úspěšné?

Celosvětovému úspěchu Šifry, jak známo, pomohlo úspěšné PR využití odsudku knihy Vatikánem a média zařídila zbytek, ale až tak jednoduché to nebude. Na tuhle těžkou otázku se dá říct s určitostí, že je jen jeden Dan Brown. Autora známe v Argu osobně, a tak mohu potvrdit, že jde o výjimečně milého a příjemného člověka, který je zároveň velice pracovitý a psaní obětuje celý svůj život. To, že našel funkční recept na světový bestseller, je až druhá stránka věci. Moc mu to přejeme.

Dan Brown je znám také tím, že každé vydání jeho nové knihy je doprovázeno výraznými marketingovými akcemi, obvykle v místě, kde se odehrává děj románu. Co vás osobně nejvíc zaujalo?

Dan Brown pořádá po vydání každé knihy setkání s nakladateli ze všech koutů světa v místě, kde se odehrává jeho poslední román. Kromě smršti tiskových konferencí a me­diální pozornosti je jejich součástí také recepce, kterou vždy organizuje domácí nakladatelství. Jde o formálně-neformální setkání lidí z branže, kde má Dan Brown možnost chvíli nepracovat. Asi nejvelkolepěji to pojali v Itálii, kde se recepce konala ve slavném Sále pěti set v Palazzo Vecchio − právě v něm se odehraje jedna ze zásadních scén Inferna. Na ten večer nikdy nezapomenu.

Myslíte, že i nejnovější román Počátek se bude prodávat stejně dobře jako Šifra nebo Inferno? Nevyprchalo v posledních letech už trochu "kouzlo" Dana Browna?

Jeho nový román si určitě koupí zase přes sto tisíc čtenářů, a dokonce se dá říct, že o každý další bude ještě větší zájem než o ten předchozí. Dan Brown je jednoduše globální fenomén, který spíše sílí. Propojení záhad a zajímavých a atraktivních lokalit v jeho pojetí stále funguje.

V čem je poslední román z vašeho pohledu jiný než ty předešlé?

V lecčems je to "starý dobrý" a v lecčems zase "úplně nový a neznámý" Dan Brown. Povědomé je vypravěčské tempo, kniha se opět čte sama, napětí tu budují krátké, staccatové kapitoly a paralelně probíhající děje, které se v neočekávaných momentech proplétají. Dobře známé je i nasazení, s nímž se autor pouští do velkých otázek lidstva: konkrétně do otázek po našem původu a směřování… Ale o moc víc bych asi neměl prozrazovat, abych se nedopustil nějakého spoileru.

Dan Brown: Počátek, nakladatelství Argo Foto: Richard Klíčník

A kdy už tedy Brown konečně pošle Langdona do Prahy? Loni v lednu jste tady spisovatele provázel, prý si tu obhlížel lokace.

Co se Danovy pražské návštěvy týče, mohu prozradit jen tolik, že se mu u nás opravdu hodně líbilo a že mu Praha poskytla mnoho námětů k přemýšlení. Ale o čem bude psát, to je samozřejmě jen na autorovi.

Takže to nejsou plané zvěsti a nepředložené spekulace?

Doufám, že se dočkáme i my, čeští fanoušci Roberta Langdona, a další díl se bude odehrávat právě v Praze. Pokud k tomu dojde, bude to pro Argo znamenat příjemný blázinec − zajištění logistiky kolem tak velké akce spojené s návštěvou cca 500−700 hostů a médií z celého světa nebude nic jednoduchého, ale těším se na to!