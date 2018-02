Tak rychle jako ve Fresh & Fat jsem polévku před sebou neměl hodně dlouho. Možná i proto, že jsem ji objednal z denního menu, a tenhle podnik na pražském Smíchově je trochu i fastfood. Samozřejmě v dobrém: prostě jde o moderní denní bistro, kde se hosté i jídlo točí rychle, žádnými amuse bouche vás tady nerozmazlují. To ale vůbec neznamená, že se Fresh & Fat k fastfoodu blíží i gastronomicky.

Naopak. Dlouho mi nějaké menu neudělalo takovou radost a při výběru jídla nezpůsobilo takové dilema jako to zdejší. Není sice zbytečně dlouhé, i tak v něm ale najdete předkrmy, saláty, masa, těstoviny i burgery. Ale popořádku. Fresh & Fat hezky česky znamená čerstvé a tučné, což vychází ze záliby mladého šéfkuchaře Romana Kintlera v čerstvých surovinách a tuku, hlavním nositeli chutě. I proto má v bistru vlastní udírnu.

Roman Kintler o sobě říká, že se "nebojí experimentovat a bořit zažitá pravidla". Ostatně to dnes o sobě prohlašuje zhruba každý mladší kuchař, v jeho případě to ale díkybohu není jen prázdná fráze, jichž je současná domácí gastronomie ještě plnější než Láďa Hruška zlých gastrofantazií. Podívejte se do Kintlerova menu a i klasická středoevropská jídla jako řízek osvěžuje chilli, koriandr, limeta, pomeranč nebo fíky, které jim dají výraznější nádech Středozemí a Asie!

Řízek a basta!

Fresh & Fat otevřelo vloni kousek od Anděla a přes den tady bývá plno. Nemám to potvrzené ze dvou nezávislých zdrojů, ale jediný pohled na mladou dívčí obsluhu vám napoví, že si při jejím výběru někdo užil celkem příjemný casting. Bistro tvoří dvě místnosti propojené průchodem s otevřenou kuchyní: přední vstupní s prodejním pultem a pouze bufetovým sezením a zadní, ta pro změnu pouze s klasickým restauračním sezením. Strohý nábytek i jeho těsné rozmístění, maximalizující ekonomickou výtěžnost prostoru, vám napoví, že Fresh & Fat není zrovna koncipované na svatební hostinu.

V jednoduchosti bývá síla a v moderním denním bistru Fresh & Fat se o tom brzy přesvědčíte.

Jak už jsem zmínil, začal jsem mátovo-cuketovou polévkou se zakysanou smetanou (49 korun). Lehce zklamala, čerstvá máta s cuketou určitě mohly chuti diktovat víc, ostatně obě se na to hodí jako máloco. Polévky bylo pro dva lidi, nutno dodat. To hovězí tartar (tatarák) s parmezánem, chilli trávou, kapary a nemastnými topinkami s česnekem (149 korun) už čerstvostí jen hrál, i když červená chilli tráva ho spíš jen módně zdobí než skutečně výrazně dochucuje. Mnohem víc se tady daří krustě z parmezánu a taky kaparům. Jemnému masu by nicméně prospěla kapka olivového oleje, bylo sušší. Na druhou stranu aspoň důvod pro sklenku červeného na spláchnutí.

Největší dilema mi ve Fresh & Fat způsobil výběr hlavního chodu. V menu totiž nechybí pastrami (189 korun), kančí ragú s uzenými paprikami (229 korun) nebo kančí medailonky s čokoládovou omáčkou (329 korun), nepochybně inspirace toskánským "dolce forte". Nakonec jsem sáhl po středoevropské klasice − telecím řízku s limetou, chilli, koriandrem a šťouchanými bramborami (219 korun). A že to byla trefa do černého, protože dobře udělaný telecí řízek netrumfne ani michelinský kedlubnový talíř. Věřte, že Kintler ví, jak na to.

Růžové a šťavnaté telecí se nekoupe v mastné smažence, jak u nás bývá zvykem, ale v čistém, zlatavém a křupavém obalu. A navíc ho lehce štiplavě osvěžuje chilli s koriandrem. Šťouchané brambory s máslem jsou krémově jemné a jídlo doprovází čerstvý salát z baby špenátu, dochucený červenou cibulí, šalotkou a domácí tatarkou. V jednoduchosti bývá síla a tohle jídlo vás o tom znovu jen přesvědčí. K řízku jsem objednal prosecco a s gustem přemýšlel, proč to v Česku tak dlouho trvalo, než i k nám vtrhla moderní, jednoduchá, kvalitní a nedrahá "bistronomie".

A celkové hodnocení Fresh & Fat? Nemusíte ani čekat na mé hvězdy. Tím nejobjektivnějším hodnocením je totiž fakt, že vedle mě z jedné strany jedli Francouzi, zatímco z té druhé Italové. A ti se, jak známo, radši vrátí domů, než aby jedli špatně.