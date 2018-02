Rémy Martin, v pořadí třetí obchodně nejúspěšnější značka koňaku v souhvězdí vyznačeném dále stálicemi Hennessy, Martell, Courvoisier, v polovině ledna oslnil "hvězdáře", kteří před dalekohledem dávají přednost sklence dobře známého tvaru. V jediném "Louis XIII Boutique" na světě, umístěném příhodně v Beijing SKP, bombastické katedrále nejvyššího luxusu, nabídl zhruba za 450 tisíc amerických dolarů "Louis XIII Le Salmanazar". Nesahejte po kurzovním lístku; vychází to bezmála na devět milionů korun.

Obsah je velmi dobře znám. Poprvé jsem ho ochutnal téměř před 30 lety. Hloubka chuti a její jemně květinové tóny byly ohromující a zůstaly nezapomenutelnými. Odborníci dnes identifikují ve vůni více než padesátileté kompozice 1200 eaux de vie (eau de vie se stává koňakem teprve tehdy, když se stane součástí některé značky) "myrhu, med, sušené růže, švestku, zimolez, doutník, kůži, fíky a mučenku"; nevím, nejsem tak dobrý a například o aroma zimolezu nemám potuchy. Ale vrtá mi v hlavě jiná věc.

"Salmanazar" označuje v gastronomii lahev či − jako v tomto případě − karafu, jejíž objem se rovná dvanáctinásobku standardního "balení" (eventuálně o trochu více; zde téměř třináctinásobek). Na jejím zrodu pro Rémy Martin Louis XIII se podílelo na 20 sklářů proslulé francouzské sklárny Baccarat, kteří dokázali překonat potíže s vytvarováním nějakých 15 kilogramů křišťálového skla. Nebyla to maličkost. Komplikovaný tvar je replikou lahve nalezené v roce 1850 na dávném bojišti u francouzského Jarnacu a jen nálitky na hranách dají odborníkovi co proto. Ale při vší úctě, pojďme si to spočítat. Třináct běžných "ludvíků" koupíte v Česku za takových 650 tisíc korun, což znamená, že na popisovanou karafu vynaložíte něco přes osm milionů! Takže si kladu otázku, zda tenhle sloupek nepatří přece jen spíše do rubriky uměleckých řemesel…