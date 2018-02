U nás skloubení vína a jídla pořád pokulhává. Když se ale k vínu jí, je pak všem líp," řekl na 10. ročníku Dne vína jeho organizátor Pavel Chrást. Svatá pravda. Vsadím se, že jste o Dni vína určitě neslyšeli, tak jen krátce: každoročně se koná v jihomoravských Vémyslicích a jde o jednodenní festival předních moravských vinařů, k jejichž vínům se páruje jídlo. Vaří ho sice přímo na místě kuchaři Hotelu Ryšavý, vymýšlí ho však a taky na něj osobně dohlíží obchodník s francouzským vínem a nezávislý degustátor Chrást.

A je jasné proč. Víno a jídlo k sobě v Česku pořád hledají cestu a často se spíš rozcházejí, a to i na jižní Moravě. Skoro vždycky, když Pavlovi Chrástovi zavolám, pobývá zrovna ve Francii, takže dobře ví, jak správné spojení jídla a vína vypadá a taky perfektně funguje. Letos proto ve Vémyslicích nechyběly ani černé lanýže z Alby včetně jemných lanýžových jitrniček nebo vepřová ouška, ta pro změnu jako čistě francouzská inspirace. Pět hodin jsem ve Vémyslicích nonstop pil a jedl a mohu jen potvrdit Chrástova slova: nejen večer, ale i druhý den je vám skutečně líp.

Tak proč to ještě nepochopila ani naše přední vinařství? Před časem jsem byl na nóbl degustaci vinařství Kolby, dlouho produkujícího jedny z nejlepších domácích bílých vín, i když o tom nikdo moc nevěděl. Kolby léta patřilo Sazce a její bývalý generál Aleš Hušák razil teorii, že se "jeho" vína nemají prodávat plebsu. Jenže i sebelepší víno dokáže zničit podprůměrný catering plný smetanových omáček a divných kombinací koření, obvyklá česká praxe.

A nejen "přespolní" catering, stejný zločin klidně spáchají i kuchaři na místě. Jako třeba v případě pražské degustace Gotbergu, dalšího lepšího vinařství. I jeho pražskou podzimní ochutnávku zkazilo jídlo hodící se spíš do lidové jídelny za rohem na Těšnově než ke kvalitnímu vínu. Přitom stačí tak málo. A když už spojení vína a jídla nerozumíte, zadejte prostě do Googlu jméno vinné odrůdy a přidejte ještě dvě slova "food pairing". Nic to dokonce nestojí.