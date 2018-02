Když budete v Liberci, zajděte do Oblastní galerie na Masarykově třídě. Před moderním depozitářem najdete na betonovém platu obrovitou sochu. Dopředu odhadnu, co se bude dít, protože odhad je založený na osobním místním šetření. Zastavíte. Divíte se, neboť jste znejistěni. Tedy přistoupíte. Socha je ve veřejném prostoru a nikdo ji nehlídá. Je obrovská. Jedenáct metrů na délku a tři na výšku. Dotknete se jí. Je poskládaná ze železných částí. Jakub Flejšar ji pojal jako poctu běžkařům, kteří závodí na Jizerské padesátce.

Sportovce ale neukazuje v okamžicích, kdy si vychutnávají techniku soupaž v dokonale vysoustruhované stopě, která vede lyže stejně spolehlivě jako kolejnice vlak, ale představuje je těsně poté, co proběhli cílem. Kratičkou euforii právě vystřídalo totální vyčerpání. Běžec poklesne a zkouší nabrat znovu dech v poloze "na čtyřech". V hlavě prázdno. V duši klid. Socha dostala název Rozpad/Rozklad. Je to pravdivé dílo. Člověk obnažený na kost, se svou radostí i bolestí. Největší socha se sportovní tematikou, jaká kdy byla v Česku vytvořena. A možná že nejenom v něm!

Evin knírek

O tom, že Jakub Flejšar chystá sochu před libereckou galerii, jsem dobře věděl, znal jsem skici, plány. Ale neměl jsem ponětí, že bude tak… monstrózní. Ateliér má v garáži a všechno si dělá sám. Místo dláta používá svářečku, s jejíž pomocí spojuje jednotlivé kusy. V obličeji bývá umazaný jako čert. Práce se neštítí, nejde zkratkou. Než železná socha vznikne, přirozeně posiluje, což v důsledku znamená, že nepotřebuje chodit do posilovny.

Jakub Flejšar je bezesporu jediný sochař na světě, který trénuje olympijskou vítězku. Na minulých zimních hrách v Soči Eva Samková vyhrála ve snowboardcrossu a on měl na tom svůj podíl, protože žádný šampion nikdy nespadne z nebe. Někdo ho tam musí nasměrovat, ukázat cestu. On sám se snowboardcrossu věnoval na špičkové úrovni deset let, souběžně studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové sochařství. Když nedělá sochy, jezdí po závodech Světového poháru. Účasti na vernisáži řeší podle toho, kde Eva bojuje o medaile, takže když probíhala vernisáž liberecké výstavy, on byl v tureckém Erzurumu, kde vyhrála už osmý závod Světového poháru.

Keramičtí bobisté. Všichni mají stejnou tvář: usmívající se sochařku Ivetu Pilařovou. Foto: archiv Petra Volfa

Kromě přípravy a taktiky má na starosti knírek, který se stal součástí image této nekonformní sportovkyně. Před závodem jí ho pečlivě nakreslí pod nos. Co vymyslí na závod v Pchjongčchangu, kde bude Eva obhajovat za týden, v pátek 16. února, zlato? "Nebudeme experimentovat. Myslím, že uděláme nějakou variantu s trikolorou," říká mi sochař. Zrovna se balí. Zítra odlétá do Koreje.

Velíškovi Lyžaři mají i své divadelní ztvárnění. Vidět na scéně nahé muže na lyžích je něco natolik působivého, že na to nikdy nezapomenete.

Někteří umělci mají ke sportu blíže, než bychom si mysleli. Kdybych se jich nevyptával, neprozradili by to. David Vávra je vysloveně sportovní fanatik. Než napadne první sníh, brázdí na kolečkových lyžích modřanskou cyklostezku, aby se dostal do formy. Jednou jsem ho tam potkal, ve svém soustředění, s hůlkami chrastícími o asfalt, vypadal až hrozivě. Připravoval se na nejrůznější běžkařské závody. Už ví, jak chutná borůvková polévka, která se podává jako občerstvení na 90kilometrové trati Vasova běhu ve Švédsku. Jizerskou padesátku si dal už několikrát. Mezitím si krátí čas hokejem. A samozřejmě: maluje, kreslí, navrhuje domy, píše básně. Jeho výmluvné koláže, které vytvořil jako ironický hold sportovcům socialistické éry (Helena Fibingerová, Jarmila Kratochvílová), jsem vystavil v roce 2016 v Doxu na výstavě Sportu zdar! Kdyby sport neexistoval, tak ho David Vávra vymyslí.

Divokost v srdci

Ale k tomu, aby umělec vytvořil vynikající "sportovní dílo", nemusí být nutně aktivním sportovcem. Vůbec to není podmínkou. Občas se to tak prostě sejde a jindy se mistrovský počin zrodí až skoro s odtažitým vztahem ke sportování. Jedním z nejpodivnějších cyklů s tematikou zimního sportování jsou Lyžaři Martina Velíška. Autor si vysloužil pověst tzv. enfant terrible českého výtvarného umění. Maluje i žije divoce. Často porušuje životosprávu, těžko by prošel dopingovou kontrolou, ale jeho čáry jsou vždy přesné a jemné. Ostatně, osobně pomaloval žižkovskou hospodu U Vystřelenýho oka, kde se scházejí skalní fanoušci bojovníka Žižky z Trocnova. Umění má v sobě, políbila ho totiž Múza.

Lyžaři jsou Velíškovým nejslavnějším počinem. Nabízejí divákovi svou bizarností a nečekaností vize, které se vymykají veškerým představám o tom, co se může na lyžích přihodit a co se s lyžemi na nohou dá dělat. Na lyžích se pohybují nazí muži ochablých postav, kteří vrávorají, padají, s lyžemi na nohou se koupají, sedí u stolu v hospodě, střílejí po sobě z flint, s naprostou samozřejmostí se vrhají z obrovitého můstku. Věnují se něčemu, na co evidentně nestačí, ale jejich zaujetí jim umožňuje překonat nástrahy zimy a neklidného sněhu. Jako kamikadze se vášnivě oddávají přítomné chvíli, protože budoucnost je přinejmenším nejistá; a není ani důležitá, neboť sport nás učí prožívat především přítomnost.

Autor jako by navazoval na dadaismus a surrealismus. Pro svůj umělecký projev našel pojmenování, když jej označil jako "akademický civilistní parealismus". Přitom důrazně odmítá, že by mu v Lyžařích šlo o sportovní činnost jako takovou. "Když se v novinách rozepisovali o mých Lyžařích, přicházeli na podivuhodná tvrzení − třeba o tom, že mě zajímají existenciální sporty. Nesmysl. Ta knížka není o sportu. Lyže přece vznikly, aby se člověk mohl lépe přemísťovat. To, že si pak začali někteří borci měřit čas, za jak dlouho jsou schopni zvládnout nějakou vzdálenost, je něco jiného. Takhle se to vždycky nějak vyvrbí v té naší civilizaci. Někdo něco vynalezne a jiní to − v lepším případě − využijí, v horším zneužijí. Já si jen hraju."

Něco na tom je. Interpretací cyklu se nabízí tolik, kolik očí ho vidí. Jeho slávu ještě rozšířila inscenace ostravského spolku Bílé divadlo na motivy Velíškova mistrovského díla, které s představením Ty, který miluješ lyže mělo úspěch i v zahraničí a celkově překonalo počet 200 repríz. Vidět na scéně nahé muže na lyžích je něco natolik působivého, že na to nikdy nezapomenete.

Sněhová královna

Projekt Ivety Pilařové Sláva, už je sníh má s Velíškovými Lyžaři společnou expresivitu, až strhující výraz, ale je ztvárněn v jiném médiu: jedná se o glazovanou keramiku. Také východiska umělkyně jsou diametrálně odlišná. Z jejího díla vnímáme nelíčenou radost ze zimních sportů. Je to přímo defilé olympijských disciplín, saně, boby, rychlobruslení, krasobruslení, snowboarding, dokonce akrobatické lyžování, nechybí ani hokej. Zvláště vyniknou, když jsou na výstavě rozmístěny společně na nakloněné rovině, takže na vás působí, jako že sledujete sportovní exhibici, jediné dynamické víření, kde se každý snaží, jak může, aby podal co nejlepší výkon a předvedl přednosti svého sportu. Při bližším pozorování pak zjistíte, že všechny figurky mají − ať dělají co dělají − stejnou, doširoka rozesmátou tvář, totiž tvář samotné umělkyně.

Čísla Davida Vávry, která osobně donesl do cíle při různých běžkařských maratonech, včetně Vasova běhu. Foto: archiv Petra Volfa

Cyklus má hlubší podtón, Iveta Pilařová se v něm vyrovnala se svým fyzickým omezením (trpí roztroušenou sklerózou), které jí neumožňuje zimní radovánky prožívat tak, jak by chtěla. Zatímco jiní až hystericky vítají sníh, protože to pro ně znamená okamžitou cestu na lyže, ona se z něj raduje po svém… Prostřednictvím svého umění se proto mohla ztotožnit se sporty, které znala jenom zprostředkovaně. Způsob, jakým vystihla jejich nejrůznější nuance, je až neuvěřitelně věrný, z hlediska stylového podání autentický − a současně veselý. Je v něm naděje. A když se na "zimní ódu" podíváme s odstupem, uvědomíme si, že Iveta Pilařová svým originálním způsobem absolvovala vlastní zimní olympiádu, a i když za ni nedostala medaili, určitě by si ji zasloužila. Kdybych o tom mohl rozhodnout, pověsil bych jí na krk rovnou zlatou, protože žádný sportovec nezvládl úspěšně tolik zimních disciplín, jako se povedlo jí.

Kdysi, v letech 1912−1948, se na olympijských hrách soutěžilo také v umění, kupříkladu sochař Jakub Obrovský dostal za Odyssea vrhajícího oštěp v roce 1932 v Los Angeles bronzovou medaili. Ale pak se zjistilo, že umělci jsou vlastně profesionálové, takže v Helsinkách 1952, kde vyhrál třikrát Emil Zátopek, už nemohli závodit. Umění do hry ale vrátil po letech šéf Českého olympijského výboru Jiří Kejval, vyznavač antické kalokagathie neboli přesvědčení, že ve zdravém těle je přítomen i zdravý duch. Prostě: sport propojuje s uměním. V Českém domě v Londýně roku 2012 měla premiéru Sportovní epopej Michaela Rittsteina, který namaloval 27 obrazů s motivy sportů, v nichž se soutěžilo. Navíc venku ještě dělal kliky autobus Davida Černého, což byl pohled, jenž Londýňany přiváděl do extáze, aniž by ji požili. V Riu de Janeiru, o čtyři roky později, zase rozpohyboval nohy představující Emila Zátopka: jakmile se něco může pohybovat, tak se můžete spolehnout, že to David Černý udělá. Má takový dar.

Maximální výkon

Kdo dnes zajde do Českého domu ve městě Pchjongčchang, které od Prahy bráno po přímce dělí 8352 kilometrů, bude se moct kromě sportovců setkat také se třemi sochami sportovců od Maxima Velčovského. Není v nich sice motor, ale velmi dobře vyjadřují fenomén, který k Česku odnepaměti patří. Jsou totiž ze skla a skleněná plastika je českým vynálezem: letos v dubnu uplyne právě 60 let od chvíle, kdy na Expu v Bruselu excelovali René Roubíček, Jan Kotík nebo Stanislav Libenský s Jaroslavou Brychtovou, když předvedli, že se ze skla nemusí dělat jenom skleničky, ale že z něj mohou vyrůst svébytné objekty. Pro umění to byl stejný počin jako předchozí výkony Emila Zátopka, překonávající dosud nemyslitelné časové bariéry.

Sochy Maxima Velčovského slavnou tradici připomínají. Jsou poskládané z trubiček borosilikátového skla, které je nadáno značnou tvrdostí, a ve výsledku zachycují siluety aktérů tří sportů: hokeje, rychlobruslení a snowboardingu. Díky ledově průzračnému materiálu se zdají až nehmotné, zvláštně prchavé a pozorovatel má pocit, že se chvějí, aniž by přitom měly vnitřní pohon. "Snažil jsem se zachytit vrcholný moment sportovního výkonu a zachovat ho v jeho prchavé kráse," vysvětluje mi umělec svůj přístup. Šlo mu o atmosféru, jež výkon provází, tedy nejenom o energii sportovce, ale také o vzrušení mezi diváky reagujícími na dění, jež sledují. "Když jsem byl na mistrovství světa v hokeji, bylo všechno kolem tak elektrizující, rychlé, že jsem propásl tři góly. Doma jsem si pak musel pustit zápas znova, abych zjistil, co se na ledě vlastně dělo. Záznamy přenosů, fotografie z různých úhlů pohledu kamer pak zůstávají jako svědectví pro další generace. Když jsem sochy dělal, chtěl jsem, aby se v nich tyhle momenty odrazily." Chápu to jako spojení digitální paměti s reálnou zkušeností.

Nikoliv shodou náhod Maxim Velčovský znázornil sporty, v nichž existuje reálná naděje, že Česko získá medaile. Vedle Evy Samkové ve snowboardcrossu se počítá, že v paralelním slalomu uspěje Ester Ledecká. V rychlobruslení se spoléhá na Martinu Sáblíkovou, která má už tři zlaté (Vancouver, Soči) a o další se pokusí na pětikilometrové trati. Pokud bych sázel, tak na ni. Jako vždycky jsou ve hře hokejisté, ale oproti zmíněným mladým dámám jsou krajně nevyzpytatelní. I když… Sporty, zvláště ty, které se odehrávají na ledové ploše, jsou ošidné. Kdyby vyhráli, je docela dobře možné, že by na počest jejich triumfu byla složena opera Pchjongčchang, jako se to poštěstilo jejich předchůdcům v Naganu. Pokud bude mít Ester Ledecká medaile ze snowboardu a ze sjezdového lyžování, což je kombinace, kterou ještě nikdo v dějinách nezvládl, bude napsán muzikál Ester. Její tatínek už ho má možná schovaný v šuplíku.

