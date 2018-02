Může chasid udělat kotoul? To není začátek židovského ani jiného vtipu a odpověď zní "ano". Prostě si pořádně zapne svůj kaftan, sundá velký černý klobouk, ponechá na hlavě jen přiléhavou jarmulku, kterou má pod kloboukem a jež je pro kotouly jako stvořená. A kotrmelec udělá. Na dlouhém stole obklopeném stovkami jásajících souvěrců a před zraky vrchního rabína, jenž uznale pokyvuje hlavou, jako by kotouly byly základním úkonem ortodoxního judaismu. Do toho hraje skočná klezmerová kapela a nadšení chasidé rytmicky bouchají dlaněmi do stolu.

"Teď to tady začne být trochu crazy," prohodí Piotr Wujczik, učitel z polského Lelówa, kterého zdejší městský úřad už popatnácté pověřil, aby židovským poutníkům z Izraele, USA a dalších zemí pomáhal s organizací jarcajtu. V jazyce jidiš tohle slovo znamená výročí. Osmadvacátého ledna uplynulo 204 let od smrti slavného lelówského rabína Davida Bidermana, zakladatele jedné z dynastií chasidismu, patřícího k nejortodoxnějším větvím židovství. Stovky vyznavačů muže zvaného také Dovid Lelower, z nichž většina jsou zároveň i jeho potomky, se každoročně sjíždějí do malého polského městečka k rabínovu hrobu.

Během jarcajtu se ale nesmutní a nepláče, přestože kdysi velkolepá éra lelówských i dalších polských Židů se zvrtla ve velmi tragické konce. Pokud tu uvidíte někoho brečet, je to radostí a extatickým dojetím. Zpívá se, tančí a košer slivovice, vodka a whisky tečou proudem. Zbožní chasidé to tady, tisíce kilometrů od svých domovů, prostě jednou za rok pěkně rozjedou.

Štrúdl v mailu

"V našem hnutí je hodně radosti. Málokdo ví, že ortodoxní židé dělají věci, které uvidíte dnes večer," usmívá se šedesátník David Baumgarten před vstupem do obřího stanu postaveného hned naproti rabínově hrobce. Právě v něm se koná chasidská oslava.

Pan Baumgarten přicestoval z Londýna a v Lelówě je prý už asi podvacáté. V Británii vlastní klenotnický obchod, na rozdíl od drtivé většiny poutníků nemá na sobě dlouhý černý plášť zvaný kaftan nebo bekiš, ale sako, chybí mu pejzy a plnovous není nekonečný, nýbrž pečlivě střižený. "To nevadí, o to víc všechno prožívám srdcem," směje se. Jako jeden z mála oslovených poutníků, mezi nimiž převažují Izraelci, mluví plynně anglicky a není potomkem rabína Bidermana, ale podle svých slov jiného proslulého duchovního z přelomu 18. a 19. století, Chatama Sofera z Bratislavy.

To jednadvacetiletý Moti Biderman s chasidským davem už zcela splývá. Zpod klobouku mu podél bledé tváře zaníceného studenta talmudu visí dlouhé zakroucené pejzy, černý kabát až na kotníky. Komunikuje se mnou směsicí angličtiny a jidiš. "Vy nevíte, co je to štrúdl? No přece tohle," diví se mladý Biderman a do sešitu mi nakreslí za své jméno zavináč. Rád by, abychom mu na jeho e-mailovou adresu poslali fotky, které jsme právě pořídili. Student ješivy čili židovské náboženské školy přiletěl předchozí den ze svého domovského Izraele do Varšavy. Zbytek cesty, 250 kilometrů, se s ostatními souvěrci dokodrcal autobusem.

Hlavní rabín Aaron Biderman žehná chasidům během recepce zvané tiš. Foto: Michal Novotný

Teď je v cíli, v polském městečku Lelów, nacházejícím se mezi Čenstochovou a Krakovem. Přijel sem kvůli svému prapradědečkovi, jehož kosti spočívají jen pár metrů od nás, v ohelu neboli hrobce připomínající kvůli umístění na jakémsi betonovém podstavci domeček na kuří nožce. Ohel stojí na pozemku za plotem se symboly sedmiramenného svícnu hned naproti lelówskému supermarketu, mezi rodinnými domky zdejších obyvatel.

K Bidermanovu sarkofágu se dá vystoupat po několika schůdkách a student náboženství se tam byl před chvílí pomodlit. Z ulice, kde stojíme, jsou okénky hrobky vidět siluety s klobouky, které se kývají do rytmu tlumeně zpívané modlitby. Zvědaví venkované postávající v okolí se snaží nahlédnout dovnitř. Na rohu ulice hlídkuje policejní vůz. Podle místního starosty Krzysztofa Molendy jsou mezi poutníky roztroušeni příslušníci polských i izraelských tajných služeb.

"Jsem v Lelówě už popáté. Byl to velký rabín," zdůrazní mladý Izraelec, než se ztratí mezi ostatními chasidy, jichž letos přijelo do městečka s 800 obyvateli na čtyři stovky. Až na výjimky bez svých či jakýchkoliv jiných žen. Ty na oslavu nemají přístup. Za dva dny oslav jsme zahlédli jen tři chasidské manželky, které přihlížely z uctivé vzdálenosti.

Platí dobře

Těsně před druhou světovou válkou tvořili Židé v Lelówě podobně jako v mnoha dalších obcích této části Polska polovinu zdejších obyvatel. Patřily jim téměř všechny obchody na náměstí. Dnes v Lelówě nežije ani jeden. Městečko, které se kromě rabínovy hrobky nemůže pochlubit žádnou turistickou atrakcí, se díky chasidským návštěvníkům vrací do minulosti alespoň na pár dní pokaždé na konci ledna.

"Kupují cigarety, pivo, lihoviny, suvenýry. Jídlo ale vozí s sebou, protože musí být košer," říká starosta Molenda ve své kvádrové radnici vystavěné v čase komunistického režimu. Poutníci si v Lelówě pronajímají na několik nocí byty i celé domy. "Nevím, jestli je místní lidi mají rádi, určitě ale milují jejich peníze," usmívá se učitel Wujczik. "Přespávají i v naší škole. Platí dobře," dodává a v typickém gestu tře dvěma prsty o sebe na znamení solventnosti hostů.

Související Video Sraz chasidů v Polsku

Pan Wujczik se narodil v domku jen několik desítek metrů od ohelu. Ačkoliv je katolík, vedle pomoci s pořádáním jarcajtu ještě správcuje v synagoze, která stojí hned vedle hrobky, na místě původního židovského svatostánku z dob před německou okupací. Nacisté jej jako většinu synagog v Polsku zničili, pak tam vyrostla nevzhledná jednopatrová budova s kovodílnami. V 90. letech stavbu koupila chasidská nadace a opět zde zřídila modlitebnu, rituální lázně zvané mikve, košer kuchyni, jídelnu a nocležnu pro potřeby poutníků. Podmínky jsou spartánské, ale chasidům to očividně nevadí. Pokojík tady má po čas jarcajtu i hlavní rabín lelówské dynastie, jímž je dnes Aaron Biderman z Izraele.

Než se rabín ze své místnosti kvečeru přesune na čestné místo do speciálního stanu, před jeho dveřmi se neustále mačkají věřící doufající v požehnání nebo radu, která může změnit jejich životy.

Objev v železářství

Když byl Mirosław Skrzypczyk malý kluk, přijel k nim na návštěvu do Lelówa starší pán z Varšavy. "Tvůj dědeček byl dobrý člověk," řekl mu muž. Pan Skrzypczyk, který dnes stále žije v Lelówě a učí polštinu na gymnáziu v sousedním městě, se později rodičů na tajemnou návštěvu vyptával a oni mu pověděli příběh z války.

"Ten pán se jmenoval Henryk Szaniawski, ale jeho původní jméno znělo Chaim Środa. Byl jedním z lelówských Židů, kteří přežili holokaust," vypráví Mirosław Skrzypczyk na lelówské radnici, kde se s námi sešel. Jeho dědeček, kterého pan Szaniawski chválil, patřil ke skupince místních odvážlivců, kteří tomuto židovskému sousedu za války pomáhali a pak ho i ukrývali, takže se dočkal konce okupace. Drtivá většina lelówských Židů skončila v plynových komorách ve vyhlazovacím táboře Treblinka na východě Polska nebo byla jinak zavražděna podobně jako 90 procent původně z tří milionů polských občanů židovského původu. Vedle statečných Lelówčanů, kteří židovským sousedům pomáhali, se však našli i tací, kteří je naopak nacistům kvůli slíbené odměně udávali.

Poutníci se modlí v hrobce Davida Bidermana. Foto: Michal Novotný

V roce 1988 se v Lelówě objevil Henryk Sza­niawski znovu. Tentokrát jako doprovod vousatého muže v černém kaftanu, který se jmenoval Šimon Biderman. Byl to potomek zdejšího cadika čili "spravedlivého", jak chasidé říkají význačným rabínům, a v té době hlavní duchovní lelówské dynastie. Pátral po hrobu "otce zakladatele", a protože se narodil už v Izraeli, přizval si na pomoc poslední dva tehdy ještě žijící Židy pocházející z Lelówa, jedním z nich byl právě pan Szaniawski. Oba muži nezávisle na sobě ukázali na stejné místo. Na domek, v němž sídlila prodejna s železářskými potřebami. Tam kdysi stál hrob rabína Davida Bidermana a rozprostíral se židovský hřbitov.

Členem tehdejší pátrací skupiny byl i dnešní předseda chasidské nadace Simcha Krakowski, dnes už postarší chlapík s modrýma energickýma očima a dlouhým bílým vousem. "Nechali nás kopat ve sklepě a tam jsme odkryli zbytky hrobky i ostatky rabína Bidermana," líčí mi tehdejší zásadní objev poslední žijící účastník události pan Krakowski, jenž bydlí v Izraeli a od 90. let je organizátorem zdejších poutí. Dává mi krátké interview v chodbičce před vstupem do lelówské synagogy, kde je řada umyvadel a zrcadel. Jeho souvěrci si tam pravidelně odbíhají upravovat pejzy a narovnávat sklon klobouků.

Brzy po objevení posvátného hrobu padl v Polsku komunismus. Židé začali vyjednávat s úřady a jejich zástupce Simcha Krakowski nakonec dostal i audienci u prezidenta. "U Lecha Wałęsy?" ptám se pana Krakowského. "Ne, u toho, co přišel po něm. Jméno si už nepamatuju," zmiňuje muž v kaftanu schůzku s Aleksandrem Kwaśniewským a potvrzuje jistý odstup ultraortodoxních židů od světských záležitostí.

Polská vláda nicméně uzavřela s chasidy dohodu a společně s jejich nadací vykoupila pozemky, na nichž kdysi stál lelówský židovský hřbitov. Bylo strženo několik budov s obchůdky a postavena nová hrobka. Někteří obyvatelé Lelówa sem začali vozit náhrobky, které si rozebrali jejich předkové po rozboření židovského hřbitova za nacistické okupace. "Bohužel většina je ztracená, lidi si s nimi vydláždili cesty a podobně," poznamenává Mirosław Skrzypczyk, jenž o místních chasidech napsal už několik knih. Obnovit židovský hřbitov ale nejspíš není v plánu, ostatně mezi poutníky by se těžko hledal někdo, kdo by se v Lelówě chtěl usadit a založit zde židovskou komunitu.

"Nemyslím, že by to bylo možné. Potřebujeme město s košer obchody, synagogami, školami a byznysem, který by nás uživil," tvrdí v úvodu už citovaný David Baumgarten z Londýna.

Plášť od císaře

O rabínu Bidermanovi zvaném Lelower se vypráví mnoho pověstí. "Jednou na něj Židé čekali v synagoze a on pořád nepřicházel. Někdo se ho tedy vydal hledat a našel ho, jak venku krmí koně. Miloval nejen lidi, ale i zvířata," vypráví mi u vstupu do synagogy 40letý majitel e-shopu s elektronikou z New Jersey, který se představí jen jako Israel. Tvrdí ale, že je také potomkem rabína Bidermana, považovaného v judaismu za jakousi obdobu Františka z Assisi.

Bujará oslava začala tancem kolem ohně před synagogou. Foto: Michal Novotný

O lelówském cadikovi, jenž na zdejším náměstí provozoval nepříliš prosperující obchod, se traduje, že pomáhal a radil nejen Židům, ale i "gójům" a zákazníky posílal nakupovat ke konkurenci s odůvodněním, že on už se má dost dobře. Podle jedné legendy se také setkal s Napoleonem Bonapartem během jeho tažení do Ruska. Císař se ho prý optal, jak dopadne. Rabín řekl, že prohraje, načež monarcha odvětil, že pokud zvítězí, nechá Žida popravit, v opačném případě mu daruje svůj sametový plášť. A to po své porážce podle pověsti skutečně udělal. "Chasidé o svých legendách říkají, že není důležité, jestli se to opravdu stalo, ale jestli tomu věříte," usmívá se učitel Skrzypczyk.

Když cadik v lednu 1814 zemřel, stal se jeho hrob velmi brzy poutním místem. Rabínův syn Moše později vzal 12 žáků a odstěhoval se s nimi do Jeruzaléma − a Napoleonovým pláštěm tam prý pokryl schránu na tóru ve své synagoze. Moše a spol. v Izraeli založili dynastii lelówských chasidů. Poutníci, kteří dnes do Lelówa jezdí, žijí většinou v izraelských městech Jeruzalém, Bnei Brak a Bejt Šemeš a také v New Yorku a okolí.

Expres k Bohu

Oslava se v den jarcajtu rozjíždí − po sérii dopoledních modliteb − kolem druhé odpolední. To ze své jizby vychází v hloučku věrných hlavní rabín Aaron Biderman a na ulici před synagogou jeho pomocníci zapálí ohňovou vatru v plechovém barelu. Vzápětí kolem ohně zpívají a tančí stovky poutníků v jakémsi divokém vláčku, rabín pár koleček popoběhne s nimi, za ruce drží dva asi desetileté pejzaté kloučky. Do skoku jim hraje ortodoxní band s podporou syntezátoru obsluhovaného chasidským mladíkem hned vedle cadikovy hrobky.

"Bohužel většina židovských náhrobků je ztracená. Lidé si s nimi vydláždili cesty a podobně," říká učitel Mirosław Skrzypczyk.

Když oheň vyhasne, přicházejí na řadu další modlitby, ve stanu se roznáší jídlo a tak to pokračuje až do soumraku. Večer se nahrnou do stanu úplně všichni. Hlavní rabín obklopen radou starších usedne k "předsednickému" stolu. Lahůdky na něm zatím ale ignoruje, protože dává kratičké audience mužům, kteří se k němu s kartičkami popsanými jejich přáními sunou v dlouhé frontě.

Rabín má lístky později uložit do hrobky Davida Lelowera. Chasidé věří, že právě v den jarcajtu se jejich modlitby a přání dostanou zaručeně a expresně přímo k Bohu. Tohle vědomí vede k velké rozjařenosti. Za chvíli se znovu rozezvučí kapela, první troufalci vyskočí na stůl a jeden z nich, jak už víme, vystřihne na počest rabína kotoul…

Brzy je stůl plný tančících poutníků divoce mávajících rukama a vystřelujících patami po kozáckém způsobu do rytmu. Nadskakují už i rabíni. Stůl a dřevěné ochozy se kupodivu nezhroutí. Pod nimi víří kolečka dalších tanečníků takřka s punkovou zběsilostí.

Pak dá kapela pauzu a Aaron Biderman přednese očekávanou, byť velmi krátkou řeč. V jeho jidiš pochytím jen pár slov, jako třeba "kinder". "Cadik řekl, že je rád, že tu vidí děti, které se narodily díky jeho požehnání. Otcové, kteří jsou třeba už roky ženatí, ale nedaří se jim mít potomky, přijíždějí do Lelówa a rabi jim žehná," vysvětluje mi Londýňan Baumgarten.

Jeho slova už opět zanikají v euforickém hlomozu, večírek po rabínově projevu pokračuje až do pozdních nočních hodin. Když někdy na několik vteřin tempo upadne, vyhoupne se na stůl jako mladík sám bělovousý rabín Krakowski, dá se do tance, zahvízdá na prsty a jako zkušený techno raver máchá rukama směrem k davu, aby zábavu opět rozproudil. Daří se to. Jak říká britský chasid David Baumgarten: "Kdo nezažil, neuvěří."

Na "místo činu" se jdeme podívat ještě ráno. Stan už je téměř vyklizený, chasidé se rozjíždějí na nejbližší letiště, poslední se modlí u hrobky. Na dvoře sousedícím se synagogou potkám tři pejzaté mladíky, kteří někde vyčetli, že tu kdysi stála mikve čili rituální lázeň rabína Davida Lelowera. Otvírají dveře do jakési dřevěné boudy. Důchodkyně, která bydlí v přilehlém domku, nás razantně vyhání pryč. "Cholera! Tady není žádná mikve, ale můj kurník!" Přes plot poslouchá další sousedka a vloží se do diskuse: "Ale byla tady, paní, byla! Jenže to už je hodně dávno, víte?"

Tak na shledanou na příštím jarcajtu.