Díky novele zákona o urychlení dopravní infrastruktury, kterou včera schválila vláda, by stát mohl začít stavět důležité dopravní stavby i na pozemcích, které mu ještě nepatří. Vyhnul by se tak obstrukcím ze strany některých majitelů pozemků, případně spekulantů.

"Je absurdní, že tak dlouho od vzniku našeho samostatného státu nemáme dokončenou dálniční infrastrukturu," řekl po jednání vlády premiér v demisi Andrej ­Babiš (ANO).

Novela zavádí zejména institut takzvané předběžné držby. Ten již funguje v Německu nebo na Slovensku. U vybraných dopravních staveb by státu umožnil stavět ještě před rozhodnutím soudu o případném odvolání proti vyvlastnění pozemku v trase dálnice či železnice. Stavba by se tak zrychlila až o několik let.

17 poslanců napříč všemi devíti stranami je podepsáno pod návrhem novely zákona o urychlení dopravní infrastruktury.

Pokud se v současnosti s majitelem pozemku stát nedohodne na finanční kompenzaci a pozemek vyvlastní, musí často řadu let čekat, než soud spor vyřeší.

Na podobě zákona se netradičně podíleli zástupci všech devíti sněmovních stran. Pod návrhem je podepsáno 17 poslanců, od Zbyňka Stanjury (ODS) až po komunistu Zdeňka Ondráčka. "Podařil se nám unikátní krok, který tady dlouho nebyl," komentoval spolupráci ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Dá se tedy očekávat, že novela bude mít ve sněmovně za pár týdnů dostatečnou podporu. Pokud půjde projednávání hladce, mohl by zákon platit už letos na podzim.

Jak je to u sousedů Německo Stát zde může již řadu let v krajním případě začít stavět důležité dopravní stavby na pozemku, který mu nepatří. Seznam strategicky důležitých staveb je přílohou zákona a pravidelně se aktualizuje. Majitel pozemku má po dobu trvání předběžné držby spe­ciální status. Tamní soudy mají lhůty, během nichž musí spor majitelů pozemku se státem rozhodnout, a tak nehrozí, že by soudní proces trval řadu let. Slovensko Od loňského roku mají podobný zákon také Slováci. Hlavním důvodem pro jeho zavedení byly problémy s dostavbou obchvatu Bratislavy. Projekt téměř za dvě miliardy eur brzdili spekulanti s půdou. Zákon nyní prověřuje Ústavní soud. S podobným scénářem počítá i Dan Ťok. "Je potřeba zákon připravit tak, aby v testu Ústavním soudem obstál," řekl.

Dan Ťok po jednání vlády ale připustil, že nad finální podobou zákona očekává ještě velkou debatu. Ta se bude týkat zejména seznamu důležitých staveb. Nyní jsou na něm všechny české dálnice, některé železnice nebo čtyři plánované tratě pro rychlovlaky. Některým poslancům v čele s místopředsedou ČSSD Petrem Dolínkem v něm ale chybí plánovaná trasa pražského metra D. Andrej Babiš by zase mezi strategickými stavbami rád viděl i 450 kilometrů obchvatů českých měst.

Debatu při sestavování novely vyvolala také zmínka, že by se předběžná držba týkala i vybraných staveb energetické infrastruktury. Na rozdíl od dopravních staveb ale nebyly konkrétně vyjmenovány. Nakonec byla tato část věty z návrhu vyřazena.

Řada poslanců chce také lépe chránit majitele pozemků. "Když někomu sáhnete na vlastnické právo, je potřeba postavit se k tomu čelem. V Německu funguje ochrana vlastníků pozemků desítky let, takže bychom to měli přebrat. Pro nás je to věc, která rozhodne, jestli se k návrhu přidáme," tvrdil například poslanec Ondřej Polanský (piráti). V Německu existuje spe­ciální status pro majitele pozemků. Díky němu mají tamní soudy lhůty, během kterých musí jejich spor se státem rozhodnout.

Podle právníka Jana Labského z advokátní kanceláře Vilímková Dudák & Partners mají lepší ochranu i vlastníci půdy na Slovensku. "Majitel pozemku zde od státu dostává finanční náhradu ve výši obvyklé hodnoty nájmu. V Česku získá kompenzaci pouze majitel pozemku, kterému vznikne škoda tím, že pozemek nemůže nadále používat," uvádí Labský.

Letos se v Česku postaví pravděpodobně jen osmnáct kilometrů nových dálnic, loni to byl dvojnásobek.