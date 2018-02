Firmu Imoba, která provozuje Čapí hnízdo, čeká správní řízení kvůli dotacím na zvířata chovaná na farmě. Jsou totiž určeny pro malé a střední podniky, Imoba je ale součást velkého koncernu. Na případ upozornily HN.

"Imoba podala v žádosti nesprávné údaje. Bude s ní zahájeno správní řízení o odebrání dotace," uvedl náměstek ministra zemědělství Jiří Šír. "V rámci řízení se budou posuzovat všechny okolnosti."

Vlastník Čapího hnízda ovšem dotace v celkové výši 90 tisíc korun na chov ovcí, krav a koz již vrátil. "Na účet ministerstva byla částka připsána 2. února 2018," upřesnil Šír. Stalo se tak týden poté, co se redakce HN na firmu obrátila s dotazem ohledně těchto dotací, určených malým a středním podnikům.

2. 2. 2018 přišly vrácené dotace od Imoby na účet ministerstva. Přesně týden poté, co se HN firmy na tyto dotace ptaly.

Imoba v minulosti patřila pod Agrofert, nyní je součástí koncernu SynBiol, jenž sdružuje osobní investice Andreje Babiše. Šéf hnutí ANO před rokem převedl oba koncerny do svěřenských fondů.

Po dotazu HN získala Imoba čas, aby dotační problém řešila. V den, kdy článek vyšel a peníze přišly na ministerský účet, prohlásil mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka, že při interní kontrole v loňském roce byly zjištěny administrativní nesrovnalosti a dotace neprodleně vráceny.

"Podle informací firmy šlo o administrativní pochybení. Ministerstvo nemá žádné důkazy, že by se jednalo o úmyslné porušení pravidel s cílem získat neoprávněný prospěch," konstatuje náměstek Šír, kterého do funkce vyslalo hnutí ANO. Odůvodnil tak, proč se úřad nechystá podat trestní oznámení.

Podle advokáta Jana Vučky obecně platí, že úmyslné uvedení nepravdivého údaje v žádosti o dotaci může být trestným činem dotačního podvodu. "Vrácení peněz neruší trestnost dotačního podvodu," upozorňuje Vučka. Předpokládá, že vzhledem k exponovanosti firmy bude dotační kauza přezkoumána.

Ministerstvo chce zkontrolovat chovatelské svazy, které dotace administrují. "Mají kontrolovat čestná prohlášení žadatelů," tvrdí Šír navzdory dřívějšímu stanovisku úřadu. Původně totiž sdělil, že odpovědnost je na samotných chovatelích. "Administrátor ani ministerstvo nemohou z dokladů posoudit, zda jednotlivý žadatel je, či není velký podnik," bránil se úřad ještě před týdnem.

Člen rady Unie daňových poplatníků David Hubal připomíná, že kompetentní ke kontrole je finanční správa. "Může stanovit sankce za neplnění podmínek dotace či porušení zákona. Když vědomě uvedu nepravdu, abych někoho uvedl v omyl a sobě či jinému opatřil výhodu, je to přesně podle definice podvodu," říká Hubal. Dodává, že finanční orgány by kontrolu měly zahájit z úřední povinnosti, a to i bez podnětu ministerstva.

Ministerstvo zemědělství ovšem v dotačních pravidlech stanoví, že neoprávněné použití prostředků oznámí místně příslušnému finan­čnímu úřadu. Ten podle mluvčí finanční správy Kateřiny Vaidišové kontroluje dodržování podmínek při čerpání dotace. "Vylákání dotace, pokud byla přidělena na základě nepravdivě uvedených skutečností v žádosti, není porušením rozpočtové kázně. Poskytovatel má však zákonnou pravomoc dotaci odejmout," uvedla Vaidišová. Doplnila, že případné trestněprávní důsledky takového jednání žadatele se vyhodnocují a oznamují orgánům činným v trestním řízení dle konkrétních okolností.